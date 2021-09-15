"Как понять, что юность давно прошла"

Кто-то из пользователей онлайн-форума Reddit задал хороший вопрос: когда лично вы осознали, что официально больше не относитесь к молодежи? Когда вы повзрослели (или постарели), что послужило сигналом и некой отправной точкой для понимания этого факта? И вот как отвечали люди.

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1. "Когда вывихнула челюсть, лежа в постели и зевая. Даже не подозревала, что это вообще возможно" 0 Источник:

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2. "Когда увидел в метро потрясающе сексапильную рыжеволосую девушку. И вместе того, чтобы подумать "Вау, она секси", подумал: "Надеюсь, она пользуется хорошим солнцезащитным кремом, ведь у нее больше вероятность получить рак кожи" 0 Источник:

3. "Когда песню, которую я любила в подростковом возрасте, включили на радио в подборке "ретро" 0 Источник:

4. "Когда я открыла новую упаковку губок для мытья посуды и очень обрадовалась, воспользовавшись свежей губкой" 0 Источник:

5. "Когда на прошлых выходных ходил в ночной клуб и там все выглядели как дети" 0 Источник:

6. "Я наклонился и почувствовал, что вот-вот чихну. И подумал, что для этого должен выпрямиться, иначе сорву спину" 0 Источник:

7. "Когда перед работой спал всего 4 часа и наутро понял, что буквально умираю. Десять лет назад я мог веселиться с вечера пятницы до утра понедельника не просыхая - и оставаться живым. Теперь же одна ночь недосыпа - и всё. Я состарился" 0 Источник:

8. "Когда я начала ложиться спать в девять часов вечера и кайфовать от этого" 0 Источник:

9. "Когда я разлюбил громкую музыку, начал стремиться пораньше вернуться домой и просить соседей не шуметь" 0 Источник:

10. "Когда я увидел, как соседские дети разрисовывали знак "Стоп", остановился и отругал их, а они восприняли это как должное. Ведь я взрослый. Ну или когда я похоронил отца и стал самым старшим мужчиной в семье" 0 Источник:

11. "Когда 22-летний парень предложил мне руку, чтобы я спустилась по ступенькам. Я не старая, я просто устала!" 0 Источник:

12. "Когда начала бояться подростков. Неизвестно, что они выкинут" 0 Источник:

13. "Когда понял, что первой единицы в цифре моего года рождения достаточно для того, чтобы мне везде продали алкоголь. Не знаю почему, но этот глупый факт поразил меня, как обрушившаяся сверху тонна кирпичей" 0 Источник:

14. "Когда моя дочь попросила послушать старые песни. Например, Nirvana, Pearl Jam, Foo Fighters. А я такой: "нет, они не старые!" 0 Источник:

15. "Когда купила новую (удобную!) швабру и была очень рада пойти домой и использовать ее. Я вымыла всю квартиру в абсолютном блаженстве" 0 Источник:

16. "Когда на мне перестало заживать всё как на собаке" 0 Источник:

17. "Мы пошли в батутный парк на день рождения друга. Я потянул мышцу за первые десять минут" 0 Источник:

18. "Когда мне диагностировали артроз коленного сустава" 0 Источник:

19. "Соседский пацан, должно быть, лет 22 или около того, называет меня "сэр". В первый раз, когда это случилось, я подумал: "Сэр? Чувак, я вроде... ну ладно, намного старше тебя" 0 Источник:

20. "Когда мы с моим лучшим другом планировали поход на концерт в следующем месяце и впервые в нашей жизни задались вопросом: "Мы хотим купить места где-то в зале, где можно сесть, или в стоячем партере?" 0 Источник:

21. "Когда мне исполнилось 36 лет. Я понял, что по возрасту мог бы уже быть дедушкой - если бы стал родителем в 18 лет и мой ребенок сделал бы то же самое в свои 18 лет" 0 Источник:

22. "Когда я начала смотреть на парней на мотоциклах с беспокойством, а не с трепетом... и мыслью "чертовы дети собираются убить себя", а не "ооо, взгляните на этого горячего бунтаря" 0 Источник:

23. "23.07.2021 я вытиралась после душа, посмотрела вниз и поняла... Мне 40 лет, и у меня седые волосы на лобке. Я даже отметила эту дату в своем календаре" 0 Источник:

24. "Подростки реагируют на ваши шутки гробовым молчанием или замешательством. Дети называют вас "сэр" или "вон тот мужчина". После умеренной физической нагрузки утром болит все тело. Вы больше не можете есть все подряд и не думать о последствиях" 0 Источник:

25. "Я почувствовала себя старой, когда у меня вдруг заболела спина" 0 Источник:

26. "Это случилось, когда я спускался вниз и мне неожиданно пришлось преодолеть высоту в 1,2 метра. Я уже занес одну ногу вниз и в этот момент мой мозг закричал: "Опасность!". Пришлось сгруппироваться и согнуть ноги в коленях, чтобы выдержать прыжок" 0 Источник: "В 20 лет я бы вообще об этом не задумался, а тогда мне уже было за тридцать".

27. "Когда я услышала в свой адрес обращение "мэм" от парня двадцати с чем-то лет. Он разбил мое сердце" 0 Источник:

28. "Я привезла своего жениха в свой любимый бар рядом с университетом, в котором училась. Заказала маргариту, и официантка спросила: "Вы хотите нормальную текилу, которую мы подаем всем, или... специальную?" 0 Источник: