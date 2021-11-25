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30 причин, по которым лучше жить одному

30 причин, по которым лучше жить одному (31 фото)

Автор:
25 ноября 2021 08:30
Сообщество : Факты
Метки: вопросы быта   жить одному   мнения   одиночество - подруга   одиночки   опрос   плюсы и минусы   факты   
1608
31
Обладатели устроенной личной жизни часто считают, что их счастью завидуют все вокруг. Но это не так! Многие одиночки считают, что жить одному гораздо лучше, чем даже с самым любимым человеком. Посмотрим, какие доводы в пользу одиночества они приводят.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вопросы быта   жить одному   мнения   одиночество - подруга   одиночки   опрос   плюсы и минусы   факты   
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17  комментариев
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40k
dima423 2 часа назад
чего то все даже не осилил...херня короче) там в каком то пункте в начале указано "если ты интроверт"... ну вот все остальное сказано исходя из этого тезиса) Меня моя семья не напрягает, наоборот без них было бы скучно и бессмысленно)
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4k
Vladimir 2 минуты назад
1. Придя домой, ты никому не нужен кроме старого телевизора.
2. Придя домой, ты застанешь его таким же когда ушел, и так много лет подряд.
3. Придя домой уставшим, ты никогда не найдешь на столе ужина. Его некому приготовить.
4. Придя домой, ты один на один останешься со своими проблемами. Больше они никого не волнуют.
5. Придя домой, только ты можешь задать себе вопрос: Зачем я сюда пришел?
И так до бесконечности.
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18k
sanchesS80 5 минут назад
Перевод с иностранного сайта. Вот они и вымирают потихоньку. Будем следовать таким советам, пойдём туда же.

- Каждый предмет в твоем доме остается ровно там, где ты его положил
У меня в семье можно сказать "жена, где блин *****, и она сразу покажет.

- Ты убираешь и моешь посуду только за собой. А если испортишь воздух - тебе некого стесняться
Давно не стесняемся. А посуду моет жена. Круто ж :)

- Никогда не приходится дожидаться, пока освободится ванная
Правильно, можно залезть под душ к жене

- Можно ходить по дому в трусах и принимать душ с открытой дверью
А разве близкий человек этому помеха?

- Когда ты приходишь домой, мечтая съесть что-то из еды, что лежит в холодильнике, ты точно найдешь ее там
В моём случае я найду и в холодильнике, и на плите гораздо больше вкусняшек, чем их там было, когда я уходил на работу.

Ну и далее по всем пунктам. Ищите хороших жен, мужики :)
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336
Володя Терно 24 минуты назад
А смысл тогда в чем?
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2k
Александр Касаткин Полчаса назад
31. можно сдохнуть, и узнают, что ты сдох и найдут тебя только по запаху...
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43
sergizs Полчаса назад
Когда будет этим "независимым" за + 50,вот тогда пусть напишут .Повезёт если отвезут в богадельню или Дом Престарелых ,а так будет гнить и долго умирать ,а кому нужны чужие проблемы .Насмотрелся на таких ,в своей жизни.
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953
pitsilver Полчаса назад
Простые отговорки одиноких людей
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13
Демон 50 минут назад
А где толпа котиков???
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4k
Михаил 58 минут назад
жить одному или жить в одиночестве это разное. Ты можешь встречаться с партнёром, но не жить с ним, а можешь вообще быть одиноким человеком, вот тогда может наступить депрессия и ее начало сложно проследить, последствия плачевны.
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26k
Е-Лена 59 минут назад
У всего есть обратная сторона - у подобного эгоизма - тоже. Эти людям стоило бы подумать о том, что было бы, если бы их родители считали точно так же...
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5k
Чётенький Час назад
Это для слабаков
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29k
Fat Lynx Час назад
Одному жить хорошо, пока все нормально... как случится чего - не дай Бог!
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1k
Наташа Гадова Час назад
Выходит не только жить одному, но ещё и жить нужно в частном доме.
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22k
Сибиряк Час назад
И трахнуть некого утром)
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3k
Mimik 2 часа назад
Какая-то унылая картина
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859
Злодей 2 часа назад
пост сильных и независимых.
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