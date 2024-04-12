Морские кочевники Индонезии

Сколько человек нормально может не дышать под водой? От 30 до 90 секунд – это норма. А вот в Индонезии люди из народа баджау могут не дышать под водой… 13 минут. И это не спортсмены, а практически каждый. Можно даже задаться вопросом, а такие же они люди, как мы!?
Потому что строение тела у них не совсем такое же, как у обычных людей. У них нестандартно большая селезенка – больше обычно на 50%! Такая «девиация» развивалась за несколько тысяч лет жизни на воде.
Селезнка помогает распределять кислород в мозгу и сердце, когда кислорода становится мало, включается «рефлекс ныряния». Частота сердцебиения снижается, кровь начинает снабжать только жизненноважные органы, а сама селезнка сокращается, выталкивая насыщенные кислородом эритроциты в кровообращение.
Примечательно, что большая селезнка помогает долго нырять еще и тюленям. И самыми лучшими для эволюции считаются тюлени с наибольшей селезнкой, ученые уже проследили их эволюционный механизм.
Баджау сотнями поколений жили в плавучих домах, скитаясь по водам Азии. Это племя рыболовов, которое 60% своего дня проводит в воде, у них произошла неизбежная адаптация организма. Напоминает героя Кевина Костнера из «Водного мира», у которого были жабры.
Они побили рекорд?
Баджау в соревнованиях не участвуют. Известно, что самое долгое пребывание под водой - это 24 минуты и 37 секунд. Рекорд поставил в 2021 году Будимир Шобат из Хорватии, но перед нырком он еще и вдохнул чистый кислород, что не совсем честно.
Потому что среди народа Баджау по 13 минут может каждый умелый рыбак, а не один из тысячи. При этом они ныряют на глубину 70 метров при помощи камня, чтобы искать на дне моллюсков и проверять ловушки.
Забавно, как заставляют условия жизни до сих пор менять облик народов. Например, у жителей Тибета руки чуть длиннее, чем у всех остальных. А в Таиланде народ мокен умеет смотреть под водой без боли, они плавают с открытыми глазами, собирая на дне океана крошечных моллюсков и другую пищу.
Если набрать из баджау девушек для команды синхронного плавания и тренировать, они ведь могут взять все золото! И все это буквально на одном вдохе, вот это будет стиль!
Источник:
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Измеряли или опрашивали?
Может видят лучше?