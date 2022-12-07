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«Клуб Сатаны на продлёнке»: в начальной школе США появится кружок любителей дьявола

«Клуб Сатаны на продлёнке»: в начальной школе США появится кружок любителей дьявола

Автор:
07 декабря 2022 14:05
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: США   вирджиния   дети   занятия   начальная школа   продленка   родители   сатанисты   храм сатаны   штат   
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Детишек обещают прокачать в психологии, обучить критическому мышлению и многим другим интересным вещам.

Американский город Чесапик в штате Вирджиния. В местной начальной школе открывается «Клуб Сатаны» и с нетерпением ожидает новых малолетних участников. Занятия будут проводить после уроков, что-то вроде продлёнки.

Детей обещают обучить мыслить критически, развить у них эмпатию (сопереживание окружающим) и подобным психологическим вывертам. А организовал всё это местный храм Сатаны.

«After School Satan Club не пытается причислить детей к какой-либо религиозной идее, а Satanic Temple помогает мыслить самостоятельно».

Руководители «кружка» обещают не заниматься религиозной пропагандой, но родители всё равно не в восторге. А чиновники и юристы утверждают, что тут не к чему прицепиться: в стране действует свобода вероисповедания, она защищает права и сатанистов.

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Метки: США   вирджиния   дети   занятия   начальная школа   продленка   родители   сатанисты   храм сатаны   штат   
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12  комментариев
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16k
Поручик 2 часа назад
В Штаты изначально, с 16-го века начиная, пёрли "на вечное поселение" сектанты всех мастей, которых гнобили и чморили государственные структуры по всей Евразии.
Что удивительного в том, что все эти "е.банутые на голову" к 21-му веку там размножились, да ещё и всяких новых культов пообосновывали?
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26k
БамбарбияКиргуду Час назад
Новость блэт.Там вся страна клуб сатаны.Осиновых колов не напасешься.
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59k
pynh 2 часа назад
чо бы нет? а то в кружках любителей бга все какие-то ненормальные. может наоборот лучше будет.
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9k
Б.Касторский 2 часа назад
Наверное, будут яблоки, хотя не подтверждено, что именно они были в источнике, раздавать.
А вообще фигура противоречивая. То людей не принимает, то вроде обвиняет их в грехах, что по идее послужит напоминанием о нашей грешной сущности. Люди вроде с рождения грешны.
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38k
Александр 2 часа назад
Там детям пол меняют, а вы про какой то сатанинский кружок. По моему по сравнению с первым - второе, просто безобидная забава.
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50k
dima423 2 часа назад
вот оно окно овертона в действии... сперва такое невозможно представить, потом это в виде шуточки и забавы, а в итоге станет нормой человеческие жертвы приносить...)
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