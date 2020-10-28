10 самых маленьких цветков в мире

Слово «литопсы» произошло от соединения двух греческих слов, которые можно перевести, как «камень» и «внешность». Получается, что оно обозначает «внешность, как у камня». Есть у них и второе название – «живые камни».



Почему этим растениям дали такое название, станет понятным, если хотя бы раз их увидеть. По форме и цвету они напоминают камешки. И это не случайно. Литопсы растут в пустынях, где животные съедают всю растительность. Благодаря своему необычному облику они легко сливаются с окружающей средой и практически неотличимы от камней. Лишь цветочек, который появляется посередине, может подсказать, что перед вами растение, а не галька.



Литопс состоит из двух толстых лепестков, двух половинок, между ними находится неглубокая расщелина, из которой появляется цветочек. Самые большие растения достигают 5 см в ширину и длину. Есть множество разновидностей этих «живых камней», не менее 35 сортов. Цветки чаще всего белые или желтые, иногда вырастают оранжевыми, их диаметр – 2,5 – 3 см. Цветет в период с августа по ноябрь.