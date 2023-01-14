9 людей, которые заключили ну очень странные браки

А это уже случай из наших краев. Молодому человеку надоело быть одному и он заключил брак с пиццей. Хотя церемония была всё-таки шуточной: проходила в томской пиццерии, а парень заявил, что кулинарное изделие его никогда не предаст, а он её искренне любит.

Дама разыскала донора спермы и вышла за него замуж