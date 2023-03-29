«Эти люди виноваты в моей смерти»: в театре в Улан-Удэ актёр перед зрителями порезал себе вены

Артур Шувалов, выступивший с самоубийственным манифестом, заявил, что с новым руководством у него постоянные конфликты. Его уже год как пытаются уволить, всячески унижают, лишают работы и денег. Последней каплей стало сегодняшнее увольнение его жены. Известно, что у Шувалова онкологическое заболевание и на иждевении находятся трое детей.

К счастью, с артистом всё в порядке, его отвезли в больницу. И хотя бритва была не бутафорской, убивать себя, судя по кадрам, он не собирался. Но сыграл он громко и красиво. Теперь-то на проблемы артистов точно обратят внимание. И не только в Бурятии.