«Клуб Сатаны на продлёнке»: в начальной школе США появится кружок любителей дьявола

Детишек обещают прокачать в психологии, обучить критическому мышлению и многим другим интересным вещам.
Американский город Чесапик в штате Вирджиния. В местной начальной школе открывается «Клуб Сатаны» и с нетерпением ожидает новых малолетних участников. Занятия будут проводить после уроков, что-то вроде продлёнки.
Детей обещают обучить мыслить критически, развить у них эмпатию (сопереживание окружающим) и подобным психологическим вывертам. А организовал всё это местный храм Сатаны.
«After School Satan Club не пытается причислить детей к какой-либо религиозной идее, а Satanic Temple помогает мыслить самостоятельно».
Руководители «кружка» обещают не заниматься религиозной пропагандой, но родители всё равно не в восторге. А чиновники и юристы утверждают, что тут не к чему прицепиться: в стране действует свобода вероисповедания, она защищает права и сатанистов.
Источник:
- Когда у тебя творческий отец или история о том, как малыш Райан слишком рано повзрослел
- В США 5-летний ребенок угнал машину родителей и отправился к сестре в другой город
- Отец заставил свою дочь идти 8 километров пешком до школы
- 18 ошибок родителей, которые отчаянно пытались угодить детям
- 23 обескураживающих примера старого подхода к воспитанию детей
Что удивительного в том, что все эти "е.банутые на голову" к 21-му веку там размножились, да ещё и всяких новых культов пообосновывали?
А вообще фигура противоречивая. То людей не принимает, то вроде обвиняет их в грехах, что по идее послужит напоминанием о нашей грешной сущности. Люди вроде с рождения грешны.
Всему в этой жизни нужны доказательства. Так получилось. На веру всё принимают лишь очень доверчивые и не очень сообразительные люди. Так что Вселенная слишком велика, что бы издавать законы людям, боюсь, что ей даже всё равно на нас, даже если бы она обладала сознанием.
Не грусти!