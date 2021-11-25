30 причин, по которым лучше жить одному

Обладатели устроенной личной жизни часто считают, что их счастью завидуют все вокруг. Но это не так! Многие одиночки считают, что жить одному гораздо лучше, чем даже с самым любимым человеком. Посмотрим, какие доводы в пользу одиночества они приводят.

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"Каждый предмет в твоем доме остается ровно там, где ты его положил" 0 Источник:

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"Ты убираешь и моешь посуду только за собой. А если испортишь воздух - тебе некого стесняться" 0 Источник:

"Мне больше всего нравится в одиночестве то, что мне не приходится решать чужие проблемы" 0 Источник:

"Тишина" 0 Источник:

"Никогда не приходится дожидаться, пока освободится ванная" 0 Источник:

"Я интроверт. Общение меня выматывает. Когда я живу одна, дома я всегда отдыхаю" 0 Источник:

"Если я хочу есть вафли на завтрак, обед и ужин, никто меня не осудит" 0 Источник:

"Когда ты приходишь домой, мечтая съесть что-то из еды, что лежит в холодильнике, ты точно найдешь ее там" 0 Источник:

"Можно говорить вслух с самой собой, и никто не решит, что ты псих" 0 Источник:

"Ты можешь выставить на кондиционере ту температуру, которая нравится тебе, а не тому, кто живет с тобой рядом" 0 Источник:

"Можно ходить по дому в трусах и принимать душ с открытой дверью" 0 Источник:

"Одной гораздо проще сидеть на диете - никто не жарит отбивные и не ест у тебя перед носом пиццу" 0 Источник:

"Могу делать, что хочу, ни с кем не советуясь" 0 Источник:

"Можно сделать уборку - и никто не превратит за 10 минут чистый дом в бардак" 0 Источник:

"В любой момент можно лечь вздремнуть, и никто не разбудит тебя, включив телевизор на полную громкость" 0 Источник:

"Поздно появившись дома, можно включать свет и даже музыку где угодно, не боясь никого разбудить" 0 Источник:

"Тебе не приходится смотреть тупые фильмы только потому, что они нравятся тем, с кем ты живешь" 0 Источник:

"Я могу готовить все, что хочу, ни с кем не советуясь и не ориентируясь на чужие вкусы" 0 Источник:

"Ты никогда не обнаружишь в раковине чужие грязные тарелки" 0 Источник:

Уезжая, ты точно знаешь, каким ты увидишь свой дом по приезду" 0 Источник:

"Можно целый день ходить по дому голой" 0 Источник:

"Если беспорядка не видит никто, кроме тебя, то это не беспорядок" 0 Источник:

"Ты можешь делать , что хочешь, и при этом никого не беспокоить" 0 Источник:

"Никого не нужно ждать перед выходом из дома" 0 Источник:

"Можно научиться полностью себя обслуживать - готовить, убираться, платить по счетам. Переложить не на кого, значит, придется делать самому" 0 Источник:

"Не нужно никому докладывать, во сколько ты сегодня придешь домой" 0 Источник:

"Можно есть в удобное тебе время и ни к кому не подстраиваться" 0 Источник:

"Тебе не наджо ни с кем делиться местом в гардеробе" 0 Источник:

"Я могу сама подбирать декор для квартиры, и никто со мной не спорит, что и куда поставить" 0 Источник: