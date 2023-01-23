Секрет долголетия – отказ от плотской любви

Именно к этому выводу пришла Клара Мидмор, которая считается старейшей в мире девственницей.
Девочка появилась на свет в 1903 году в Глазго. И застала такие значимые вехи истории как начало Первой мировой, крушение «Титаника» и не только.
Отец был военным, и Клара с родителями часто переезжала с места на место. Благодаря чему познакомилась с разными местами и городами мира. Некоторое время она жила в Египте, Канаде, Новой Зеландии.
Осиротела девочка рано, в 12 лет. Заботиться о ней было некому. И юная Мидмор поставила цель – вернуться в Великобританию, для чего нужны были огромные деньги – 500 фунтов.
Девушка усердно трудилась – домработницей, потом секретарём. И сумела собрать нужную сумму.
Вернулась она уже взрослой девушкой. Но если в наши дни 20 лет – это ещё юность, то тогда Клара была уже фактически перестарком. Хотя и получала предложения руки и сердца от нескольких вполне приятных молодых людей, она на все ответила отказом. Поскольку после потери родителей дала себе обещание не выходить замуж и не иметь интимных отношений с мужчинами.
Когда началась Вторая мировая, она поехала на фронт в качестве медицинской сестры. После этого настали времена тягот и лишений, и Клара думала о том, чтобы просто быть сытой и здоровой.
Общественность заинтересовала история необычной женщины, когда Мидмор отметила 100-летний юбилей и находилась в доме престарелых в Корнуолле. Журналисты дотошно выспрашивали пожилую леди о её сексуальной ориентации. На что она с достоинством ответила, что гетеросексуальна. Но её никогда не привлекали даже мысли об интимной связи с кем-то в принципе.
Что послужило причиной такой категоричной позиции в вопросе секса? Кто знает. Может, строгое воспитание, болезнь или детская травма. Но в любом случае, по мнению Клары, именно воздержание стало залогом её долгой жизни. Которая, в общем, была счастливой, ведь женщина посвящала время любимым занятиям – чтению, садоводству, общалась с людьми. И не тратила душевные силы на выстраивание отношений, которые в конечном итоге запросто могут обернуться предательством, изменой, смертью партнёра и неизлечимой душевной раной.
Клара тихо ушла из жизни в 2011 году в возрасте 108 лет, считая, что прожила её вполне достойно и счастливо. И вошла в историю как самая старая девственница.
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а обычно <<отказ от плотской любви>> это :
у женщин = застой в малом тазу с побочками и воспалениями
у мужчин = гарантированная аденома
у юношей/девушек = прыщавость
Это все равно что прапрадед начал строить дом, несмотря на войну и трудности., который продолжали строить все после него, а праправнук продал его за бесценок, потому что ему не хватало 10 рублей на пиво.. )))
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А как она сама поняла, что гетеросексуальна, если у неё в принципе таких мыслей не было? Судя по описанию она типичный асексуал. В случае асексуальности человека вообще не имеет смысла говорить о его сексуальной ориентации.