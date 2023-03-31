Ароматный капкан для жениха: неожиданное изобретение дамы с дефектом

Но тут случилось пресловутое «45 – баба ягодка опять». И женщина неожиданно влюбилась. Избранник – Антуан Номпар де Комон, герцог де Лозен был мужчиной привлекательным. И не просто не испытывал нехватки в дамах. За хотя бы разовый сеанс страсти с ним надо было ещё побороться и чуть ли не в очереди постоять.

Он был на 5 лет моложе Анны, горяч почти как в юности, одинаково вдохновенно сражался с мужчинами и осыпал женщин комплиментами.

В общем-то, стандартный портрет ловеласа. Королевская кузина влюбилась без памяти и твёрдо решила женить на себе избранника. Но была у Анны одна особенность. Точнее, тогда она была у многих – неприятный запах изо рта. По причине экономии воды и нераспространения гигиены мылись граждане очень редко. А уж про гигиену полости рта и говорить не приходится: после тридцати у многих там уже творилась такая печаль, что просто обнять и плакать. А красавчик герцог как назло оказался чистюлей, мылся чуть ли не через день. А тут такое. Сбежит ведь из-за запаха, как пить дать сбежит.

Но проблема была распространённой. И для таких целей существовали специальные конфеты. Кофетищи, которые продавали в аптеке. Анна подумала и приказала изготовить такие, только маленькие. Чтобы при разговоре их не было видно. И всегда можно было аккуратно подбросить в рот парочку леденцов. Когда заказ доставили, на коробке было написано «де Монпансье».