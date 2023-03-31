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Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Автор:
31 марта 2023 12:10
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
724
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Берегите свой мозг. Он может быть атакован.

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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25  комментариев
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31k
Андрей Иванов 58 минут назад
Комментарий к фото
Шестилетний я на на прогулке либо в песочнице, либо на качелях, либо в кустах, либо в луже. Какие мамины подруги, не помню таких
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749
Лютый вам Бетховен 9 минут назад
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"Aah, sh1t, here we go again". (c)
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4k
S__D 17 минут назад
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Технично. ))
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4k
S__D 18 минут назад
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Структура сайта. ))
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4k
S__D 19 минут назад
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Шестилетним сейчас хорошо - есть телефоны, можно такие фоточки делать. А вот мне шестилетнему приходилось всё запоминать.
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4k
S__D 22 минуты назад
Комментарий к фото
Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразмПосмотреть
Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм
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72
Ellen Полчаса назад
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Кот Иван
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733
hammog Полчаса назад
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Задолбал своими рассказами и в конце поездки он тебе заплатил.
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3k
Едондер пуп Полчаса назад
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ЗА музыку нельзя спорить.
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2k
ChePaev 45 минут назад
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не так:
- я тебя хочу прямо сейчас
-нет, только после свадьбы
- ну ладно, когда выйдешь замуж, позвони
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90k
Херанука Паибалу 49 минут назад
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реалистичней
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90k
Херанука Паибалу 51 минуту назад
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когда дочь поменяла 10 номеров - то так и будет.... ибо надоела перезаписывать...
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31k
Андрей Иванов 56 минут назад
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Есть предложение убивать тех, кто использует вот это "никто:"
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53k
dima423 59 минут назад
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ну без надписи "никто", эта шутка была бы конечно никакой...)
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31k
Андрей Иванов Час назад
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Она всё равно только до десяти считать умеет
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9k
Copycat Час назад
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НИИИИИИКТО
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31k
Андрей Иванов Час назад
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У меня тоже были проблемы в МФЦ, когда последний паспорт оформлял. Я всю жизнь писал прописью, а тут мало того, что надо печатными, так ещё поля - мышка накекала.
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9k
Copycat Час назад
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т.е. получается это прикол про человека который если его принудительно не заставляют учиться (например в школу дети ходят не по тому что хотят сами, а по тому что так надо) просто деградирует?

выглядит жалко, человек тупо становится имбицилом не развиваясь
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53k
dima423 Час назад
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молодец что поправил)) а то заепали эти 25 летние старики...правда 35 летние тоже заепали)))
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