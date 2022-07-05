FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9193 поста • 1329 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Учёные нашли самую большую кувшинку в мире

Учёные нашли самую большую кувшинку в мире

Автор:
05 июля 2022 17:14
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ботанический сад   в мире   кувшинка   новости   природа   растения   рекорд   рекорды   ученые   фото   
85
12
1
В Королевских ботанических садах Лондона обнаружили гигантскую кувшинку - она оказалась самой большой в мире. Диаметр кувшинки - 2,7 метра. Вот такое чудо природы!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: ботанический сад   в мире   кувшинка   новости   природа   растения   рекорд   рекорды   ученые   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
SandMANn Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

50964



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Нововоронеже установили новую версию "Алёнки"
В Нововоронеже установили новую версию "Алёнки"
20 лживых новостей, которые разносятся по сети и засоряют наш мозг
20 лживых новостей, которые разносятся по сети и засоряют наш мозг
События на Украине 4- 5 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 4- 5 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Правда ли, что мозг человека задействован только на 10% от своей мощности?
Правда ли, что мозг человека задействован только на 10% от своей мощности?
Во время прямого эфира у россиянки в Абхазии украли телефон
Во время прямого эфира у россиянки в Абхазии украли телефон
Я художник, я так вижу
Я художник, я так вижу
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
ОЧень жизненно

Лучшие демотиваторы
История о том, как у меня отжимали ПК

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#интересное#интересно#дтп#Разное#Приколы#забавно#авто аварии#истории
#Юмор#прикол#факты#кино#картинки#природа#кот#СССР#автомир#Жизнь
#животные#в мире#подборка#история#удивительно#аварии#автомобили#фотографии#Россия#кошка
Как не надо мариновать мясо: 5 опасностей шашлыка Как не надо мариновать мясо: 5 опасностей шашлыка Ученые впервые нашли "двуполого" жука-палочника Ученые впервые нашли "двуполого" жука-палочника Наводнение в Австралии: зоны бедствия и тысячи пауков Наводнение в Австралии: зоны бедствия и тысячи пауков Наследие Стивена Хокинга выставят в музее Наследие Стивена Хокинга выставят в музее 11 растений-великанов, которые потрясают воображение 11 растений-великанов, которые потрясают воображение В Африке умерла горилла, ставшая знаменитой после селфи с сотрудником парка В Африке умерла горилла, ставшая знаменитой после селфи с сотрудником парка

На что жалуетесь?

Вернуться