Как изменилась детская мода для мальчиков за последние 100 лет

Все любят модно и красиво одеваться. Возможно, что детишки это всё дело любят даже больше, чем взрослые.
Но мода переменчива, и именно об этом рассказали редакторы видео-журнала Glamour, показав, как же сильно в США изменилась мода на детскую одежду для мальчиков за последние 100 лет. Что удивило нас больше всего — ничего себе, как долго парнишки носили шорты и в зной, и в стужу!
1910-е
Мальчики того времени носили шорты до колен с длинными шерстяными носками круглый год, а полноценные брюки начинали носить только с подросткового возраста. Также отличительной особенностью детской моды того времени является ношение матросок с поддетыми под них майками, которые создавали иллюзию рубашки.
1920-е
В 20-е годы шерстяные блейзеры, которые считались одеждой для крикета и тенниса, стали повседневной одеждой мальчишек. Именно шерсти отдавали предпочтение, так как ткань из этого материала требовала меньше ухода за изделием.
1930-е
30-е — это время Великой депрессии. Семьям, наиболее пострадавшим в этот период, приходилось распускать мешки из под муки и использовать мешковину для пошива одежды детям. Мальчишки младшего возраста всё так же носили короткие шорты даже в холодную погоду.
1940-е
Из-за Второй мировой войны по всей Америке был дефицит текстиля, поэтому были востребованы плотные, износостойкие ткани, такие как деним.
1950-е
Настоящий переворот: с 50-х годов мальчики любого возраста начали носить длинные брюки! Стиль стал свободнее. На место классических блейзеров пришли свободные свитера.
1960-е
Клетка и зауженные брюки были в моде на протяжении всего десятилетия. Красный, жёлтый и оранжевый — главные модные цвета 60-х.
1970-е
А вот символом детской моды 70-х стали яркие клетчатые брюки-клёш.
1980-е
Впервые за всё время кроссовки типа конверсов мальчики стали носить вне спортивных залов, сделав их повседневной обувью. Мешковатые толстовки и выбеленные джинсы — самая крутая одежда того времени для велосипедистов и скейтеров.
1990-е
Стиль гранж преобладал не только в одежде для взрослых, но и плотно проник в детскую моду.
2000-е
Главной фишкой 00-х стали клетчатые рубашки с коротким рукавом. Также невероятно популярны стали роликовые кроссовки Хилис с колёсиком, встроенным в пятку — это было настолько круто, что обладатели таких кроссов были главными модниками района.
2010-е
Детская мода стала полностью зеркальна моде взрослой. В целом, родители и дети отдавали предпочтение удобным тканям и моделям, а на смену джинсам пришли брюки, сужающиеся к низу и посаженные внизу на резинку.
Вот, кстати, полное видео, в котором и рассказана краткая история моды для мальчишек
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