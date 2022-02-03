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Сколько стоят знаменитости?

Сколько стоят знаменитости? (30 фото)

Автор:
03 февраля 2022 13:19
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   голливуд   звезды   знаменитости   интересно   познавательно   состояния   шоу бизнес   
1777
30
Люди любят считать чужие деньги, а журналисты этому постыдному удовольствию потакают. Они подсчитали состояния трех десятков известных людей - и вот что получилось.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   голливуд   звезды   знаменитости   интересно   познавательно   состояния   шоу бизнес   
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9  комментариев
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19k
KOSTELLO 18 минут назад
Поразительный парадокс.
Адам Сэндлер, который снимается и снимает, в основном дерьмищще, богаче Дензела Вашингтона, в целом отличного актера.
Это сугубо мое мнение
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8k
Hunson Abadeer 52 секунды назад
и чоооооо
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65k
Доктор Джонс Час назад
Джефф Безос смотрит на них всех как на говно...
Ссылка www.youtube.com
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2k
Frank Borman Час назад
Клоуны, паяцы и скоморохи нынче в цене. Опять же пандемия - людей надо развлекать, чтобы они не сошли с ума, под лок-дауном то. А для развлечений требуются блокбастеры и шуты гороховые, отсюда и такие зарплаты им.
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174
В-ий Час назад
мля, надо брать пока бакс дешевый... но Лопес не потяну, даже половину

да за 100 лямов практически выбора то нет. рыжего за 70 возьму только если мне столько заплотют
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674
Трям 2 часа назад
Блин, это их состояние что ль?
А я думал, что объявления как на авито смотрю и не понимаю, че негры так подорожали...
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1k
Егор Терентьев 2 часа назад
А я вот не люблю! Да насрать мне, сколько они намыли!
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22k
Ego sum qui sum 2 часа назад
Да, раньше было лучше - в средневековье скоморохи столько не стоили
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2k
Андрей Ы. 2 часа назад
Сколько-сколько... Если органы здоровые и не убиты алкоголем, никотином и прочими излишествами, то достаточно дорого. В противном случае они неликвидны )))
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