"Конвой свободы": дальнобойщики в Канаде вышли на забастовку из-за антиковидных мер

Водители фур выразили свое несогласие из-за обязательной вакцинации для тех дальнобойщиков, кто пересекает границу с США. Их поддержали тысячи обычных граждан.
В Оттаве тысячи дальнобойщиков и местных жителей организовали стихийные митинги против обязательной вакцинации. Водители фур не согласны с мерами, принятыми канадским правительством во главе с премьер-министром страны Джастином Трюдо. Согласно новым законам все непривитые дальнобои, въезжающие в страну, должны будут либо срочно привиться, либо уйти на карантин, который, само собой, не будет никем оплачиваться.
Недовольные этим постановлением водители направили свои фуры в сторону Оттавы, столицы Канады. И по мере движения колонны к ней присоединялись все новые и новые машины, причем не только дальнобойщиков, но и простых граждан.
Премьер-министр страны, наблюдая за настроениями протестующих, не дожидаясь развязки сюжета заблаговременно покинул свою резиденцию и ушел на самоизоляцию. В сообщении, опубликованном в Твиттере Джастин Трюдо пояснил, что встречался с инфицированным человеком, поэтому должен остаться дома. Правда, канадцы уверены, что все это отговорки. Лишь бы не встречаться с протестующими.
На акцию протеста у Парламентского холма приехали тысячи людей. Сотни фур, тяжелых грузовиков, пикапов и легковых авто заполонили город. Многие автомобили не могут попасть в центр столицы Канады и стоят на магистралях.
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В колоннах "конвоя свободы" есть и вакцинированные водители. Дальнобойщики подчеркивают, что они не принципиально против вакцинации, а протестуют против принуждения к ней и ограничения в правах. А также против разделения граждан на привитых и непривитых.
Жителей Оттавы попросили в выходных, в которые проходит акция, остаться дома. Однако эти призывы оказались недейственными.
С музыкой якутских шаманов действо выглядит еще более внушительно
Полиция Оттавы приведена в состояние повышенной готовности. Несмотря на то, что акция протеста носит мирный характер, в полиции опасаются, что к толпе протестующих примкнут агрессивно настроенные люди. В этом случае беды не избежать.
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Сам премьер-министр, между тем, считает, что протестующие - это маленькая кучка маргиналов, которые не могут представлять настоящих канадцев.
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Однако в стране и без этих забастовок есть проблемы с поставкой продовольствия и других насущных товаров, а если отстранят от работы непривитых водителей или заставят их проходить обязательный карантин при пересечении границ страны, то перебои с продуктами будут усугубляться.
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И шутка чёрного юмора. Если к вам бежит раненый антиваксер, что нужно сделать? Перезарядить