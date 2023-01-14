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9 людей, которые заключили ну очень странные браки

9 людей, которые заключили ну очень странные браки

Автор:
14 января 2023 01:27
Сообщество : RealFishki
Метки: Союз   брак   женщина   конь   коты   мужчина   свадьба   церемония   
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Кто с конем, кто со смартфоном. Но отличились все.

Браки очень необычные - это мягко говоря. Возможно, для привлечения внимания к своей персоне. А может быть и искренне, все может быть.

Вышла замуж за коня

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Дело было в Дании в 2014 году. 28-летняя защитница животных добилась в суде права сочетаться браком с конем. И создала прецедент союза людей и животных. Даму зовут Меланья Бросквит и она заявляла, что вместе с любимым жеребцом является жертвой видовизма - предрассудка, оправдывающего “дискриминацию по признаку биологического вида”. Этого аргумента было достаточно и суд разрешил ей выйти замуж за коня.

Японец женился на девушке из видеоигры

Мужчина под ником SAL9000 на Нене Анегасаки - героине компьютерной игры для Nintendo DS «Love Plus». А свидетелями церемонии стали тысячи интернет-пользователей.

Художница вышла замуж за камень - с ним она чувствует себя защищенной

Трэйси Эмин - дама экстравагантная. Она приехала во Францию, надела погребальный саван, в котором хоронили её отца, и вышла замуж за древнюю каменюку. По её словам: «Увидев в нем защиту, а не нечто, вселяющее страх».

Женщина заключила брак с собой

Если союз будет неудачным, Дезире Лонгэба из Сиэтла винить будет некого, кроме себя.Она сменила имя на “Прекрасное создание” и устроила свадьбу в Париже, возле Эйфелевой башни. “Я годами изучала различные теории, рассказывающие о том, как мне лучше понять себя. И однажды я поняла, что выйти замуж за саму себя – это то, что мне нужно”.

Мужик женился на ноутбуке

Крис Себиа заключил брак с компом. правда, позже суд признал этот союз незаконным. Тогда мужчина подал апелляцию, но и её отклонили. В общем, остался он без штампа в паспорте. Зато с любимым ноутом.

Женщина вышла замуж за своих котов

44-летней дизайнера Барбарелла Букнер 7 лет жила с мужчиной, а потом отношения закончились. Нового спутника жизни она  искать не стала и заключила брак с любимыми котами - Спайдером и Лугошей. По этому случаю устроила целую онлайн-церемонию.

Парень женился на пицце

А это уже случай из наших краев. Молодому человеку надоело быть одному и он заключил брак с пиццей. Хотя церемония была всё-таки шуточной: проходила в томской пиццерии, а парень заявил, что кулинарное изделие его никогда не предаст, а он её искренне любит.

Дама разыскала донора спермы и вышла за него замуж

Австралийка Амина Харт выбрала донора по имени Скотт Андерсон и через несколько месяцев родила дочь. Потом она задумалась о том, что ребенок не будет знать своего отца и стала разыскивать мужчину. Успешно - они списались и встретились. как утверждают, сразу влюбились и вскоре сыграли свадьбу.

Мужик женился на смартфоне

Аарон Червенак заключил брак с мобильником. Для этого он прикатил в Лас-Вегас и объяснил свой поступок тем, что слишком сильно зависит от гаджета. Запись церемонии выложил в сеть и над ним многие постебались. Один из комментаторов написал: “Не верьте, через 1,5 года он его заменит”.

Может и не зря говорят - хорошее дело браком не назовут. В случае этих людей, так оно и есть.

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Метки: Союз   брак   женщина   конь   коты   мужчина   свадьба   церемония   
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3  комментария
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Виктор Глущенко Полчаса назад
Вышла замуж за коня . Знатная у нее лоханка , раз мужики уже не удовлетворяют .
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turyst Минуту назад
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