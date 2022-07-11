Мужчина поругался с 11-летним мальчиком и столкнул его с велосипеда

Житель Дип-Ривера (Коннектикут, США) совершил настолько неблаговидный поступок, что теперь ему придётся ответить по закону.
Джеймсон Чепмен привязался к 11-летнему Дэниелу Дункану, который ехал по улице на велосипеде. Причиной недовольства 48-летнего горожанина стал расизм. Спросив мальчика, родился ли он в Коннектикуте и получив отрицательный ответ, Джеймсон, не скупясь на нецензурные слова, велел Дэниелу «убираться из его города». Да ещё и столкнул своего юного оппонента с велосипеда.
Дезире Доминик, мама Дэниела, с горечью рассказала, что её сын теперь боится выходить из дома. Может быть, матери семейства послужит утешением тот факт, что Джеймсона задержали по обвинению в нападении третьей степени, угрозе травмирования ребёнка и нарушении общественного порядка второй степени.
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АНТИФИШКИ
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