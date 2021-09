Старые деревянные дома и летние дачи: коллекция фотографа Федора Савинцева

Федор Савинцев - опытный фотожурналист. Он работал с такими агентствами, как Agence France Press, Associated Press, TIME, New York Times, The Guardian, Le Monde, Forbes, Newsweek, GEO Russia, Russian Reporter, Esquire. Он также был главным фотографом ИТАР-ТАСС, крупнейшего российского информационного агентства и одного из крупнейших мировых информационных агентств.



С 2011 года Федор Савинцев больше занимается собственными проектами и этот проект - один из его любимых и относительно новых. Идея пришла случайно, когда Федор временно переехал на родительскую дачу из-за пандемии. Детская ностальгия побудила его заняться коллекционированием интересной дачной архитектуры.