Учёные нашли самую большую кувшинку в мире

В Королевских ботанических садах Кью, что находятся в Лондоне, обнаружили самую большую кувшинку в мире. Учёные также признали, что кувшинка относится к новому виду- Victoria Boliviana. Диаметр крупной кувшинки составил 2,7 метра - при этом другие кувшинки этого вида могут вырастить до 3,2 метра, а цветки - до 36 см в диаметре. По данным экспертов, кувшинки этого вида "обитали" в королевских садах еще с 1845 года, но никто не признавал этот вид отдельным.