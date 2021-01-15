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Мексиканцы привязали мэра к дереву за то, что не смог обеспечить город водой

Мексиканцы привязали мэра к дереву за то, что не смог обеспечить город водой (7 фото)

Автор:
15 января 2021 17:11
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Фронтера Комалапа   власть и народ   мексика   мэр   новости   преступление и наказание   социальный протест   
286
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Жители мексиканского города Фронтера Комалапа задержали своего мэра и привязали его к дереву, возмущенные убогим качеством нового резервуара для воды, торжественно открытого городским главой.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Фронтера Комалапа   власть и народ   мексика   мэр   новости   преступление и наказание   социальный протест   
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8  комментариев
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956
Александр 2 часа назад
Хотите как в Мексике?
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Herr Mannelig Александр Час назад
Мысль продолжи пожалуйста, а то не понятно к кому обращение, к мэрам или к этому... как его... народу
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9k
кира 24 минуты назад
А что, так можно было?
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1k
ALEX 49 минут назад
Прям как у нас в России.
Ссылка youtu.be
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2k
евгений Час назад
Привязали к дереву и...все? Не расчленили, не прибили гвоздями заживо, не сделали колумбийский галстук. Как-то не по-мексикански)
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−2
Дядя Витя 2 часа назад
Молодцы! Насчёт водоровода промолчу
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