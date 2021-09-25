Старые деревянные дома и летние дачи: коллекция фотографа Федора Савинцева

"Сначала я сделал большой проект о народной архитектуре садовых домиков "6 соток" в Архангельской области, - рассказывает фотограф. - Меня вдохновил процесс росписи необычных домов. Вернувшись в Подмосковье, я начал осматривать старинные деревенские поселки и нашел много домов с необычной архитектурой, начал их каталогизировать, они вошли в проект "Кратовские дачи", который выставлялся в конце лета в Государственном музее архитектуры им. Щусева".



По словам Федора, он много путешествует и во время этих путешествий натыкается на множество старых коттеджей. Больше всего его привлекает "дореволюционная архитектура - элегантные дома с продуманной планировкой и эстетикой декора".