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В Петербурге судили мошенницу, которая обещала пенсионерам возродить СССР и простить долги по ЖКХ

В Петербурге судили мошенницу, которая обещала пенсионерам возродить СССР и простить долги по ЖКХ

Автор:
28 июня 2024 10:05
Сообщество : Мошенничество
Метки: Питер   СССР   в мире   долг   люди   мошенница   обман   
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Женщина выманивала у ностальгирующей публики деньги, а взамен выдавала "удостоверение советского человека".

В Петербурге к семи годам приговорили женщину, которая выманивала у пенсионеров деньги под предлогом возрождения СССР. О приговоре сообщило управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

С 2017 по 2023 год женщина и ее сообщники создали потребительский кооператив "Клуб финансовой защиты". Их целью были россияне с кредитами, долгами по ЖКХ и маленькими пенсиями. Им рассказывали, что "СССР был ликвидирован незаконно, а Российская Федерация является коммерческой структурой".

В итоге товарищи вступали в кооператив, делали взнос и им выдавали "удостоверение советского человека", а их самих убеждали, что тем самым они якобы возрождают СССР, где будут освобождены от выплат по кредитам и долгам, а также получат повышенную пенсию.

Потерпевшими признаны 19 человек, которым в общей сложности причинен ущерб на сумму более 9 миллионов рублей (около 104 тысяч долларов). Сообщников мошенницы ищут, а саму ее посадили на семь лет.

СССР, напомним, перестал существовать в 1991 году. И эта процедура прошла в несколько этапов. 8 декабря 1991 года председатели республик-первооснователей СССР — России, Украины и Беларуси — Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич в госрезиденции "Вискули" в Беловежской пуще подписали соглашения, согласно которым Советский Союз прекратил существование как субъект международного права.

25 декабря 1991 года подал в отставку Президент СССР Михаил Горбачев. В тот же день со зданий административных зданий были сняты флаги СССР, а единственным органом, существовавшим и считавшим себя органом власти СССР, остался Совет Республик Верховного Совета СССР.

Утром 26 декабря 1991 года эта палата собралась на свое последнее заседание, на котором и был констатирован факт прекращения существования Советского Союза.

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Метки: Питер   СССР   в мире   долг   люди   мошенница   обман   
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7  комментариев
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11k
sedoisever 57 минут назад
Ну, наконец-то хоть кого-то из адептов: "РФ, это ООО и имеет юрисдикцию на шельфе" зацепили...
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1k
mik6059 46 минут назад
"СССР был ликвидирован незаконно, а Российская Федерация является коммерческой структурой" - а что тут неправильно? Так и есть. Плевали только на итоги референдума тогда. А ООО РФ и есть коммерческий проект
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Teodor 56 минут назад
Ты нам тут воду не лей! Процедура-этапы... Отвечай по существу: законно или нет!?
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Anarasius
  • Дата регистрации: 09.09.2013
  • 3921 пост (3779 в горячем)

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