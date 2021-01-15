Мексиканцы привязали мэра к дереву за то, что не смог обеспечить город водой

Жители мексиканского города Фронтера Комалапа задержали своего мэра и привязали его к дереву, возмущенные убогим качеством нового резервуара для воды, торжественно открытого городским главой.
Мэр города Фронтера Комалапа из южного мексиканского штата Чиапас привязали городского главу к дереву, разозлившись на низкое качество нового резервуара для воды. Мэр города Оскар Рамирес представлял жителям серию обещанных им социальных проектов, и новый резервуар для воды был одним из них.
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Представители 11 местных сообществ города, расположенного недалеко от границы с Гватемалой, сначала обрушили на Рамиреса град обвинений по поводу убогого состояния городского водоснабжения, а затем, схватив мэра, привязали его к дереву.
На фоне привязанного к дереву мэра жители устроили импровизированный митинг, обвиняя градоначальника в убогом состоянии нового бетонного хранилища для воды.
Лидер местного сообщества залез в резервуар, поскреб покрытую цементом стену в потеках, с которой летела пыль, и заявил: "Он обещал, что это будет хорошо сделанная работа для жителей Комалапы, но получилочь черт знает что! Потому что система снабжения водой не работает!"
Один из жителей города заявил, что жители Фронтера Комалапы уже больше недели сидят без воды. "Это старая проблема, с которой нужно разобраться нормально, и она должна стать для него приоритетом, - заявил он. - Этот человек приходил в наши дома, видел все и дал обещание, которое не сдержал. Он поступил с нами несправедливо, ведь вода необходима нам, чтобы жить, есть, мыться, - без нее никак!"
После инцидента Рамирес до последнего хранил молчание, заявляя, что его никто не связывал, и что он просто обсуждал важное дело - обеспечение граждан водой - с представителями сообщества, которых было всего 11 человек. Но многочисленные снимки, сделанные местными жителями, присутствовавшими при инциденте, опровергли его слова.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: ynews Фронтера Комалапа власть и народ мексика мэр новости преступление и наказание социальный протест
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