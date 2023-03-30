У обычной пары родилась дочка с редким генетических заболеванием

Кортни и Гэвин Гарднер - молодые родители. У них есть сын, но недавно на свет появилась дочь. Особенная девочка в юном возрасте уже стала звездой соцсетей. Дело в том, что она родилась с редким генетическим заболеванием, и родители решили поделиться историей их семьи, чтобы вдохновить и поддержать других мам и пап.