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Фотоподборка

Фотоподборка

Автор:
28 марта 2023 23:48
Метки: интересно   подборка   фото   
543
40

Подборка интересных и красивых фотографий с просторов интернета.

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Метки: интересно   подборка   фото   
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7  комментариев
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4k
S__D 6 часов назад
Комментарий к фото
Музыка - огонь.
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4k
S__D 5 часов назад
Комментарий к фото
А что это за шарманка?
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4k
S__D 5 часов назад
Комментарий к фото
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4k
S__D 6 часов назад
Комментарий к фото
Едет ковбой по прерии. Вдруг догоняет обалденную девушку.
Девушка:
- О, какой у тебя большой конь!
- У нас в Техасе всё большое.
- О, какая у тебя большая шляпа!
- У нас в Техасе всё большое.
- Пойдём посмотрим какой ты в постели!

Утром:
- А говорил, что в Техасе всё большое.
- Да, но я же не знал, что ты тоже из Техаса..
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S__D 6 часов назад
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S__D 6 часов назад
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Толчок антимонархиста.
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4k
S__D 6 часов назад
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