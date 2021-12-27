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Футбольный болельщик пропустил матч, чтобы пожертвовать свои стволовые клетки

Футбольный болельщик пропустил матч, чтобы пожертвовать свои стволовые клетки (4 фото)

Автор:
27 декабря 2021 15:59
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Донорство костного мозга   доброе дело   донор   донорство   стволовые клетки   
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В июле этого года 24-летнему Сэму Астли пришлось пропустить матч, которого он очень ждал и на который у него уже были билеты. Он отказался от них, чтобы отправиться в больницу и пожертвовать стволовые клетки незнакомцу. Сэм - донор костного мозга, и операция была назначена именно на тот день, что и матч. Несмотря на то, что он ярый болельщик, выбор был очевиден.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Донорство костного мозга   доброе дело   донор   донорство   стволовые клетки   
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4  комментария
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zloykoyot 2 часа назад
Поступок - хороший. Парень - молодец. Но улыбка - искусственная, как из дешёвого китайского пластика.
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63k
красный диплом. 3 часа назад
Xороший поступок!.
Kто не знает стволовые клетки берут из хребта - процедура неприятная. Мое уважение.
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