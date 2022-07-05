Учёные нашли самую большую кувшинку в мире

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В Королевских ботанических садах Лондона обнаружили гигантскую кувшинку - она оказалась самой большой в мире. Диаметр кувшинки - 2,7 метра. Вот такое чудо природы!
В Королевских ботанических садах Кью, что находятся в Лондоне, обнаружили самую большую кувшинку в мире. Учёные также признали, что кувшинка относится к новому виду- Victoria Boliviana. Диаметр крупной кувшинки составил 2,7 метра - при этом другие кувшинки этого вида могут вырастить до 3,2 метра, а цветки - до 36 см в диаметре. По данным экспертов, кувшинки этого вида "обитали" в королевских садах еще с 1845 года, но никто не признавал этот вид отдельным.
Victoria Boliviana - гибрид двух видов кувшинок, чья родина - Боливия. Относится к роду кувшинок Виктория, и обычно она растет в водных экосистемах Льянос-де-Моксос в Боливии. Цветки этой кувшинки из белых становятся розовыми - они распускаются только ночью, и закрываются к полудню. У учёных мало информации об этих видах, так как образцы кувшинок Виктория довольно трудно найти в дикой природе.
Эксперты также обнаружили, что вид кувшинок Boliviana генетически отличается от родственных видов - Cruziana и Amazonica, но в большей степени близок к первой. Ученые полагают, что первые различия между этими видами появились около миллиона лет назад. "Появление новой информации и открытие нового вида - невероятное достижение во всей ботанике. Верная идентификация и документирование разнообразия растения важны для его защиты и истории. Этот вид кувшинок имеет большое значение," - говорит доктор Алекс Монро, руководитель исследований садов Кью.
Учёные начали исследовать род кувшинок Виктория еще в 1830-х годах. С тех пор эти растения активно продолжают изучать, и с особым вниманием - в королевских ботанических садах Кью. Там их можно увидеть с двумя другими видами Виктории - в Доме кувшинок и Оранжерее принцессы Уэльской.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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