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У обычной пары родилась дочка с редким генетических заболеванием

У обычной пары родилась дочка с редким генетических заболеванием

Автор:
30 марта 2023 09:12
Сообщество : Истории
Метки: Гарднер   США   дети   заячья губа   истори   новорожденная малышка   
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Кортни и Гэвин Гарднер - молодые родители. У них есть сын, но недавно на свет появилась дочь. Особенная девочка в юном возрасте уже стала звездой соцсетей. Дело в том, что она родилась с редким генетическим заболеванием, и родители решили поделиться историей их семьи, чтобы вдохновить и поддержать других мам и пап.

Во время узи на 20 неделе будущие родители узнали, что их дочь родится с особенностью. Врач диагностировал расщелину губы и неба. Такой генетический дефект ещё называют "заячья губа". В США 1 из 1600 детей рождается с подобным заболеванием.


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Кортни сразу же расплакалась, узнав новость, ведь она думала, что они с мужем не справились, и из-за них дочь будет страдать. Было непросто принять тот факт, что у ещё нерождённого ребёнка - проблемы со здоровьем.



Первые 18 дней после рождения малышка провела в отделении интенсивной терапии. Она не могла есть обычным способом. Родители благодарны персоналу больницы, помогавшему заботиться о малышке.

Весь этот период был эмоционально тяжёлым для новоиспечённых родителей. Благодаря поддержке врачей и близких они смогли справиться, не упасть духом. Гарднеры рассказали свою историю, чтобы поддержать других мам и пап, столкнувшихся с проблемами в начале пути.


Родители также сделали фотосессию с новорождённой дочкой, чтобы запомнить каждый момент её жизни. Ведь они не стыдятся дочери и считают её самым очаровательным ребёнком в мире. Операция по изменению внешности малышки планируется, когда ей исполнится год.

"Несмотря на то, что страшно, а в начале диагноз может показаться мрачным, на самом деле это на 100% излечимая беда. Такие особенные дети настолько сильные, ведь им приходится столько преодолевать в юном возрасте", - сказала Кортни.


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Метки: Гарднер   США   дети   заячья губа   истори   новорожденная малышка   
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11  комментариев
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6k
hhwost 2 часа назад
ой, тоже мне "дефект"... корректируется пластикой на раз. причём чем раньше, тем лучше. дай Бог здоровья малышке.
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8k
Zhora 2 минуты назад
Если в остальном с девочкой всё в порядке, то это сущая фигня. Нужна небольшая пластическая операция, а когда девочка вырастет - даже заметно не будет.
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3k
Alexander Parshuto 8 минут назад
Из, простите, уродства дочери хайп делают. Мир сошел с ума...
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11k
El Niño Полчаса назад
«Такие особенные дети настолько сильные, ведь им приходится столько преодолевать в юном возрасте", - сказала Кортни.»

Что?! После операции ребенок ничего не узнает, пока в 12-15 лет не заинтересуется происхождением шрама. А если и шрама не будет, то вообще может не узнать. Высер какой-то.
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14k
banzai7 43 минуты назад
А я вчера шёл и увидел как собака срёт.
Но не стал фотографировать и выкладывать в сеть.
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23k
SolomonA 45 минут назад
Либо Кортни Гарднер - двойник Джуди Грир, либо фото пары автор поста влепил "от балды"
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1k
Остап_Бендер_Задунайский 47 минут назад
Дефект конечно, но не критично. Операция называется - хейлопластика.
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 53 минуты назад
Даже на этом не упустили возможности попиариться...
Уроды.
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2k
Руслан Час назад
Так бесит этот стиль изложения - розово-сопливый, псевдо гуманизм...Бл@ть, этот дефект уже давно научились устранять, и, правильно тут комментировали, чем быстрее, тем лучше. И да-да, конечно, родители для поддержки других выкладывают гламурные фото сессии
Выкладывают ради себя любимых, популярность любой ценой и за любой счёт - их девиз. Лицемерие и двуличность во всём.
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