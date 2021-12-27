Футбольный болельщик пропустил матч, чтобы пожертвовать свои стволовые клетки

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В июле этого года 24-летнему Сэму Астли пришлось пропустить матч, которого он очень ждал и на который у него уже были билеты. Он отказался от них, чтобы отправиться в больницу и пожертвовать стволовые клетки незнакомцу. Сэм - донор костного мозга, и операция была назначена именно на тот день, что и матч. Несмотря на то, что он ярый болельщик, выбор был очевиден.
Да, парень упустил возможность посмотреть, как Англия обыграла Данию в полуфинале "ЕВРО-2020". Но 100 дней спустя узнал, что его жертва не была напрасной - донорский материал спас жизнь человека.
Сэм пожертвовал стволовые клетки в день победы Англии в полуфинале ЕВРО-2020.
Когда об этом из Твиттера узнал прославленный футболист Гари Линекер, который работает на BBC футбольным комментатором, он похвалил Сэма. А потом Сэму и его девушке торжественно вручили VIP-билеты на финальный матч чемпионата. Добро всегда возвращается.
А еще через 100 дней Сэм узнал о том, что его донорские клетки помогли спасти чью-то жизнь. Он говорит, что новость о том, что тот человек успешно "достиг 100-дневного рубежа" - это очень положительная новость, действительно хорошая, как рождественский подарок.
Когда об этом из Твиттера узнал прославленный футболист Гари Линекер, который работает на BBC футбольным комментатором, он похвалил Сэма. А потом Сэму и его девушке торжественно вручили VIP-билеты на финальный матч чемпионата. Добро всегда возвращается.
А еще через 100 дней Сэм узнал о том, что его донорские клетки помогли спасти чью-то жизнь. Он говорит, что новость о том, что тот человек успешно "достиг 100-дневного рубежа" - это очень положительная новость, действительно хорошая, как рождественский подарок.
Донация костного мозга - не самая приятная процедура. Сэм провел в больнице под присмотром врачей несколько дней, но рассказывает, что болезненные ощущения быстро прошли, а уже через 2 недели он полностью восстановился.
"Побочных эффектов у меня не было. Все оказалось довольно легко, - говорит он. - Я бы сделал это снова, если бы меня попросили".
"Побочных эффектов у меня не было. Все оказалось довольно легко, - говорит он. - Я бы сделал это снова, если бы меня попросили".
Хенни Браунд, исполнительный директор благотворительной организации по борьбе с раком крови Энтони Нолана, сказал: "История Сэма привлекла внимание всей страны во время захватывающего европейского турнира. Узнав о ней, 1500 человек подали заявку на регистрацию в реестре доноров Энтони Нолана. Другими словами, это на 1500 больше шансов для пациентов".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Kто не знает стволовые клетки берут из хребта - процедура неприятная. Мое уважение.