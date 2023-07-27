Мифология по-кошачьи: малоизвестные славянские божества Люб и Нелюб

Все слова с корнем люб- в русском и других языках демонстрируют глубокую приязнь и любовь. Милого сердцу человека называли любым – любимым. Но оказывается, у славян было весьма необычное божество. Даже два – духи, которые отвечали за отношения между возлюбленными и супругами.
Что примечательно, эти духи – Люб и Нелюб представали в образе котов. Люб – огненно-рыжий, под цвет дневного светила кот. Нет, даже котище, по золотистой шерсти которого скакали солнечные зайчики.
В зубах Люб – хранитель брачного ложа держал стебелёк стрелолиста. Выбор не случайный: славянские знахари считали это растение регулятором мужской силы. Люб обладал большими ушами, чтобы слышать малейший намёк на присутствие злых сил, пытающихся внести раздор в отношения между супругами, и успеть их прогнать.
В славянских преданиях это божество появилось после появления кошек. Самые ранние найденные останки этих животных относятся к VI веку. Считается, что котика создала богиня Лада – покровительница брака и любви. Сплела его из солнечных лучей и наказала следить за супружеской жизнью людей, чтобы в ней всё было ладно да гладко.
Любу посвящали особый обряд. После свадьбы и перед первой брачной ночью ему готовили ритуальное угощение – лепёшки-любки. Очень необычное кулинарное решение представляло собой пышную лепёшку из сдобного теста, в углубление которой вставлялся ржаной «грибок». Символизировала любка, которую размещали у постели жениха и невесты, половой акт между новобрачными и должна была задобрить духа. В отдельных местностях такая практика сохранилась и до наших дней.
Откуда взялся антипод Люба Нелюб, точно неизвестно. Видимо, его придумали для сохранения баланса добра и зла. Но огромный чёрный кот был антагонистом Люба и держал в зубах веточку белены. Выражение «белены объелся» относится как раз к этому божеству. Белена оказывает на человека мощное наркотическое действие. Причём, как повышает возбудимость нервной системы, так понижает её. И, в противовес стрелолисту, могла затормозить мужскую активность – погрузить мужа в сон на брачном ложе. Либо наоборот вызвать вожделение по отношению к другой женщине там, где надо держать себя в руках и хранить супружескую верность.
Вероятно, выражение «между ними чёрная кошка пробежала» тоже относится к Нелюбу, который устраивал пакости и старался внести раздор между супругами. Поэтому Люба надо было всячески задабривать, чтобы он не давал своему оппоненту пробраться в супружескую спальню.
А в общем и целом – любой котик вне зависимости от окраса – это немного бог и хранитель. Ведь он способствует объединению и сближению семьи, учит заботе и любви.
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P. S. Нашёл упоминания у коллег трудов Кононенко по этим двум духам(не божествам ни разу, на что недвусмысленно намекают и их характеристики). Сам не читал, твёрдо утверждать не буду. Причины две: 1 - по его энциклопедии нормально перемещаться совершенно невозможно ибо оглавление и классификацию автор презирает 2 - это настолько гениальный автор, что в одном абзаце он может смешать информацию из серьёзной научной статьи или монографии с неославянистскими бреднями, которые зарегистрированы только у альтернативщиков и подобного им сброда.