Секрет долголетия – отказ от плотской любви

Общественность заинтересовала история необычной женщины, когда Мидмор отметила 100-летний юбилей и находилась в доме престарелых в Корнуолле. Журналисты дотошно выспрашивали пожилую леди о её сексуальной ориентации. На что она с достоинством ответила, что гетеросексуальна. Но её никогда не привлекали даже мысли об интимной связи с кем-то в принципе.

Что послужило причиной такой категоричной позиции в вопросе секса? Кто знает. Может, строгое воспитание, болезнь или детская травма. Но в любом случае, по мнению Клары, именно воздержание стало залогом её долгой жизни. Которая, в общем, была счастливой, ведь женщина посвящала время любимым занятиям – чтению, садоводству, общалась с людьми. И не тратила душевные силы на выстраивание отношений, которые в конечном итоге запросто могут обернуться предательством, изменой, смертью партнёра и неизлечимой душевной раной.

Клара тихо ушла из жизни в 2011 году в возрасте 108 лет, считая, что прожила её вполне достойно и счастливо. И вошла в историю как самая старая девственница.