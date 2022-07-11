Мужчина поругался с 11-летним мальчиком и столкнул его с велосипеда

Джеймсон Чепмен привязался к 11-летнему Дэниелу Дункану, который ехал по улице на велосипеде. Причиной недовольства 48-летнего горожанина стал расизм. Спросив мальчика, родился ли он в Коннектикуте и получив отрицательный ответ, Джеймсон, не скупясь на нецензурные слова, велел Дэниелу «убираться из его города». Да ещё и столкнул своего юного оппонента с велосипеда.



