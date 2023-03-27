Как изменилась детская мода для мальчиков за последние 100 лет

Но мода переменчива, и именно об этом рассказали редакторы видео-журнала Glamour, показав, как же сильно в США изменилась мода на детскую одежду для мальчиков за последние 100 лет. Что удивило нас больше всего — ничего себе, как долго парнишки носили шорты и в зной, и в стужу!

1910-е