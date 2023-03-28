"Самолёт незаконно приземлился на лёд Байкала, чтобы пассажиры могли сходить в ресторан'.

Красиво жить не запретишь.
Следовавший из Новосибирска частный легкомоторный самолёт приземлился на лёд Байкала, чем очень удивил инспекторов отдела охраны территорий "Заповедного Прибайкалья". И ещё больше они изумились, когда узнали, что первый несанкционированный случай приземления воздушного судна в особо охраняемой зоне связан с желанием пассажиров пообедать в ресторане. Как рассказал пилот, они заказали столик на острове Ольхон. И чтобы далеко не ходить, уговорили пилота совершить посадку поближе.
Теперь голодным туристам и пилоту, которые сами могли легко стать обедом для рыб, грозит серьёзный штраф.
Источник:
Сообщается, что самолёт приземлился в проливе Малое Море. И мало того, что посадка была совершена вне ледовой переправы, где лёд уже достаточно хрупкий, так ещё в особо охраняемой зоне, где не только "приводнения", но и полёты строго регламентируются, поскольку они могут нанести ущерб краснокнижным птицам и другим животным.
В итоге на троих пассажиров и пилота составили административный протокол. Каждому путешественнику грозит штраф в размере 4 тысячи рублей, а владеющей самолётом конторе (юрлицу) — полмиллиона рублей.
Источник:
- Последствия сильнейшей турбулентности в самолёте во время раздачи обеда показали на видео
- 15 женщин устроили драку в самолете из-за места у иллюминатора
- Покорители Байкала серьезно разозлили МЧС
- Пассажиры Lufthansa показали, как выглядел салон самолёта, попавшего в зону турбулентности
- Самолёт из Сочи совершил экстренную посадку из-за разгерметизации: видео из салона попало в соцсети
Вынужденная посадка.
(Это мне лётчики рассказывали. )
Да поспать пассажиры захотели.
"Теперь голодным туристам и пилоту, которые сами могли легко стать обедом для рыб, грозит серьёзный штраф".
Хватит чушь пороть. Ничего пассажирам не грозит. За всё отвечает пилот, он принимает решение.