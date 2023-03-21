Вдова соблазнила убийцу своего мужа и сдала его властям

Рубен Дарио Вилория Барриос выдавал себя за респектабельного торговца в городе Сьенага-де-Оро, и большинство тех, кто его знал, описывали его как глубоко религиозного человека, проповедовавшего слово Божие. Но за кулисами его знали как «Хуанчо», человека, который организовал наркотрафик в Центральную Америку и Соединенные Штаты, отдавал приказы о покушениях на соперников и даже бывших пособников и торговал огнестрельным оружием и боеприпасами.

Поскольку он вёл себя очень аккуратно и не принимал активного участия в преступной деятельности, Хуанчо всегда удавалось выйти сухим из воды, но были люди, которые знали о его незаконной деятельности. Среди этих немногих была и женщина, мужа которой безжалостный криминальный авторитет приказал убить (причины не разглашаются). Оплакав мужа, вдова начала действовать: постепенно сблизилась с Хуанчо и в конце концов сделала так, что он в неё влюбился.