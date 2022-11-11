20 упрямцев, которые отказались съезжать, и что из этого вышло

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Вам наверняка знакома ситуация, когда люди годами живут в одном доме, а потом появляется напористый застройщик с кучей денег, и у них не остается выбора, кроме как переехать? Вот только некоторые упрямцы категорически отказываются съезжать, и так появляются дома-гвозди — так их называют в Китае. И смотрятся они порой совершенно безумно!
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В 2008 году застройщик предложил Остину Спрингсу 3 миллиона долларов за дом ценой всего 200 тысяч долларов. Тот отказался, взял кредит и превратил дом в пиццерию.
6. А эта фермерша отказалась продавать землю и теперь живет между несколькими автострадами
10. В Сиэттле, США, торговый центр пришлось построить вокруг дома, поскольку хозяйка наотрез отказалась его продавать
Источник: — переведено специально для fishki.net
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