"Цыгане воруют вещи из контейнеров"

В Ставрополе цыгане ломают замки на специальных благотворительных контейнерах для одежды и закидывают внутрь своих детей, которые обчищают всё под чистую.
На любые замечания прохожих - цыгане хватаются за камни и нападают
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
«Если я не ошибаюсь, вещи для нуждающихся. Значит, вещи пошли по назначению, для остро нуждающихся цыган. Не очень понятно беспокойство и недовольство», - отметила одна пользовательница.
«Они эти вещи потом продавать будут тем, кто не смог из таких вот ящиков взять ничего. И им придётся платить последние деньги», - написал другой подписчик.
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Зато потом, а почему это цыган никто не любит? А есть за что любить?
Пфф, новость. В Германии только самое ленивое цыганьё так не делает
А не исключено, что еще проверяют все ли хорошо лежит у хозяев.