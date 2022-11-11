20 упрямцев, которые отказались съезжать, и что из этого вышло

Вам наверняка знакома ситуация, когда люди годами живут в одном доме, а потом появляется напористый застройщик с кучей денег, и у них не остается выбора, кроме как переехать? Вот только некоторые упрямцы категорически отказываются съезжать, и так появляются дома-гвозди — так их называют в Китае. И смотрятся они порой совершенно безумно!