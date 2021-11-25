30 причин, по которым лучше жить одному

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Обладатели устроенной личной жизни часто считают, что их счастью завидуют все вокруг. Но это не так! Многие одиночки считают, что жить одному гораздо лучше, чем даже с самым любимым человеком. Посмотрим, какие доводы в пользу одиночества они приводят.
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"Ты убираешь и моешь посуду только за собой. А если испортишь воздух - тебе некого стесняться"
"Когда ты приходишь домой, мечтая съесть что-то из еды, что лежит в холодильнике, ты точно найдешь ее там"
"Ты можешь выставить на кондиционере ту температуру, которая нравится тебе, а не тому, кто живет с тобой рядом"
"Одной гораздо проще сидеть на диете - никто не жарит отбивные и не ест у тебя перед носом пиццу"
"В любой момент можно лечь вздремнуть, и никто не разбудит тебя, включив телевизор на полную громкость"
"Поздно появившись дома, можно включать свет и даже музыку где угодно, не боясь никого разбудить"
"Тебе не приходится смотреть тупые фильмы только потому, что они нравятся тем, с кем ты живешь"
"Можно научиться полностью себя обслуживать - готовить, убираться, платить по счетам. Переложить не на кого, значит, придется делать самому"
"Я могу сама подбирать декор для квартиры, и никто со мной не спорит, что и куда поставить"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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2. Придя домой, ты застанешь его таким же когда ушел, и так много лет подряд.
3. Придя домой уставшим, ты никогда не найдешь на столе ужина. Его некому приготовить.
4. Придя домой, ты один на один останешься со своими проблемами. Больше они никого не волнуют.
5. Придя домой, только ты можешь задать себе вопрос: Зачем я сюда пришел?
И так до бесконечности.
- Каждый предмет в твоем доме остается ровно там, где ты его положил
У меня в семье можно сказать "жена, где блин *****, и она сразу покажет.
- Ты убираешь и моешь посуду только за собой. А если испортишь воздух - тебе некого стесняться
Давно не стесняемся. А посуду моет жена. Круто ж :)
- Никогда не приходится дожидаться, пока освободится ванная
Правильно, можно залезть под душ к жене
- Можно ходить по дому в трусах и принимать душ с открытой дверью
А разве близкий человек этому помеха?
- Когда ты приходишь домой, мечтая съесть что-то из еды, что лежит в холодильнике, ты точно найдешь ее там
В моём случае я найду и в холодильнике, и на плите гораздо больше вкусняшек, чем их там было, когда я уходил на работу.
Ну и далее по всем пунктам. Ищите хороших жен, мужики :)