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Мужчина поругался с 11-летним мальчиком и столкнул его с велосипеда

Мужчина поругался с 11-летним мальчиком и столкнул его с велосипеда

Автор:
11 июля 2022 09:53
Метки: в мире   велосипед   видео   люди   мальчик   мужчина   расист   фото   
309
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Житель Дип-Ривера (Коннектикут, США) совершил настолько неблаговидный поступок, что теперь ему придётся ответить по закону.


Джеймсон Чепмен привязался к 11-летнему Дэниелу Дункану, который ехал по улице на велосипеде. Причиной недовольства 48-летнего горожанина стал расизм. Спросив мальчика, родился ли он в Коннектикуте и получив отрицательный ответ, Джеймсон, не скупясь на нецензурные слова, велел Дэниелу «убираться из его города». Да ещё и столкнул своего юного оппонента с велосипеда.


Дезире Доминик, мама Дэниела, с горечью рассказала, что её сын теперь боится выходить из дома. Может быть, матери семейства послужит утешением тот факт, что Джеймсона задержали по обвинению в нападении третьей степени, угрозе травмирования ребёнка и нарушении общественного порядка второй степени.


Источник:

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Метки: в мире   велосипед   видео   люди   мальчик   мужчина   расист   фото   
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8  комментариев
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938
Шурман 2 часа назад
Мальчика нужно на футбол отдавать , там такие же циркачи , спрыгнул постоял и типа упал :) сейчас будут доить мужика на бабки
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8k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
А не постановка ли всё это? Слишком долго и картинно "падал", как в футболе.
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46k
dima423 Час назад
Ну что же ты мальчик... такой маленький а уже нигер)
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8k
Игорь 2 часа назад
теперь не усну
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