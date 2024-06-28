В Петербурге судили мошенницу, которая обещала пенсионерам возродить СССР и простить долги по ЖКХ

В Петербурге к семи годам приговорили женщину, которая выманивала у пенсионеров деньги под предлогом возрождения СССР. О приговоре сообщило управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

С 2017 по 2023 год женщина и ее сообщники создали потребительский кооператив "Клуб финансовой защиты". Их целью были россияне с кредитами, долгами по ЖКХ и маленькими пенсиями. Им рассказывали, что "СССР был ликвидирован незаконно, а Российская Федерация является коммерческой структурой".

В итоге товарищи вступали в кооператив, делали взнос и им выдавали "удостоверение советского человека", а их самих убеждали, что тем самым они якобы возрождают СССР, где будут освобождены от выплат по кредитам и долгам, а также получат повышенную пенсию.