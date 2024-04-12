Морские кочевники Индонезии

Потому что строение тела у них не совсем такое же, как у обычных людей. У них нестандартно большая селезенка – больше обычно на 50%! Такая «девиация» развивалась за несколько тысяч лет жизни на воде.

Селезнка помогает распределять кислород в мозгу и сердце, когда кислорода становится мало, включается «рефлекс ныряния». Частота сердцебиения снижается, кровь начинает снабжать только жизненноважные органы, а сама селезнка сокращается, выталкивая насыщенные кислородом эритроциты в кровообращение.