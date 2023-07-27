Мифология по-кошачьи: малоизвестные славянские божества Люб и Нелюб

Откуда взялся антипод Люба Нелюб, точно неизвестно. Видимо, его придумали для сохранения баланса добра и зла. Но огромный чёрный кот был антагонистом Люба и держал в зубах веточку белены. Выражение «белены объелся» относится как раз к этому божеству. Белена оказывает на человека мощное наркотическое действие. Причём, как повышает возбудимость нервной системы, так понижает её. И, в противовес стрелолисту, могла затормозить мужскую активность – погрузить мужа в сон на брачном ложе. Либо наоборот вызвать вожделение по отношению к другой женщине там, где надо держать себя в руках и хранить супружескую верность.