Футбольный болельщик пропустил матч, чтобы пожертвовать свои стволовые клетки

Сэм пожертвовал стволовые клетки в день победы Англии в полуфинале ЕВРО-2020.



Когда об этом из Твиттера узнал прославленный футболист Гари Линекер, который работает на BBC футбольным комментатором, он похвалил Сэма. А потом Сэму и его девушке торжественно вручили VIP-билеты на финальный матч чемпионата. Добро всегда возвращается.



А еще через 100 дней Сэм узнал о том, что его донорские клетки помогли спасти чью-то жизнь. Он говорит, что новость о том, что тот человек успешно "достиг 100-дневного рубежа" - это очень положительная новость, действительно хорошая, как рождественский подарок.