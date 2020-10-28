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10 самых маленьких цветков в мире

10 самых маленьких цветков в мире (10 фото + 1 видео)

Автор:
28 октября 2020 09:28
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   видео   красота   маленький цветок   факты   фото   цветок   цветы   
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Цветы – одно из главных украшений нашей планеты. Какие бы красивые произведения искусства не создавал человек, ни одно из них не может сравниться с самым простеньким цветочком, он будет превосходить и по красоте, и по аромату.

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Метки: в мире   видео   красота   маленький цветок   факты   фото   цветок   цветы   
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