Упрямые хозяева, которые не захотели съезжать из своих домов

Помните ворчливого старика Карла Фредриксона из мультфильма «Вверх»? Оказывается, подобных упрямцев, которые не хотели съезжать из своих домов, не так мало. Более того, история одной из таких старушек, возможно, и легла в историю мультфильма.

Эдит Мейсфилд жила в Сиэтле в собственном доме, в который въехала в 1966 году. Ее дому было более 100 лет, когда в 2006 году вокруг началась стройка. Здания в округе выкупили, но Мейсфилд категорически отказалась съезжать. В итоге история закончилась тем, что новые районы построили вокруг дома, он оказался словно зажатым в многоэтажки. Мейсфилд сумела отстоять свой дом, однако не всегда домовладельцам это удается сделать.