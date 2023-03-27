Гусеницы-люди, чиновники и птицы-алкоголики: 7 советских мультфильмов для взрослых

26 марта 1912 года (по новому стилю это 8 апреля) режиссер и оператор В. А. Старевич выпустил первый в русской мультипликации кукольный фильм «Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами». С тех пор анимация шагнула далеко вперед, но мультфильмы прошлого века до сих пор считаются классикой.
Икар и мудрецы (1976)
Режиссер: Федор Хитрук
Вдохновленная античными мифами притча про общество мудрецов Древней Греции. Среди них есть изгой, Икар, который вместо изречения глубоких мыслей пытается научиться летать. Его неудачи вдохновляют мудрецов на «истины», общеизвестные крылатые выражения вроде «тише едешь — дальше будешь». В итоге своими изречениями мудрецы буквально хоронят Икара, а затем внушают внушают свое мировоззрение преемникам, не совсем успешно.
Для 8-минутной короткометражки здесь довольно глубокий посыл: зачастую уместные фразы про осмысленные ограничения могут погубить мечтателя, у которого иначе все могло бы получиться.
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Жил-был Козявин (1966)
Режиссер: Андрей Хржановский
Первый фильм (и по совместительству дипломная работа) Андрея Хржановского — отца того самого Ильи Хржановского, который расколол мировую кинокритику своим провокационным проектом «Дау».
В центре сюжета — Козявин, обычный советский служащий, готовый выполнить любое поручение начальства. Босс приказывает герою идти вперед и отыскать некоего Сидорова, поскольку «кассир пришел», Козявин немедленно приступает. Далее следует почти 10 минут того, что Сергей Герасимов назвал «социалистическим сюрреализмом»: Козявин идет строго по прямой, встречая повесившихся, но продолжающих работать сотрудников, перестройку, грабителей в комиссионном магазине и так далее.
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Фильм, фильм, фильм (1968)
Режиссер: Федор Хитрук
Пародийный анимационный фильм о производстве фильмов игровых — хотя в целом это, конечно, комментарий о закулисье любой творческой деятельности, обремененной коммерцией.
Сценарист до последнего не может написать стоящий текст, а как только у него получается, начинается бурное производство будущего шедевра. Режиссер то сокращает сценарий, то дополняет его, руководство присылает правки, актеры не понимают роли, бюджет заканчивается, концовки меняют на ходу. В финале фильм все-таки добирается до премьеры, но там, судя по всему, показывают уже совсем другое кино. Главное — зритель доволен, цикл можно запускать сначала.
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История одного преступления (1962)
Режиссер: Федор Хитрук
Более близкая простому народу остроумная сатира о том, как шумные и эгоистичные соседи могут за одну ночь уничтожить психику даже самого спокойного и мирного гражданина.
Именно таким по сюжету показывают главного героя, добряка Василия Васильевича Мамина, который просто хотел отдохнуть после трудового дня, но вместо этого на следующее утро совершил покушение на убийство.
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Непьющий воробей (1960)
Режиссер: Леонид Амальрик
Сатирическое произведение по одноименной басне Сергея Михалкова. В центре истории воробей-трезвенник, которого пригласили на большой банкет. Герой понимает, что там ему точно придется пить, а отказаться не может — иначе обидятся.
За 20 минут Амальрик показывает, как принципы персонажа, старающегося вести здоровый образ жизни, комично (и в той же степени трагично) разбиваются об собственное желание потакать компании.
В ленте можно узнать русское застолье, неизбежно несущееся к катастрофе на рельсах алкоголизма. Очаровательно нарисованные птички сначала стыдят воробья за употребление безалкогольных напитков, затем спаивают и в итоге обвиняют во всех грехах.
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Шпионские страсти (1967)
Режиссер: Ефим Гамбург
Концентрированная пародия на жанр шпионских детективов — советских и не только. Глава некой иностранной разведки Штампф страдает от зубной боли. Он узнает, что в СССР есть невероятная разработка — зубоврачебное кресло, которое мгновенно избавит его от страданий. Герой собирается выкрасть чудотехнологию любой ценой, но ему мешают чиновники СССР — генерал Сидорцев, полковник Сидорова, капитан Сидорин и лейтенант Сидоркин — и весь советский народ.
Разбирать ленту на отдельные отсылки бессмысленно: Гамбург признавался, что их в мультфильме бесконечное множество, поскольку съемочная группа постоянно добавляла все новые гэги в сценарий.
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Его жена курица (1990)
Режиссер: Игорь Ковалев
Завершает подборку произведение, которое у вас не получится прогнать из головы еще минимум неделю, при этом вы, вероятно, так и не сможете ответить на большинство возникших вопросов.
Лента показывает быт одной семьи. Жена постоянно носится по домашним делам и ухаживает за питомцем — гусеницей с головой мужчины. Муж лениво читает газету на кресле, возмущается бытовым ошибкам жены и запускает заводную машинку ездить кругами по музыкальной пластинке. В их дом вторгается мужчина в черной маске, который дарит мужу коробку с красными жуками и раскрывает страшную тайну: его жена — курица. Шокированный муж прогоняет супругу, но в итоге понимает, что не может жить сам. Она возвращается, но видит птичьи конечности у мужа и снова сбегает.
Мультфильм относится к жанру символизма, так что его сюжет можно трактовать совершенно по-разному. По одной из версий, это история о сексуальной неудовлетворенности мужчины, либо же о неизбежном угасании семейного быта.
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