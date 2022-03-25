В Эквадоре нашли новый вид "прозрачных" лягушек

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В Эквадоре обнаружили два новых вида стеклянных лягушек. Они настолько прозрачные, что через их кожу видно внутренние органы. Новые виды получили названия Hyalinobatrachium mashpi и Hyalinobatrachium nouns.
В Эквадоре обнаружили два новых вида стеклянных лягушек с полностью прозрачными животами, через которые видно внутренние органы. Лягушек нашли вблизи районов активной добычи полезных ископаемых в Андах, недалеко от столицы Эквадора, города Кито. Новые виды стеклянных лягушек получили названия Hyalinobatrachium mashpi и Hyalinobatrachium nouns.
Интересная особенность - через кожу этих лягушек можно отчетливо увидеть сердце, печень, пищеварительную систему, а у самок - зеленые яйца. Несмотря на то, что виды очень похожи внешне, анализ ДНК подтвердил, что два вида отличаются друг от друга генетически. Кроме того, они издают совершенно разные звуки.
К сожалению, ученые определили, что на данный момент лягушки обоих видов находятся под угрозой исчезновения. Они живут в лесных районах, которые за последние десятилетия пострадали от вырубки лесов и сельского хозяйства. Также, горнодобывающая промышленность загрязняет окружающую среду в этих районах, с чем сейчас активно борются местные сообщества.
Источник:
АНТИФИШКИ
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