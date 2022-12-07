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Мужчина потратил 8 лет, вырезая 400 каменных ступеней к храму на вершине холма

Мужчина потратил 8 лет, вырезая 400 каменных ступеней к храму на вершине холма

Автор:
07 декабря 2022 16:23
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Индия   добро   доброе дело   доброта спасет мир   дорога к храму   каменная лестница   каменные ступени   храмы Индии   
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В индийском штате Бихар есть храм Баба Йогешвар Натх, который расположен на вершине крутого холма высотой более 450 метров. Чтобы добраться до него, приходилось тратить по несколько часов, буквально карабкаясь вверх! Даже взрослому здоровому человеку это непросто, а старикам, детям и инвалидам — и подавно. Местный житель решил облегчить жизнь людям.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Индия   добро   доброе дело   доброта спасет мир   дорога к храму   каменная лестница   каменные ступени   храмы Индии   
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3  комментария
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24k
Serg2001 Час назад
Простите мою меркантильность, но кто все эти 8 лет кормил его и его семью, пока он эти ступени вырезал?
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59k
Опиум для народа Час назад
Захотел бы облегчить жизнь - рассказал бы что нет никаких Шив и прочего дерьма.
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