У обычной пары родилась дочка с редким генетических заболеванием

Кортни и Гэвин Гарднер - молодые родители. У них есть сын, но недавно на свет появилась дочь. Особенная девочка в юном возрасте уже стала звездой соцсетей. Дело в том, что она родилась с редким генетическим заболеванием, и родители решили поделиться историей их семьи, чтобы вдохновить и поддержать других мам и пап.
Во время узи на 20 неделе будущие родители узнали, что их дочь родится с особенностью. Врач диагностировал расщелину губы и неба. Такой генетический дефект ещё называют "заячья губа". В США 1 из 1600 детей рождается с подобным заболеванием.
Кортни сразу же расплакалась, узнав новость, ведь она думала, что они с мужем не справились, и из-за них дочь будет страдать. Было непросто принять тот факт, что у ещё нерождённого ребёнка - проблемы со здоровьем.
Первые 18 дней после рождения малышка провела в отделении интенсивной терапии. Она не могла есть обычным способом. Родители благодарны персоналу больницы, помогавшему заботиться о малышке.
Весь этот период был эмоционально тяжёлым для новоиспечённых родителей. Благодаря поддержке врачей и близких они смогли справиться, не упасть духом. Гарднеры рассказали свою историю, чтобы поддержать других мам и пап, столкнувшихся с проблемами в начале пути.
Родители также сделали фотосессию с новорождённой дочкой, чтобы запомнить каждый момент её жизни. Ведь они не стыдятся дочери и считают её самым очаровательным ребёнком в мире. Операция по изменению внешности малышки планируется, когда ей исполнится год.
"Несмотря на то, что страшно, а в начале диагноз может показаться мрачным, на самом деле это на 100% излечимая беда. Такие особенные дети настолько сильные, ведь им приходится столько преодолевать в юном возрасте", - сказала Кортни.
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Что?! После операции ребенок ничего не узнает, пока в 12-15 лет не заинтересуется происхождением шрама. А если и шрама не будет, то вообще может не узнать. Высер какой-то.
Но не стал фотографировать и выкладывать в сеть.
Уроды.