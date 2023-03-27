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Альтернативные идеи дачных грядок для цветов

Альтернативные идеи дачных грядок для цветов

Автор:
27 марта 2023 12:41
Метки: грядка   дача   дачники   для сада   идеи для дачи   клубма   садовод   цветы   
995
16

Некоторые дачники уже во всю готовят участки к новому сезону. Мы собрали в этом после альтернативные варианты грядок. Если надоело смотреть, как цветы растут из земли, можно разнообразить внешний вид клумб!

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А у вас есть дача?


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Метки: грядка   дача   дачники   для сада   идеи для дачи   клубма   садовод   цветы   
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2  комментария
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4k
S__D 58 минут назад
Комментарий к фото
Отвратительно. Это ж земля, ну хотя бы покрась, сгниёт ведь через два года.
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29k
Е-Лена Полчаса назад
Из всего "креатива" понравилось только колесо с кактусами. Ну, ещё желтая тумбочка и зеленые старые ящики.
Остальное - поддержу S__D - отвратительно.
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Спелая кукурузинка

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