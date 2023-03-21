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Вдова соблазнила убийцу своего мужа и сдала его властям

Вдова соблазнила убийцу своего мужа и сдала его властям

Автор:
21 марта 2023 14:08
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Ynews   Колумбия   как в кино   криминал   месть   наркомафия   отомстила   преступление и наказание   
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Жительница Колумбии, потерявшая мужа от рук местного криминального авторитета, в течение нескольких лет вынашивала план мести. Она сумела войти в ближний круг преступника, завязать с ним отношения и стать «своей». Всё это время она собирала улики для того, чтобы его можно было привлечь к ответственности.

Это похоже на сценарий голливудского блокбастера, но произошло на самом деле: скорбящей вдове удалось то, что не удалось полиции и военным. Она сумела отомстить за смерть мужа и посадить опасного типа, на счету которого не одно преступление, а множество.


Эту женщину, имя которой не называется, в департаменте Кордова (Колумбия) журналисты и полиция провозгласили героиней.


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Рубен Дарио Вилория Барриос выдавал себя за респектабельного торговца в городе Сьенага-де-Оро, и большинство тех, кто его знал, описывали его как глубоко религиозного человека, проповедовавшего слово Божие. Но за кулисами его знали как «Хуанчо», человека, который организовал наркотрафик в Центральную Америку и Соединенные Штаты, отдавал приказы о покушениях на соперников и даже бывших пособников и торговал огнестрельным оружием и боеприпасами.


Поскольку он вёл себя очень аккуратно и не принимал активного участия в преступной деятельности, Хуанчо всегда удавалось выйти сухим из воды, но были люди, которые знали о его незаконной деятельности. Среди этих немногих была и женщина, мужа которой безжалостный криминальный авторитет приказал убить (причины не разглашаются). Оплакав мужа, вдова начала действовать: постепенно сблизилась с Хуанчо и в конце концов сделала так, что он в неё влюбился.

Со временем Рубен Дарио Вилория Барриос начал настолько доверять этой женщине, что счёл возможным посвятить её в свои криминальные дела. Когда информации набралось достаточно для обвинения, женщина передала её властям. Полиция подозревала этого человека с 2020 года, но улик против него не хватало. Теперь их столько, что он не сможет соскочить. Ему грозит очень долгий срок.


Сообщается, что именно женщина организовала арест Рубена Дарио Вилориа Барриоса. Она сообщила полиции, что он будет присутствовать на встрече с другими преступниками в Монтерии, и полицейский спецназ задержал его в ходе операции с кодовым названием «Корона».


Красивая месть.



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Колумбия   как в кино   криминал   месть   наркомафия   отомстила   преступление и наказание   
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7  комментариев
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4k
Timur 5 часов назад
Что то мне подсказывает что эта женщина умрет не от старости.
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59k
Александр 4 часа назад
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4k
Kozlodoev 4 часа назад
Прямо вижу Салму Хаек в роли этой дамы в новом блокбастере о колумбийском наркобароне "Моя правая рука"
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5k
V2.Smirnov 4 часа назад
Жизнь-то - интереснее иного фильма бывает!
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1k
Сергей 5 часов назад
А кореша "заложенного" подарят ей "Колумбийский галстук".
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11k
paranoid 5 часов назад
С такими как эта женщина хорошо дружить, но не дай бог посраться))
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