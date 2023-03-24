Упрямые хозяева, которые не захотели съезжать из своих домов

Вокруг их домов построили жилые кварталы, дороги и даже аэропорт.
Помните ворчливого старика Карла Фредриксона из мультфильма «Вверх»? Оказывается, подобных упрямцев, которые не хотели съезжать из своих домов, не так мало. Более того, история одной из таких старушек, возможно, и легла в историю мультфильма.
Эдит Мейсфилд жила в Сиэтле в собственном доме, в который въехала в 1966 году. Ее дому было более 100 лет, когда в 2006 году вокруг началась стройка. Здания в округе выкупили, но Мейсфилд категорически отказалась съезжать. В итоге история закончилась тем, что новые районы построили вокруг дома, он оказался словно зажатым в многоэтажки. Мейсфилд сумела отстоять свой дом, однако не всегда домовладельцам это удается сделать.
У истории Мейсфилд было и счастливое продолжение. Казалось бы, это упрямая старушка должна была стать злейшим врагом застройщика, однако все случилось совершенно наоборот. Эдит подружилась с руководителем стройки, и он за ней присматривал несколько лет. В конце концов Эдит оставила завещание, подарив дом строительной корпорации. А в 2009 году перед выходом мультфильма «Вверх» к крыше дома Мейсфилд привязали десятки воздушных шариков. Это была отличная рекламная компания мультфильма.
Таких историй множество, а в Китае подобных домовладельцев даже прозвали людьми-гвоздями. О самых известных упрямцах, которые смогли отстоять свой дом, рассказывает автор видеоролика ниже.
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