Необычные растения, которые выглядят так, словно они с другой планеты

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Флора нашей планеты настолько разнообразна, что мы не знаем и трети того, что растёт в мире. В этом посте собрали необычные растения, некоторые из которых даже можно приобрести домой.
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2. Растения антуриума — это эпифиты с воздушной корневой системой, поэтому им требуется хорошо дренируемая и аэрируемая почвенная смесь
6. Розовая радуга - это прямостоячие или карабкающиеся многолетние клубневидные виды из рода плотоядных растений Drosera
8. Хавортия усечённая - вид многолетних суккулентных растений, рода Хавортия семейства Асфоделовые, естественно произрастающий на территории Капской провинции Южно-Африканской Республики
12. Колерия - род травянистых растений семейства Геснериевые (Gesneriaceae) с мягкими супротивными опушёнными листьями
14. Свайнсона прекрасная - вид австралийских растений из рода свайнсона, названного в честь английского ботаника Исаака Свайнсона
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