FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 6084 поста • 713 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Старые деревянные дома и летние дачи: коллекция фотографа Федора Савинцева

Старые деревянные дома и летние дачи: коллекция фотографа Федора Савинцева (31 фото)

Автор:
25 сентября 2021 16:03
Сообщество : ФотоМир
Метки: архитектура   дача   дачники   деревянные дома   домики   коллекция домов   фотограф   это родина моя   
371
31
Российский фотограф Федор Савинцев нашел для себя интересную профессиональную нишу - в качестве хобби он ищет и фотографирует старые дачи в сельской местности, самые разные деревянные дома и домики. У него собралась уже потрясающая коллекция!
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: архитектура   дача   дачники   деревянные дома   домики   коллекция домов   фотограф   это родина моя   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9
Алексей Маз 16 минут назад
Какая красота! Отдых глазам от безличных сайдинговых коробочек.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как не разориться в эпоху платных подписок Как не разориться в эпоху платных подписок Деревянный домик на дереве в Португалии Деревянный домик на дереве в Португалии Прекрасный пляжный домик, в котором со всеми удобствами проживает семья из пяти человек Прекрасный пляжный домик, в котором со всеми удобствами проживает семья из пяти человек "Вечные памятники в темноте": бруталистская красота осколков ушедшей эпохи "Вечные памятники в темноте": бруталистская красота осколков ушедшей эпохи 18 сумасшедших идей, которые можно реализовать на даче в следующем сезоне 18 сумасшедших идей, которые можно реализовать на даче в следующем сезоне 35 чудесных домиков на природе, которые идеально подходят для побега из города 35 чудесных домиков на природе, которые идеально подходят для побега из города
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

568061



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Владимир Путин наградил обезвредившего Бекмансурова полицейского
0
112
Владимир Путин наградил обезвредившего Бекмансурова полицейского
Атмосферные фотографии лихих 90-х, которые переносят в ту Россию
3
250
Атмосферные фотографии лихих 90-х, которые переносят в ту Россию
Пермь. Из тихого мальчика - в убийцу. Когда проморгали?
Пермь. Из тихого мальчика - в убийцу. Когда проморгали?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
А дома Натаху ждала целая гора неглаженного!
1
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#картинки#история#факты#Россия#gif#дтп#позитив#творчество
#прикол#фото#кино#животные#автомир#автомобили#аварии#искусство#смешно#фотографии
#подборка#люди#ynews#приколы#Разное#интересное#дети#новости#СССР#прикольные

На что жалуетесь?

Вернуться