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В Эквадоре нашли новый вид "прозрачных" лягушек

В Эквадоре нашли новый вид "прозрачных" лягушек (5 фото + 1 видео)

Автор:
25 марта 2022 08:45
Сообщество : Животные
Метки: Открытия   Эквадор   дикая природа   животные   лягушки   новости   ученые   фото   
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В Эквадоре обнаружили два новых вида стеклянных лягушек. Они настолько прозрачные, что через их кожу видно внутренние органы. Новые виды получили названия Hyalinobatrachium mashpi и Hyalinobatrachium nouns.

Источник:

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Метки: Открытия   Эквадор   дикая природа   животные   лягушки   новости   ученые   фото   
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3  комментария
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122k
DeOrio 12 часов назад
А под Тверью кракена. Этих Стеклянных лягушек открыли в 1951 году. А конкретно этих открыли в 2017.
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5k
Shtoppi 12 часов назад
А скоро еще и пауки летающие на крыльях появятся, вот тогда станет совсем круто.
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48k
Albert GER 12 часов назад
скажите им шоб хоть не ели.
ну иво нахер...
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