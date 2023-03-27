Гусеницы-люди, чиновники и птицы-алкоголики: 7 советских мультфильмов для взрослых

Вдохновленная античными мифами притча про общество мудрецов Древней Греции. Среди них есть изгой, Икар, который вместо изречения глубоких мыслей пытается научиться летать. Его неудачи вдохновляют мудрецов на «истины», общеизвестные крылатые выражения вроде «тише едешь — дальше будешь». В итоге своими изречениями мудрецы буквально хоронят Икара, а затем внушают внушают свое мировоззрение преемникам, не совсем успешно.

Для 8-минутной короткометражки здесь довольно глубокий посыл: зачастую уместные фразы про осмысленные ограничения могут погубить мечтателя, у которого иначе все могло бы получиться.