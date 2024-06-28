В Петербурге судили мошенницу, которая обещала пенсионерам возродить СССР и простить долги по ЖКХ

Женщина выманивала у ностальгирующей публики деньги, а взамен выдавала "удостоверение советского человека".
В Петербурге к семи годам приговорили женщину, которая выманивала у пенсионеров деньги под предлогом возрождения СССР. О приговоре сообщило управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу.
С 2017 по 2023 год женщина и ее сообщники создали потребительский кооператив "Клуб финансовой защиты". Их целью были россияне с кредитами, долгами по ЖКХ и маленькими пенсиями. Им рассказывали, что "СССР был ликвидирован незаконно, а Российская Федерация является коммерческой структурой".
В итоге товарищи вступали в кооператив, делали взнос и им выдавали "удостоверение советского человека", а их самих убеждали, что тем самым они якобы возрождают СССР, где будут освобождены от выплат по кредитам и долгам, а также получат повышенную пенсию.
Потерпевшими признаны 19 человек, которым в общей сложности причинен ущерб на сумму более 9 миллионов рублей (около 104 тысяч долларов). Сообщников мошенницы ищут, а саму ее посадили на семь лет.
СССР, напомним, перестал существовать в 1991 году. И эта процедура прошла в несколько этапов. 8 декабря 1991 года председатели республик-первооснователей СССР — России, Украины и Беларуси — Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич в госрезиденции "Вискули" в Беловежской пуще подписали соглашения, согласно которым Советский Союз прекратил существование как субъект международного права.
25 декабря 1991 года подал в отставку Президент СССР Михаил Горбачев. В тот же день со зданий административных зданий были сняты флаги СССР, а единственным органом, существовавшим и считавшим себя органом власти СССР, остался Совет Республик Верховного Совета СССР.
Утром 26 декабря 1991 года эта палата собралась на свое последнее заседание, на котором и был констатирован факт прекращения существования Советского Союза.
Источник:
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