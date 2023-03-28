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Подборка интересных и красивых фотографий с просторов интернета.
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Девушка:
- О, какой у тебя большой конь!
- У нас в Техасе всё большое.
- О, какая у тебя большая шляпа!
- У нас в Техасе всё большое.
- Пойдём посмотрим какой ты в постели!
Утром:
- А говорил, что в Техасе всё большое.
- Да, но я же не знал, что ты тоже из Техаса..