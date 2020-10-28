10 самых маленьких цветков в мире

Цветы – одно из главных украшений нашей планеты. Какие бы красивые произведения искусства не создавал человек, ни одно из них не может сравниться с самым простеньким цветочком, он будет превосходить и по красоте, и по аромату.
На Земле огромное количество цветов, которые отличаются не только своими размерами, но и строением, цветом. Существует отдельная отрасль садоводства, называемая цветоводством.
Специалисты занимаются выращиванием декоративных растений, выводят новые сорта, поражающие своей красотой. Благодаря стараниям цветоводов были выведены уникальные растения, однако и самые маленькие цветки в мире способны удивить даже тех, кто далек от мира ботаники.
Специалисты занимаются выращиванием декоративных растений, выводят новые сорта, поражающие своей красотой. Благодаря стараниям цветоводов были выведены уникальные растения, однако и самые маленькие цветки в мире способны удивить даже тех, кто далек от мира ботаники.
10. Фаукария
Растение относится к семейству Аизовых. Его родиной является Южная Африка, отличающаяся особенно засушливым климатом. Оно может накапливать влагу в своих листьях и других частях, благодаря этому выживают и в тот период, когда осадков практически нет.
Название «Фаукария» произошло от двух греческих слов, которые можно перевести как «пасть» и «много». Стебель у растения очень короткий, а листья напоминают зубастую пасть. Это помогает ему отпугивать животных, которые могут попытаться его съесть.
Цвести фаукария начинает в июле или августе. Бутоны начинают распускаться с полудня до вечера, они желтого цвета. Если погода облачная, бутоны бывают закрытыми. Держатся около 6-8 дней. Высота этого растения не превышает 10 см. Цветки у него довольно крупные, учитывая размеры самой Фаукалии, около 6-7 см.
Название «Фаукария» произошло от двух греческих слов, которые можно перевести как «пасть» и «много». Стебель у растения очень короткий, а листья напоминают зубастую пасть. Это помогает ему отпугивать животных, которые могут попытаться его съесть.
Цвести фаукария начинает в июле или августе. Бутоны начинают распускаться с полудня до вечера, они желтого цвета. Если погода облачная, бутоны бывают закрытыми. Держатся около 6-8 дней. Высота этого растения не превышает 10 см. Цветки у него довольно крупные, учитывая размеры самой Фаукалии, около 6-7 см.
9. Ребуция
Род кактусов, в который входят 41 вид, называется Ребуцеей. Их родиной являются Аргентина, Боливия и Перу. Сейчас это популярные комнатные цветы, их полюбили из-за того, что они миниатюрных размеров, неприхотливы и постоянно цветут.
Все эти карликовые кактусы имеют шарообразные стебли, покрытые большим количеством колючек. Их длина – не более 5-7 см. Цветки – яркого оранжевого цвета, иногда у них может быть желтоватый, красноватый или розовый оттенок.
Они появляются с апреля по июнь. Раскрываются днем, в солнечную погоду, на ночь закрываются. Цветки обычно до 3 см в длину, диаметр некоторых из них – до 6 см. Каждый цветочек держится не менее 3 дней, одно отдельное растение цветет несколько месяцев.
Все эти карликовые кактусы имеют шарообразные стебли, покрытые большим количеством колючек. Их длина – не более 5-7 см. Цветки – яркого оранжевого цвета, иногда у них может быть желтоватый, красноватый или розовый оттенок.
Они появляются с апреля по июнь. Раскрываются днем, в солнечную погоду, на ночь закрываются. Цветки обычно до 3 см в длину, диаметр некоторых из них – до 6 см. Каждый цветочек держится не менее 3 дней, одно отдельное растение цветет несколько месяцев.
8. Сулькоребуция
Родиной этого кактуса является Боливия. Сулькоребуция – растение с шаровидным, немного приплюснутым на вершине стеблем, покрытым короткими колючками. Оно небольшое по размерам, может быть от 1 до 10 см.
Цветки этого кактуса очень яркие, могут быть самых разных оттенков, от белого до бордового, обычно диаметром 5 см. Они вырастают на вершине стебля, образуя венок. На одном растении могут быть цветы разных тонов.
Цветки этого кактуса очень яркие, могут быть самых разных оттенков, от белого до бордового, обычно диаметром 5 см. Они вырастают на вершине стебля, образуя венок. На одном растении могут быть цветы разных тонов.
7. Мюленбекия
Родиной растения является Австралия и Новая Зеландия. Оно вечнозеленое, из семейства гречишных. Насчитывается более 25 его видов. Длина может быть от 15 см до 3 м. Тонкие стебельки Мюленбекии покрыты корой, она коричневого цвета, листочки могут быть разной формы. Соцветия образуют кисти, диаметр одного цветочка – не больше 5 мм.
Растение начинает цвести в начале августа, заканчивает – в конце этого месяца. Цветки или белые, или желтоватые с зеленым оттенком. Многие цветоводы выбирают это растение, т.к. оно не восприимчиво к вирусным и грибковым заболеваниям. Также оно хорошо очищает воздух, является неприхотливым, украшает помещение.
Растение начинает цвести в начале августа, заканчивает – в конце этого месяца. Цветки или белые, или желтоватые с зеленым оттенком. Многие цветоводы выбирают это растение, т.к. оно не восприимчиво к вирусным и грибковым заболеваниям. Также оно хорошо очищает воздух, является неприхотливым, украшает помещение.
6. Миниатюрная орхидея
В народе их называют карликовыми орхидеями. Высота таких цветов не превышает 15-20 см. В среднем у них по 5-7 листьев, которые остаются зелеными в течение всего года. На одном цветоносе вырастает до 15 цветков, иногда, чтобы растение не сломалось под своим весом, используются опорные сетки.
Размер цветков разный, зависит от сорта миниатюрной орхидеи, может быть от 4 до 7 см. У самого маленького вида мини-орхидей листья вырастают до 20 см, а цветы в диаметре около 3-4 см. Цветение чаще всего бывает зимой и длится около месяца.
Размер цветков разный, зависит от сорта миниатюрной орхидеи, может быть от 4 до 7 см. У самого маленького вида мини-орхидей листья вырастают до 20 см, а цветы в диаметре около 3-4 см. Цветение чаще всего бывает зимой и длится около месяца.
5. Солейролия
Его нашел английский мореплаватель Солейроль, оно росло на островах Сардиния и Корсика. Его назвали в честь первооткрывателя. У себя на родине солейролия или, как ее еще называют, гелксина, является низкорослым кустарником.
Является невысоким растением. Листочки расположены попарно, их диаметр – около 0,5 см. Стебли хрупкие и тонкие, вырастают до 20 см в длину.
Это маленькое растение может образовывать роскошный зеленый ковер, в теплых странах его выращивают на балконах. Если же посадить его в горшок, то оно вырастет в небольшой, но красивый шар.
Листья у солейролии зеленые, но есть сорта с серебристыми или золотистыми листочками, и все они образуют небольшие холмики до 5 см в высоту. Не стоит сажать его рядом с невысокими растениями, т.к. оно их погубит.
Одно из достоинств цветка – прекрасно очищает воздух. В квартирах цветет очень редко, плодов не дает. Но в природе покрывается маленькими белесыми цветочками, когда они отцветут, образуются красноватые ягодки с семенами.
Является невысоким растением. Листочки расположены попарно, их диаметр – около 0,5 см. Стебли хрупкие и тонкие, вырастают до 20 см в длину.
Это маленькое растение может образовывать роскошный зеленый ковер, в теплых странах его выращивают на балконах. Если же посадить его в горшок, то оно вырастет в небольшой, но красивый шар.
Листья у солейролии зеленые, но есть сорта с серебристыми или золотистыми листочками, и все они образуют небольшие холмики до 5 см в высоту. Не стоит сажать его рядом с невысокими растениями, т.к. оно их погубит.
Одно из достоинств цветка – прекрасно очищает воздух. В квартирах цветет очень редко, плодов не дает. Но в природе покрывается маленькими белесыми цветочками, когда они отцветут, образуются красноватые ягодки с семенами.
4. Роза Si
Одна из самых маленьких роз в мире. Ее смог вырастить индийский ботаник Судхир Хетават. Размер бутона этого миниатюрного цветочка – всего 5 мм, т.е. размером обычного рисового зернышка. Когда цветочек полностью раскрывается, его размер не превышает 1 см.
Цветки полумахровые, могут быть как бело-розовыми, так и кремового цвета. У них умеренный аромат. Роза Si цветет волнами, в течение сезона. Куст вырастает до 15-25 см. Листва изящная глянцевая, цвет – светлый зеленый. Сорт считается устойчивым к различным заболеваниям, довольно выносливым. Можно выращивать на балконах и террасах.
Цветки полумахровые, могут быть как бело-розовыми, так и кремового цвета. У них умеренный аромат. Роза Si цветет волнами, в течение сезона. Куст вырастает до 15-25 см. Листва изящная глянцевая, цвет – светлый зеленый. Сорт считается устойчивым к различным заболеваниям, довольно выносливым. Можно выращивать на балконах и террасах.
3. Литопсы
Слово «литопсы» произошло от соединения двух греческих слов, которые можно перевести, как «камень» и «внешность». Получается, что оно обозначает «внешность, как у камня». Есть у них и второе название – «живые камни».
Почему этим растениям дали такое название, станет понятным, если хотя бы раз их увидеть. По форме и цвету они напоминают камешки. И это не случайно. Литопсы растут в пустынях, где животные съедают всю растительность. Благодаря своему необычному облику они легко сливаются с окружающей средой и практически неотличимы от камней. Лишь цветочек, который появляется посередине, может подсказать, что перед вами растение, а не галька.
Литопс состоит из двух толстых лепестков, двух половинок, между ними находится неглубокая расщелина, из которой появляется цветочек. Самые большие растения достигают 5 см в ширину и длину. Есть множество разновидностей этих «живых камней», не менее 35 сортов. Цветки чаще всего белые или желтые, иногда вырастают оранжевыми, их диаметр – 2,5 – 3 см. Цветет в период с августа по ноябрь.
Почему этим растениям дали такое название, станет понятным, если хотя бы раз их увидеть. По форме и цвету они напоминают камешки. И это не случайно. Литопсы растут в пустынях, где животные съедают всю растительность. Благодаря своему необычному облику они легко сливаются с окружающей средой и практически неотличимы от камней. Лишь цветочек, который появляется посередине, может подсказать, что перед вами растение, а не галька.
Литопс состоит из двух толстых лепестков, двух половинок, между ними находится неглубокая расщелина, из которой появляется цветочек. Самые большие растения достигают 5 см в ширину и длину. Есть множество разновидностей этих «живых камней», не менее 35 сортов. Цветки чаще всего белые или желтые, иногда вырастают оранжевыми, их диаметр – 2,5 – 3 см. Цветет в период с августа по ноябрь.
2. Platystele jungermannioides
Самая миниатюрная орхидея – Platystele jungermannioides. Ее обнаружили на востоке Анд, в Эквадоре. Она росла в заповеднике Серро-Канделария. Специалисты измерили ее цветки, они были размером в 2,1 мм, состояли из очень тонких, полупрозрачных лепестков.
Ее изучением занимался американский ботаник Лу Джост. Он выяснил, что толщина лепестков – не более 1 клетки. Цветок вошел в Книгу рекордов Гиннеса. До этого рекордсменом была другая орхидея, размер цветов которой был около 2,5 мм.
Ее изучением занимался американский ботаник Лу Джост. Он выяснил, что толщина лепестков – не более 1 клетки. Цветок вошел в Книгу рекордов Гиннеса. До этого рекордсменом была другая орхидея, размер цветов которой был около 2,5 мм.
1. Viola lilliputana
Самое маленькое растение из рода Фиалок – Viola lilliputana или фиалка лилипутов. Впервые была найдена в 1962 году, на склонах Анд. Ее обнаружила экспедиция из Висконсинского университета. Но описали это растение только в 2012 году. Получила свое название в честь героев книги Свифта о путешествии Гулливера.
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