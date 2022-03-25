В Эквадоре нашли новый вид "прозрачных" лягушек

К сожалению, ученые определили, что на данный момент лягушки обоих видов находятся под угрозой исчезновения. Они живут в лесных районах, которые за последние десятилетия пострадали от вырубки лесов и сельского хозяйства. Также, горнодобывающая промышленность загрязняет окружающую среду в этих районах, с чем сейчас активно борются местные сообщества.