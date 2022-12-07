«Клуб Сатаны на продлёнке»: в начальной школе США появится кружок любителей дьявола

Американский город Чесапик в штате Вирджиния. В местной начальной школе открывается «Клуб Сатаны» и с нетерпением ожидает новых малолетних участников. Занятия будут проводить после уроков, что-то вроде продлёнки.

Детей обещают обучить мыслить критически, развить у них эмпатию (сопереживание окружающим) и подобным психологическим вывертам. А организовал всё это местный храм Сатаны.

«After School Satan Club не пытается причислить детей к какой-либо религиозной идее, а Satanic Temple помогает мыслить самостоятельно».