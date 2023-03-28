FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Путешествия 2544 поста • 515 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Путешествия
Самолёт незаконно приземлился на лёд Байкала, чтобы пассажиры могли сходить в ресторан

Самолёт незаконно приземлился на лёд Байкала, чтобы пассажиры могли сходить в ресторан

Автор:
28 марта 2023 11:50
Сообщество : Путешествия
Метки: байкал   видео   нарушение   нацпарк   обед   самолёт   
1555
2
1

Красиво жить не запретишь.

Следовавший из Новосибирска частный легкомоторный самолёт приземлился на лёд Байкала, чем очень удивил инспекторов отдела охраны территорий "Заповедного Прибайкалья". И ещё больше они изумились, когда узнали, что первый несанкционированный случай приземления воздушного судна в особо охраняемой зоне связан с желанием пассажиров пообедать в ресторане. Как рассказал пилот, они заказали столик на острове Ольхон. И чтобы далеко не ходить, уговорили пилота совершить посадку поближе.


Теперь голодным туристам и пилоту, которые сами могли легко стать обедом для рыб, грозит серьёзный штраф.

Сообщается, что самолёт приземлился в проливе Малое Море. И мало того, что посадка была совершена вне ледовой переправы, где лёд уже достаточно хрупкий, так ещё в особо охраняемой зоне, где не только "приводнения", но и полёты строго регламентируются, поскольку они могут нанести ущерб краснокнижным птицам и другим животным.

В итоге на троих пассажиров и пилота составили административный протокол. Каждому путешественнику грозит штраф в размере 4 тысячи рублей, а владеющей самолётом конторе (юрлицу) — полмиллиона рублей.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: байкал   видео   нарушение   нацпарк   обед   самолёт   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Игорь Час назад
если пассажиры имеют возможность нанять самолет, то штраф по 4 тысячи для них не существенней стакана воды.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
527
Вася Васильев Полчаса назад
Зачем было говорить, что приземлились поесть? Пилоту плохо стало и он приземлился, а в ресторане вновь похорошело.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
ACU900 50 минут назад
А говорили что будущее не сбылось. Говорили что будущее просрали и никогда нельзя будет прилететь в ресторан на собственном самолете. Видно соврали. ..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Валерий Тарасенко 56 минут назад
Кто же эти голодные туристы?! Давно ли в пути?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горожанин Час назад
"Самолёт незаконно приземлился на лёд Байкала, чтобы пассажиры могли сходить в ресторан'.

Да поспать пассажиры захотели.

"Теперь голодным туристам и пилоту, которые сами могли легко стать обедом для рыб, грозит серьёзный штраф".

Хватит чушь пороть. Ничего пассажирам не грозит. За всё отвечает пилот, он принимает решение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

143622



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Президент Чада распорядился национализировать все активы американской нефтегазовой компании в стране
Президент Чада распорядился национализировать все активы американской нефтегазовой...
Премьер-министр Эстонии: россияне, хватит смеяться над работой Европарламента
Премьер-министр Эстонии: россияне, хватит смеяться над работой Европарламента
Набирающие популярность в сообществах
Почему советские мужчины так много времени проводили в гараже
Почему советские мужчины так много времени проводили в гараже
Серебряные полтинник и рубль
Серебряные полтинник и рубль
Украинцы, поддерживающие Россию
Украинцы, поддерживающие Россию
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Пойман с поличным

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#машина#люди#позитив#интересное#СССР#Россия#забавно#Приколы
#Юмор#автомобили#в мире#Прикол#факты#Китай#Фотографии#фильм#картинки#США
#интересно#автомир#аварии#дтп#авто аварии#подборка#Ynews#животные#кино#шоу бизнес
Испытать пылесосы Redkey в деле сможет любой желающий с 11 по 14 апреля Испытать пылесосы Redkey в деле сможет любой желающий с 11 по 14 апреля 15 женщин устроили драку в самолете из-за места у иллюминатора 15 женщин устроили драку в самолете из-за места у иллюминатора Покорители Байкала серьезно разозлили МЧС Покорители Байкала серьезно разозлили МЧС Последствия сильнейшей турбулентности в самолёте во время раздачи обеда показали на видео Последствия сильнейшей турбулентности в самолёте во время раздачи обеда показали на видео Пассажиры Lufthansa показали, как выглядел салон самолёта, попавшего в зону турбулентности Пассажиры Lufthansa показали, как выглядел салон самолёта, попавшего в зону турбулентности Самолёт из Сочи совершил экстренную посадку из-за разгерметизации: видео из салона попало в соцсети Самолёт из Сочи совершил экстренную посадку из-за разгерметизации: видео из салона попало в соцсети

На что жалуетесь?

Вернуться