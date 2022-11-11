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20 упрямцев, которые отказались съезжать, и что из этого вышло

20 упрямцев, которые отказались съезжать, и что из этого вышло

Автор:
11 ноября 2022 19:26
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: Застройки   Китай   архитектура   вокруг света   дома-гвозди   урбанистика   
2528
27

Вам наверняка знакома ситуация, когда люди годами живут в одном доме, а потом появляется напористый застройщик с кучей денег, и у них не остается выбора, кроме как переехать? Вот только некоторые упрямцы категорически отказываются съезжать, и так появляются дома-гвозди — так их называют в Китае. И смотрятся они порой совершенно безумно!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Застройки   Китай   архитектура   вокруг света   дома-гвозди   урбанистика   
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16  комментариев
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3k
Сергей Семенов 2 часа назад
Прям сразу вспомнилось, только по заголовку поста )))))

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1k
fenix57 Минуту назад
интересно почему в России таких домов нет? (вопрос риторический)
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609
AmaN Минуту назад
У нас был такой упрямец на Ярославском шоссе под Москвой. Несколько лет не давал достроить эстакаду, но как-то с ним застройщики вопрос все же решили - сейчас дом снесен, эстакада достроена.
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19k
Сталкер Полчаса назад
Ужасный тоталитарный Китай...
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6k
maclay Полчаса назад
Закон здесь есть и работает.
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7k
Elena Ki 57 минут назад
Тетка в Сиэтле не прогадала. Ее от ветров защищают с трех сторон. Правда, и от солнца тоже. Зато на заднем дворе может делать, что хочет - никто не увидит. И соседей нет ни слева, ни справа, ни сверху.
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241
iskra Час назад
Что-то напомнило дом Ленина в мемореале Ульяновска.
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406
Sumrak58100 Час назад
С одной стороны - принципиальность, вызывающая уважение, с другой - упрямство, граничащее с тупостью. Жить этим людям стало лучше в новых условиях или нет? Если бы вокруг ничего не изменилось, тогда понятно. А так, в первую очередь многие сделали хуже только себе.
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6k
Allmaster Час назад
Порядочные власти, у нас бы ночью неизвестные лица просто сожгли бы....
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37k
Mamin Sibiriak 2 часа назад
Такое впечатление, что китайцы основательно тряханутые.
И да,
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