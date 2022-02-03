Сколько стоят знаменитости?

Кейли Куоко: $100 миллионов
Кэррот Топ: $70 миллионов
Вин Дизель: $225 миллионов
Кэлвин Харрис: $300 миллионов
Дженнифер Лопес: $400 миллионов
Адам Сэндлер: $420 миллионов
Джессика Альба: $200 миллионов
Дензел Вашингтон: $280 миллионов
Селин Дион: $800 миллионов
Жизель Бюндхен: $400 миллионов
Киану Ривз: $380 миллионов
Эдвард Нортон: $300 миллионов
Пинк: $200 миллионов
София Вергара: $180 миллионов
Шанайя Твейн: $400 миллионов
Кевин Костнер: $250 миллионов
Мастер Пи: $200 миллионов
Кевин Джеймс: $100 миллионов
Джон Бон Джови: $410 миллионов
Рэйвен-Симоне: $55 миллионов
Кенни Джи: $100 миллионов
Джимми Баффет: $600 миллионов
Кид Рок: $150 миллионов
Дэйв Грол: $320 миллионов
Бэбифейс: 200 миллионов
Судья Джуди: $400 миллионов
Стив Харви: $200 миллионов
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Адам Сэндлер, который снимается и снимает, в основном дерьмищще, богаче Дензела Вашингтона, в целом отличного актера.
Это сугубо мое мнение
да за 100 лямов практически выбора то нет. рыжего за 70 возьму только если мне столько заплотют
А я думал, что объявления как на авито смотрю и не понимаю, че негры так подорожали...