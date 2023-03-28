"Самолёт незаконно приземлился на лёд Байкала, чтобы пассажиры могли сходить в ресторан'.

Следовавший из Новосибирска частный легкомоторный самолёт приземлился на лёд Байкала, чем очень удивил инспекторов отдела охраны территорий "Заповедного Прибайкалья". И ещё больше они изумились, когда узнали, что первый несанкционированный случай приземления воздушного судна в особо охраняемой зоне связан с желанием пассажиров пообедать в ресторане. Как рассказал пилот, они заказали столик на острове Ольхон. И чтобы далеко не ходить, уговорили пилота совершить посадку поближе.

Теперь голодным туристам и пилоту, которые сами могли легко стать обедом для рыб, грозит серьёзный штраф.