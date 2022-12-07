Мужчина потратил 8 лет, вырезая 400 каменных ступеней к храму на вершине холма

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В индийском штате Бихар есть храм Баба Йогешвар Натх, который расположен на вершине крутого холма высотой более 450 метров. Чтобы добраться до него, приходилось тратить по несколько часов, буквально карабкаясь вверх! Даже взрослому здоровому человеку это непросто, а старикам, детям и инвалидам — и подавно. Местный житель решил облегчить жизнь людям.
Мужчина решил вырезать каменные ступени, ведущие от подножия холма к вершине, используя только молоток и долото.
На эту работу ушло долгих восемь лет.
На эту работу ушло долгих восемь лет.
Ганаури Пасван большую часть жизни проработал водителем грузовика, а потом занялся каменной кладкой. Он уехал в город Джеханабад, чтобы прокормить семью, которая осталась дома в Джару Банвария. Это та самая деревня у подножия холма, на который каждый день карабкалось множество верующих, желающих совершить обряд в храме Баба Йогешвар Натх.
Однажды Пасван, приехав навестить родных, поднялся на холм и понял, через что приходится пройти верующим. Он решил, что должен что-то сделать. Пусть это будет неидеально и долго, но он должен проложить более легкую тропу.
Средств на закупку камня для ступеней у него не было, поэтому он вырезал ступени из тех валунов, что находил на холме и в окрестностях. Потребовалось восемь лет, чтобы закончить этот нелегкий труд!
Однажды Пасван, приехав навестить родных, поднялся на холм и понял, через что приходится пройти верующим. Он решил, что должен что-то сделать. Пусть это будет неидеально и долго, но он должен проложить более легкую тропу.
Средств на закупку камня для ступеней у него не было, поэтому он вырезал ступени из тех валунов, что находил на холме и в окрестностях. Потребовалось восемь лет, чтобы закончить этот нелегкий труд!
"Я не знаю, откуда у меня взялось столько терпения и энергии, — сказал Пасван. — Я бы с радостью работал над этой лестницей с утра до вечера. Я просто хотел, чтобы верующим было легче добраться до Господа Шивы".
"Мне было все равно, живу я или умер, — добавил он. — Я просто хотел вырезать эти каменные ступени любым возможным способом".
Вначале Ганаури Пасвана поддерживала только его семья – жена и двое сыновей, которые иногда сопровождали его и помогали, но с годами он заслужил уважение и признательность тысяч прихожан храма, которые начали пользоваться его лестницей. Ведь она росла ступенька за ступенькой!
"Мне было все равно, живу я или умер, — добавил он. — Я просто хотел вырезать эти каменные ступени любым возможным способом".
Вначале Ганаури Пасвана поддерживала только его семья – жена и двое сыновей, которые иногда сопровождали его и помогали, но с годами он заслужил уважение и признательность тысяч прихожан храма, которые начали пользоваться его лестницей. Ведь она росла ступенька за ступенькой!
За впечатляющие достижения Ганаури Пасвана сравнивают с Дашратхом Манджи, "Человеком-горцем", который проложил себе дорогу через гору и стал международной легендой.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews Индия добро доброе дело доброта спасет мир дорога к храму каменная лестница каменные ступени храмы Индии
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