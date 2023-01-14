9 людей, которые заключили ну очень странные браки

Кто с конем, кто со смартфоном. Но отличились все.
Браки очень необычные - это мягко говоря. Возможно, для привлечения внимания к своей персоне. А может быть и искренне, все может быть.
Вышла замуж за коня
Дело было в Дании в 2014 году. 28-летняя защитница животных добилась в суде права сочетаться браком с конем. И создала прецедент союза людей и животных. Даму зовут Меланья Бросквит и она заявляла, что вместе с любимым жеребцом является жертвой видовизма - предрассудка, оправдывающего “дискриминацию по признаку биологического вида”. Этого аргумента было достаточно и суд разрешил ей выйти замуж за коня.
Японец женился на девушке из видеоигры
Мужчина под ником SAL9000 на Нене Анегасаки - героине компьютерной игры для Nintendo DS «Love Plus». А свидетелями церемонии стали тысячи интернет-пользователей.
Художница вышла замуж за камень - с ним она чувствует себя защищенной
Трэйси Эмин - дама экстравагантная. Она приехала во Францию, надела погребальный саван, в котором хоронили её отца, и вышла замуж за древнюю каменюку. По её словам: «Увидев в нем защиту, а не нечто, вселяющее страх».
Женщина заключила брак с собой
Если союз будет неудачным, Дезире Лонгэба из Сиэтла винить будет некого, кроме себя.Она сменила имя на “Прекрасное создание” и устроила свадьбу в Париже, возле Эйфелевой башни. “Я годами изучала различные теории, рассказывающие о том, как мне лучше понять себя. И однажды я поняла, что выйти замуж за саму себя – это то, что мне нужно”.
Мужик женился на ноутбуке
Крис Себиа заключил брак с компом. правда, позже суд признал этот союз незаконным. Тогда мужчина подал апелляцию, но и её отклонили. В общем, остался он без штампа в паспорте. Зато с любимым ноутом.
Женщина вышла замуж за своих котов
44-летней дизайнера Барбарелла Букнер 7 лет жила с мужчиной, а потом отношения закончились. Нового спутника жизни она искать не стала и заключила брак с любимыми котами - Спайдером и Лугошей. По этому случаю устроила целую онлайн-церемонию.
Парень женился на пицце
А это уже случай из наших краев. Молодому человеку надоело быть одному и он заключил брак с пиццей. Хотя церемония была всё-таки шуточной: проходила в томской пиццерии, а парень заявил, что кулинарное изделие его никогда не предаст, а он её искренне любит.
Дама разыскала донора спермы и вышла за него замуж
Австралийка Амина Харт выбрала донора по имени Скотт Андерсон и через несколько месяцев родила дочь. Потом она задумалась о том, что ребенок не будет знать своего отца и стала разыскивать мужчину. Успешно - они списались и встретились. как утверждают, сразу влюбились и вскоре сыграли свадьбу.
Мужик женился на смартфоне
Аарон Червенак заключил брак с мобильником. Для этого он прикатил в Лас-Вегас и объяснил свой поступок тем, что слишком сильно зависит от гаджета. Запись церемонии выложил в сеть и над ним многие постебались. Один из комментаторов написал: “Не верьте, через 1,5 года он его заменит”.
Может и не зря говорят - хорошее дело браком не назовут. В случае этих людей, так оно и есть.
Источник:
- Унижение. Доминирование. Давление: типичные будни мужчин в отношениях
- Свадьба в Средневековье
- Сводные брат и сестра поженились пр поддержке семьи
- Секреты организатора свадеб для очень богатых
- Нищие, мимо: мастер-класс по знакомству с девушками в интернете