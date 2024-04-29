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Необычные растения, которые выглядят так, словно они с другой планеты

Необычные растения, которые выглядят так, словно они с другой планеты

Автор:
29 апреля 2024 12:26
Сообщество : ФотоМир
Метки: ботаники   дача   интересно   комнатные растения   полезно   растения   садовод   флора   цветы   
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Флора нашей планеты настолько разнообразна, что мы не знаем и трети того, что растёт в мире. В этом посте собрали необычные растения, некоторые из которых даже можно приобрести домой.

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Метки: ботаники   дача   интересно   комнатные растения   полезно   растения   садовод   флора   цветы   
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