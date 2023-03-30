FISHKINET
Сообщество RealFishki 1363 поста • 131 подписчик подписаться
Главная > Сообщество RealFishki
Как знаменитый Марк Бернес чуть не погиб из-за карточного долга уголовников

Как знаменитый Марк Бернес чуть не погиб из-за карточного долга уголовников

Автор:
30 марта 2023 22:50
Сообщество : RealFishki
Метки: Марк Бернес   СССР   вор   долг   карты   милиция   ночной патруль   охрана   понятия   приговор   
553
4

Его жизнь поставили на кон и проигравший должен был его убить.

В 1950-х Марк Бернес снялся в “Ночном патруле” - сыграл там вора Огонька, который завязал с преступным миром. Это первая в Союзе картина, в которой показали королей преступного мира - воров в законе.

Фильм был снят по заказу товарищей из силовых структур. Они хотели показать молодёжи, что романтический ореол вокруг криминала - миф. И связываться с ним не надо. Поэтому уже матёрый Огонёк отходит от дел, и с экрана призывает поступить также и своих товарищей. По воровским понятиям того времени, это страшный грех. Вор в принципе не уходит на покой, а раз уж это происходит, то только в случае, если за ним не числится никаких нарушений “понятий”.

А склонять других завязать с преступным миром - это тяжелейший проступок.

Фильм показали по всей стране, добрались и до Севера, там его посмотрели вольные поселенцы и вышедшие на свободу преступники. И “авторитетные” воры постановили - Бернес попал в разряд “ссученных” и заслуживает только смерти.

Сейчас это звучит дико - отождествлять актёра и сыгранного им героя. А тогда восприятие кино было другим. Например, если на экране показывали влюблённую пару, то многие считали, что у актёров роман и в реальной жизни. Так что Бернес попал в серьёзный переплёт.

Вор по кличке Лихой поставил жизнь Марка Наумовича на кон в карточной игре, проигравший должен был его убить. Проиграл сам Лихой и отправился в Москву, чтобы исполнить приговор. Но один из свидетелей той игры, такой же преступник, как и остальные, оказался поклонником творчества Бернеса и он его пожалел. Добрался до ближайшей телефонной будки, позвонил в Москву и попросил товарища предупредить актёра.

Бернес жил на Сухаревской, этот дом был известен на всю Москву. Поэтому уже на следующий день этот приятель заявился в квартиру к изумлённому Бернесу. Он узнал о приговоре, но не поверил. А когда выпроводил гостя, взглянул на пятилетнюю дочь Наташу и понял, что рискует не только своей, но и её жизнью. И пошёл в МУР.

Силовики отнеслись к этому серьёзно - они-то отлично знали воровские понятия и важность карточного долга. К Бернесу приставили сразу трёх охранников. Один дежурил на первом этаже дома, второй на несколько пролётов выше, ну а третий был в квартире, рядом с “объектом”.

По расчётам, убийца должен был приехать в Москву с 26 октября по 1 ноября 1958 года. В эти дни Бернес практически не выходил на улицу и не принимал у себя друзей. Часы медленно тянулись, а убийца всё не появлялся.

Он так и не приехал.

Есть несколько версий: в пути он попался на глаза милиции, бежал и был застрелен. Но тогда силовики бы точно об этом узнали. Значит повздорил с кем-то из уголовников, и его отправили на тот свет. Но с тех пор Лютого никто не видел.

Охрану сняли, Бернес вернулся к обычной жизни. Но запомнил этот случай на всю оставшуюся жизнь.

Источник:

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Марк Бернес   СССР   вор   долг   карты   милиция   ночной патруль   охрана   понятия   приговор   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Toffler

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

24384



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Основатель «СберМаркета» и его подруга отравились плацентой
Основатель «СберМаркета» и его подруга отравились плацентой
"Чей газ Молдова закупала зимой?": как одним вопросом поставить в тупик важного гостя
"Чей газ Молдова закупала зимой?": как одним вопросом поставить в тупик важного гостя
Набирающие популярность в сообществах
"Вышел в туалет и не вернулся": истории о новых сотрудниках
"Вышел в туалет и не вернулся": истории о новых сотрудниках
Маразмы нашего времени
Маразмы нашего времени
Хакерам удалось взломать Tesla Model 3 (3 фото)
Хакерам удалось взломать Tesla Model 3 (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
О пользе физики

Популярные теги
#фото#автомир#интересно#дтп#факты#в мире#улыбнуло#интересное#милота#Мемы
#Юмор#Прикол#позитив#люди#подборка#полиция#Автовсячина#дети#США#Приколы
#автомобили#машина#аварии#авто аварии#новости#животные#Россия#картинки#история#Разное
Хакерам удалось взломать Tesla Model 3 (3 фото) Хакерам удалось взломать Tesla Model 3 (3 фото) За какие заслуги вор Ванька-Звездочёт приобрёл статус легенды советского криминального мира? За какие заслуги вор Ванька-Звездочёт приобрёл статус легенды советского криминального мира? Хитрость, благодаря которой Марк Бернес прославился на всю страну Хитрость, благодаря которой Марк Бернес прославился на всю страну “Сладкая и страшная парочка”: первые серийные убийцы в СССР “Сладкая и страшная парочка”: первые серийные убийцы в СССР Как должен был выглядеть человек, чтобы устроиться на работу в милицию и КГБ Как должен был выглядеть человек, чтобы устроиться на работу в милицию и КГБ За что в СССР расстреляли управляющую курортными ресторанами За что в СССР расстреляли управляющую курортными ресторанами

На что жалуетесь?

Вернуться