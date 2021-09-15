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Как понять, что юность давно прошла

Как понять, что юность давно прошла (30 фото)

Автор:
15 сентября 2021 14:55
Сообщество : Факты
Метки: взросление   зрелость   молодость   обсуждение   старение   старость   факты   юность   
1607
30
Кто-то из пользователей онлайн-форума Reddit задал хороший вопрос: когда лично вы осознали, что официально больше не относитесь к молодежи? Когда вы повзрослели (или постарели), что послужило сигналом и некой отправной точкой для понимания этого факта? И вот как отвечали люди.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: взросление   зрелость   молодость   обсуждение   старение   старость   факты   юность   
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15k
Alex ASK 2 часа назад
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16k
Злобный Члегр 4 минуты назад
Комментарий к фото
Мне шестой десяток и седых волос на лобке нет. Если в сорок на лобке седые волосы, значит на голове их уже нет вовсе.
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4k
Zhora Полчаса назад
Работаю в одной конторе с 23х лет. Сейчас мне 40. И вот, новые сотрудники ко мне блин стали обращаться по имени-отчеству... Поначалу хотел одёрнуть - я ещё не такой старый! Но потом как вспомнил... блин
(
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3k
RALEXXX Полчаса назад
Но прошло моё детство и юность прошла.
И я понял не помню какого числа,
Что сгорят мои годы и вовсе дотла
Под пустые, как дым, разговоры.

Сергей Никитин и Дмитрий Сухарев
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2k
Дмитрий ! Час назад
Гарантия 30 лет.
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8k
Клёст Час назад
)Когда в беседе со смежниками, охарактеризовал молодого коллегу как хорошего, перспективного мальчика))
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17k
DeniZZka 2 часа назад
1. Когда понял, что нужно в этом месяце сэкономить на алкоголе и сигаретах, чтобы хватило на ремонт авто.
2. Когда в магазинах меня перестали называть "молодой человек", и начали обращаться "мужчина")
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845
Злодей 2 часа назад
А я хз, как узнать,что молодость прошла. Наверно особо это заметно для тех,у кого нет детей. Дети дают вторую молодость. Потом ещё внуки третью. Правильно написали, молодость это состояние души.
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4k
rutt 2 часа назад
Про выпрямить спину перед чихнуть- в яблочко)
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5k
Bartello 2 часа назад
Когда отметил для себя, что закрылась ближайшая аптека.
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28k
Игорь 2 часа назад
"Как понять, что юность давно прошла"
Ну если с соображалкой настолько плохо что нужны подсказки, то проще всего в паспорте посмотреть. Или даже не смотреть - если менял его хоть раз, то точно календарная юность давно позади.
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319
Елена Букреева 2 часа назад
Жаль, что опыт приходит вместе с немощью. Но если умеренно заниматься спортом и не есть дрянь, то ощущение молодости можно продлить.
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319
Елена Букреева Андрей Ы. Час назад
С чего вы взяли, что он себя так чувствовал?
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