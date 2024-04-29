Необычные растения, которые выглядят так, словно они с другой планеты

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"Что это за штука?": растения нашей планеты, необычный вид которых доказывает, что природа - та...

Самые фантастические растения в мире и где они обитают