Мужчина потратил 8 лет, вырезая 400 каменных ступеней к храму на вершине холма

Ганаури Пасван большую часть жизни проработал водителем грузовика, а потом занялся каменной кладкой. Он уехал в город Джеханабад, чтобы прокормить семью, которая осталась дома в Джару Банвария. Это та самая деревня у подножия холма, на который каждый день карабкалось множество верующих, желающих совершить обряд в храме Баба Йогешвар Натх.



Однажды Пасван, приехав навестить родных, поднялся на холм и понял, через что приходится пройти верующим. Он решил, что должен что-то сделать. Пусть это будет неидеально и долго, но он должен проложить более легкую тропу.



Средств на закупку камня для ступеней у него не было, поэтому он вырезал ступени из тех валунов, что находил на холме и в окрестностях. Потребовалось восемь лет, чтобы закончить этот нелегкий труд!