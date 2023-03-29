«Эти люди виноваты в моей смерти»: в театре в Улан-Удэ актёр перед зрителями порезал себе вены

Артист таким образом решил выразить протест против нового художественного руководителя.
Актёр театра имени Н.А. Бестужева Артур Шувалов сразу после спектакля «Театр. Изнанка» устроил ещё один, порезав себе вены прямо перед зрителями. Как сообщают СМИ, артист решился на такой шаг из-за конфликта с руководством театра.
Спектакль «Театр. Изнанка» был поставлен бывшим худруком труппы Сергеем Левицким. С этого поста его уволили ещё год назад, чем были недовольны все артисты театра. Они обращались в СМИ, просили вернуть Левицкого и снять с должности назначенного министерством культуры Республики Бурятия Вячеслава Дьяченко.
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Артур Шувалов, выступивший с самоубийственным манифестом, заявил, что с новым руководством у него постоянные конфликты. Его уже год как пытаются уволить, всячески унижают, лишают работы и денег. Последней каплей стало сегодняшнее увольнение его жены. Известно, что у Шувалова онкологическое заболевание и на иждевении находятся трое детей.
К счастью, с артистом всё в порядке, его отвезли в больницу. И хотя бритва была не бутафорской, убивать себя, судя по кадрам, он не собирался. Но сыграл он громко и красиво. Теперь-то на проблемы артистов точно обратят внимание. И не только в Бурятии.
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Каждый день кого-то ипут в переносном, а иногда и в прямом смысле.
И что теперь, резать вены себе каждому? Нет, на это идут люди эгоистичные и психически не уравновешенные.
Вот и этот "представитель богемы" испортил отдых сотням зрителей которым нет дела до их закулисных баттлов, они заплатили деньги за спектакль, чтобы уйти хоть на время от своих забот, а не нагрузить себя чужими головняками.