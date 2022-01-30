FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 8457 постов • 1270 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
"Конвой свободы": дальнобойщики в Канаде вышли на забастовку из-за антиковидных мер

"Конвой свободы": дальнобойщики в Канаде вышли на забастовку из-за антиковидных мер (9 фото + 3 видео)

Автор:
30 января 2022 09:28
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Джастин Трюдо   Канада   антиковидная забастовка   дальнобойщики   забастовка   конвой свободы   оттава   
609
9
3

Водители фур выразили свое несогласие из-за обязательной вакцинации для тех дальнобойщиков, кто пересекает границу с США. Их поддержали тысячи обычных граждан.

В Оттаве тысячи дальнобойщиков и местных жителей организовали стихийные митинги против обязательной вакцинации. Водители фур не согласны с мерами, принятыми канадским правительством во главе с премьер-министром страны Джастином Трюдо. Согласно новым законам все непривитые дальнобои, въезжающие в страну, должны будут либо срочно привиться, либо уйти на карантин, который, само собой, не будет никем оплачиваться.


Недовольные этим постановлением водители направили свои фуры в сторону Оттавы, столицы Канады. И по мере движения колонны к ней присоединялись все новые и новые машины, причем не только дальнобойщиков, но и простых граждан.


Премьер-министр страны, наблюдая за настроениями протестующих, не дожидаясь развязки сюжета заблаговременно покинул свою резиденцию и ушел на самоизоляцию. В сообщении, опубликованном в Твиттере Джастин Трюдо пояснил, что встречался с инфицированным человеком, поэтому должен остаться дома. Правда, канадцы уверены, что все это отговорки. Лишь бы не встречаться с протестующими.


На акцию протеста у Парламентского холма приехали тысячи людей. Сотни фур, тяжелых грузовиков, пикапов и легковых авто заполонили город. Многие автомобили не могут попасть в центр столицы Канады и стоят на магистралях.


В колоннах "конвоя свободы" есть и вакцинированные водители. Дальнобойщики подчеркивают, что они не принципиально против вакцинации, а протестуют против принуждения к ней и ограничения в правах. А также против разделения граждан на привитых и непривитых.

Жителей Оттавы попросили в выходных, в которые проходит акция, остаться дома. Однако эти призывы оказались недейственными.


С музыкой якутских шаманов действо выглядит еще более внушительно

Полиция Оттавы приведена в состояние повышенной готовности. Несмотря на то, что акция протеста носит мирный характер, в полиции опасаются, что к толпе протестующих примкнут агрессивно настроенные люди. В этом случае беды не избежать.


Сам премьер-министр, между тем, считает, что протестующие - это маленькая кучка маргиналов, которые не могут представлять настоящих канадцев.


Однако в стране и без этих забастовок есть проблемы с поставкой продовольствия и других насущных товаров, а если отстранят от работы непривитых водителей или заставят их проходить обязательный карантин при пересечении границ страны, то перебои с продуктами будут усугубляться.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   Джастин Трюдо   Канада   антиковидная забастовка   дальнобойщики   забастовка   конвой свободы   оттава   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
11
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
aalexey3 Час назад
Молодцы!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
umorist 5 минут назад
Где-то я уже это видел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Петрович 12 минут назад
Завидую канадцам, свободные люди
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Иван 23 минуты назад
Там в дальнобоях одни хохлы и индусы. Опять хохлы майдан устроили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
SuperTroll 24 минуты назад
Вчера сказали одевай маску, иначе хлеб не купишь. Сегодня сказали показывай QR код иначе даже трусы не продадим. Завтра скажут анальный досмотр прежде, чем из дома выйти.. Это все не про болезнь, это про другое
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
tamin 36 минут назад
Автор очевидно либераст и антиваксер, которых хорошо бы по древнему обычаю сжечь. Спросил у реального человека из Канады, что у вас за холивар. И оказалось, что все совсем не так, как пишет данный автор. Протестуют не против прививок, а против того, что половине прививки ещё не поставили а запреты уже вводятся. А не поставили, потому что её тупо мало. Поэтому трюдо и спрятался, что это провал именно его службы. Не хватает прививок. Идиоты. А пендосы ввели на границах жесточайшие правила. Нет прививки-нет вьезда(точнее есть, но через тааааакую жопу). Вот дальнобоев и не пускают.

И шутка чёрного юмора. Если к вам бежит раненый антиваксер, что нужно сделать? Перезарядить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Владимир 40 минут назад
ну и плюс у вируса появился,чуть какой кипишь-я на самоизоляцию.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Касьян Пуздой 53 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Вадим Курбатов 57 минут назад
В России такое может только сниться. Наши схавают всё, что б ни бросили...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как сэкономить на играх и при чём здесь кодфогейм Как сэкономить на играх и при чём здесь кодфогейм Канадка запечатлела, как агрессивная медведица-гризли чуть не убила её мужа Канадка запечатлела, как агрессивная медведица-гризли чуть не убила её мужа В Канаде начал работу первый в мире аппарат по выдаче опиоидов В Канаде начал работу первый в мире аппарат по выдаче опиоидов Последняя канадская ведьма была предана суду Последняя канадская ведьма была предана суду Концептуально или омерзительно? Канадская марка представляет "сапоги дьявола" Концептуально или омерзительно? Канадская марка представляет "сапоги дьявола" В Канаде легализовали употребление марихуаны В Канаде легализовали употребление марихуаны
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

87741



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
40
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Советские и постсоветские релии в картинках
1
248
Советские и постсоветские релии в картинках
Набирающие популярность в сообществах
40-е и 50-е годы XX века - период, когда Грузия была очень большой
2
23
40-е и 50-е годы XX века - период, когда Грузия была очень большой
Строительные подмости - ТРАНСФОРМЕР | Строительные леса из профильной трубы
0
15
Строительные подмости - ТРАНСФОРМЕР | Строительные леса из профильной трубы
Redkey W12: пылесос который может одновременно пылесосить, мыть шваброй и самоочищаться
Redkey W12: пылесос который может одновременно пылесосить, мыть шваброй и самоочищаться
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Не одобряем некрофилия!
1
0

Лучшие демотиваторы
Шлем снимай, редиска!
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#кино#США#подборка#интересное#девушки#СССР#Жизнь
#Юмор#прикол#ватермарк#Приколы#аварии#Россия#роль#дети#авто аварии#собака
#факты#история#дтп#люди#фотографии#фильм#gif#еда#познавательно#Москва

На что жалуетесь?

Вернуться