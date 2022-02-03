Сколько стоят знаменитости?

Джессика Мари Альба — американская актриса и бизнесвумен. Она начала появляться на телевидении и в кино в 13 лет, дебютировав в фильмах «Лагерь в никуда» и «Тайный мир Алекса Мака», а в 19 лет стала известной в качестве ведущей актрисы телесериала «Темный ангел», за который она получила номинацию на «Золотой глобус».