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Как изменилась детская мода для мальчиков за последние 100 лет

Как изменилась детская мода для мальчиков за последние 100 лет

Автор:
27 марта 2023 09:08
Сообщество : ФотоМир
Метки: было стало   видео   люди   мальчик   мода   одежда   фото   
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Все любят модно и красиво одеваться. Возможно, что детишки это всё дело любят даже больше, чем взрослые.

Но мода переменчива, и именно об этом рассказали редакторы видео-журнала Glamour, показав, как же сильно в США изменилась мода на детскую одежду для мальчиков за последние 100 лет. Что удивило нас больше всего — ничего себе, как долго парнишки носили шорты и в зной, и в стужу!


1910-е

Мальчики того времени носили шорты до колен с длинными шерстяными носками круглый год, а полноценные брюки начинали носить только с подросткового возраста. Также отличительной особенностью детской моды того времени является ношение матросок с поддетыми под них майками, которые создавали иллюзию рубашки.


1920-е

В 20-е годы шерстяные блейзеры, которые считались одеждой для крикета и тенниса, стали повседневной одеждой мальчишек. Именно шерсти отдавали предпочтение, так как ткань из этого материала требовала меньше ухода за изделием.


1930-е

30-е — это время Великой депрессии. Семьям, наиболее пострадавшим в этот период, приходилось распускать мешки из под муки и использовать мешковину для пошива одежды детям. Мальчишки младшего возраста всё так же носили короткие шорты даже в холодную погоду.


1940-е

Из-за Второй мировой войны по всей Америке был дефицит текстиля, поэтому были востребованы плотные, износостойкие ткани, такие как деним.


1950-е

Настоящий переворот: с 50-х годов мальчики любого возраста начали носить длинные брюки! Стиль стал свободнее. На место классических блейзеров пришли свободные свитера.


1960-е

Клетка и зауженные брюки были в моде на протяжении всего десятилетия. Красный, жёлтый и оранжевый — главные модные цвета 60-х.


1970-е

А вот символом детской моды 70-х стали яркие клетчатые брюки-клёш.


1980-е

Впервые за всё время кроссовки типа конверсов мальчики стали носить вне спортивных залов, сделав их повседневной обувью. Мешковатые толстовки и выбеленные джинсы — самая крутая одежда того времени для велосипедистов и скейтеров.


1990-е

Стиль гранж преобладал не только в одежде для взрослых, но и плотно проник в детскую моду.


2000-е

Главной фишкой 00-х стали клетчатые рубашки с коротким рукавом. Также невероятно популярны стали роликовые кроссовки Хилис с колёсиком, встроенным в пятку — это было настолько круто, что обладатели таких кроссов были главными модниками района.


2010-е

Детская мода стала полностью зеркальна моде взрослой. В целом, родители и дети отдавали предпочтение удобным тканям и моделям, а на смену джинсам пришли брюки, сужающиеся к низу и посаженные внизу на резинку.



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Метки: было стало   видео   люди   мальчик   мода   одежда   фото   
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Андрей Иванов 2 часа назад
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СССР -20-30-е - 40-е -50-е - 60-е -70-е -80-е -2020-е
СССР -20-30-е - 40-е -50-е - 60-е -70-е -80-е -2020-е
СССР -20-30-е - 40-е -50-е - 60-е -70-е -80-е -2020-е
СССР -20-30-е - 40-е -50-е - 60-е -70-е -80-е -2020-е
СССР -20-30-е - 40-е -50-е - 60-е -70-е -80-е -2020-е
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11k
Властелин Час назад
Если не дошли до наших 2023 годов то похоже после 2010 все стало очень безнадежно.
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1k
Nikoha Salym 2 часа назад
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