Мексиканцы привязали мэра к дереву за то, что не смог обеспечить город водой

Один из жителей города заявил, что жители Фронтера Комалапы уже больше недели сидят без воды. "Это старая проблема, с которой нужно разобраться нормально, и она должна стать для него приоритетом, - заявил он. - Этот человек приходил в наши дома, видел все и дал обещание, которое не сдержал. Он поступил с нами несправедливо, ведь вода необходима нам, чтобы жить, есть, мыться, - без нее никак!"