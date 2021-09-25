Старые деревянные дома и летние дачи: коллекция фотографа Федора Савинцева

371
31
Российский фотограф Федор Савинцев нашел для себя интересную профессиональную нишу - в качестве хобби он ищет и фотографирует старые дачи в сельской местности, самые разные деревянные дома и домики. У него собралась уже потрясающая коллекция!
Федор Савинцев - опытный фотожурналист. Он работал с такими агентствами, как Agence France Press, Associated Press, TIME, New York Times, The Guardian, Le Monde, Forbes, Newsweek, GEO Russia, Russian Reporter, Esquire. Он также был главным фотографом ИТАР-ТАСС, крупнейшего российского информационного агентства и одного из крупнейших мировых информационных агентств.
С 2011 года Федор Савинцев больше занимается собственными проектами и этот проект - один из его любимых и относительно новых. Идея пришла случайно, когда Федор временно переехал на родительскую дачу из-за пандемии. Детская ностальгия побудила его заняться коллекционированием интересной дачной архитектуры.
С 2011 года Федор Савинцев больше занимается собственными проектами и этот проект - один из его любимых и относительно новых. Идея пришла случайно, когда Федор временно переехал на родительскую дачу из-за пандемии. Детская ностальгия побудила его заняться коллекционированием интересной дачной архитектуры.
1.
"Сначала я сделал большой проект о народной архитектуре садовых домиков "6 соток" в Архангельской области, - рассказывает фотограф. - Меня вдохновил процесс росписи необычных домов. Вернувшись в Подмосковье, я начал осматривать старинные деревенские поселки и нашел много домов с необычной архитектурой, начал их каталогизировать, они вошли в проект "Кратовские дачи", который выставлялся в конце лета в Государственном музее архитектуры им. Щусева".
По словам Федора, он много путешествует и во время этих путешествий натыкается на множество старых коттеджей. Больше всего его привлекает "дореволюционная архитектура - элегантные дома с продуманной планировкой и эстетикой декора".
По словам Федора, он много путешествует и во время этих путешествий натыкается на множество старых коттеджей. Больше всего его привлекает "дореволюционная архитектура - элегантные дома с продуманной планировкой и эстетикой декора".
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 35 чудесных домиков на природе, которые идеально подходят для побега из города
- 18 сумасшедших идей, которые можно реализовать на даче в следующем сезоне
- "Вечные памятники в темноте": бруталистская красота осколков ушедшей эпохи
- Деревянный домик на дереве в Португалии
- Российским дачникам запретили разводить кур
21
Понравилось21
Новости партнёров