Ароматный капкан для жениха: неожиданное изобретение дамы с дефектом

Разноцветные яркие вкусно пахнущие конфетки в жестяной банке можно встретить и сейчас. Хотя их сменили другие более популярные сладости.
А появлению монпансье предшествовала интересная история.
В обычном понимании невеста – это существо почти неземное, прекрасное и юное. Но для кузины Людовика XIV долго не могли подобрать подходящую партию. Девушка созрела и перезрела, поскольку оставалась на выданье до 45 лет. Нет, она не была уродливая или хромая. Просто очень богатая, и равных по уровню претендентов едва ли набрался бы пяток.
Анна де Монпансье их хорошо знала. И романтических чувств не испытывала ни к одному кандидату. А согласиться на мезальянс женщине не позволяла аристократическая кровь, которая текла по жилам уже не так быстро и бурно.
Но тут случилось пресловутое «45 – баба ягодка опять». И женщина неожиданно влюбилась. Избранник – Антуан Номпар де Комон, герцог де Лозен был мужчиной привлекательным. И не просто не испытывал нехватки в дамах. За хотя бы разовый сеанс страсти с ним надо было ещё побороться и чуть ли не в очереди постоять.
Он был на 5 лет моложе Анны, горяч почти как в юности, одинаково вдохновенно сражался с мужчинами и осыпал женщин комплиментами.
В общем-то, стандартный портрет ловеласа. Королевская кузина влюбилась без памяти и твёрдо решила женить на себе избранника. Но была у Анны одна особенность. Точнее, тогда она была у многих – неприятный запах изо рта. По причине экономии воды и нераспространения гигиены мылись граждане очень редко. А уж про гигиену полости рта и говорить не приходится: после тридцати у многих там уже творилась такая печаль, что просто обнять и плакать. А красавчик герцог как назло оказался чистюлей, мылся чуть ли не через день. А тут такое. Сбежит ведь из-за запаха, как пить дать сбежит.
Но проблема была распространённой. И для таких целей существовали специальные конфеты. Кофетищи, которые продавали в аптеке. Анна подумала и приказала изготовить такие, только маленькие. Чтобы при разговоре их не было видно. И всегда можно было аккуратно подбросить в рот парочку леденцов. Когда заказ доставили, на коробке было написано «де Монпансье».
Решив проблему зловония, Анна подключила к обольщению тяжелую артиллерию и начала заваливать объект страсти подарками: поместье, земля, титул. Впрочем, могла себе позволить без ущерба для бюджета.
А потом, не заморачиваясь, сделала графу предложение. Тот почесал тыковку и согласился. Понятно, что невесту он не любил. Но возможность породниться с королевской семьёй, знаете ли, на дороге не валяется.
Остался последний юридический момент – разрешение короля на брак. И герцогиня на крыльях любви помчалась к кузену. У того был на родственницу зуб: Анюта принимала участие во Фронде – антиправительственной смуте. А ещё король знал, что Лозен неисправимый бабник. Пусть вот сестричка помучается замужем за таким. И легко дал разрешение.
На досуге правитель поделился коварным планом мести со своей фавориткой. Де Монтеспан пришла в ужас. То ли из-за того, что женщина сама успела тесно пообщаться с Лозеном. То ли считала такой союз позором для короля в глазах других монархов. Но женщина переубедила любовника.
У Анны из-за отказа случилась истерика. Лозен тоже огорчился. Граф быстро понял, откуда ветер дует, и чего он надул в королевские уши. Подошёл к бывшей любовнице и прилюдно навешал де Монтеспан оплеух. Ещё и обозвал по-всякому.
Та огорчилась и накапала королю. Тот разозлился и отправил темпераментного графа в казематы остудить пыл. Все годы заключения Анна честно ждала жениха. Потом сменилась фаворитка, узника выпустили, и голубки, которым перевалило за 50, сочетались-таки браком. Но, как и предполагал король, похождения ловеласа в браке не закончились, ибо чёрного кобеля не отмоешь добела. Предпринимаемые Анной меры не помогали. И через пару лет супруги расстались навсегда.
Зато Анна вошла в историю как создательница вкусных конфеток-монпансье.
Источник:
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Ибо заипале
На кондитерскую Григория Ефимовича Елисеева это монпансье работал кустарь Федя. Каждое утро, бывало, несет ему лоток монпансье, он по-особому его делал, половинка беленькая и красненькая, пестренькая, кроме него никто так делать не умел, и в бумажках. После именин, что ли, с похмелья, вскочил он товар Елисееву нести. Видит, лоток накрытый приготовлен стоит. Схватил и бежит, чтобы не опоздать. Приносит. Елисеев развязал лоток и закричал на него: Что ты принес? Что?.. Увидал Федя, что забыл завернуть конфеты в бумажки, схватил лоток, побежал. Устал, присел на тумбу около гимназии женской… Бегут гимназистки, одна, другая… Почем конфеты? Он не понимает… По две копейки возьмешь? Дай пяток. Сует одна гривенник… За ней другая… Тот берет деньги и сообразил, что выгодно. Потом их выбежало много, раскупили лоток и говорят: Ты завтра приходи во двор, к 12 часам, к перемене… Как тебя зовут? Федором, по фамилии Ландрин… Подсчитал барыши выгоднее, чем Елисееву продавать, да и бумажки золотые в барышах. На другой день опять принес в гимназию. Ландрин пришел! Начал торговать сперва вразнос, потом по местам, а там и фабрику открыл. Стали эти конфеты называться «ландрин» слово показалось французским… ландрин да ландрин! А он сам новгородский мужик и фамилию получил от речки Ландры, на которой его деревня стоит.
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