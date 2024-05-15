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Цыгане воруют вещи из контейнеров

Цыгане воруют вещи из контейнеров

Автор:
15 мая 2024 11:21
Метки: Видео   вещи из контейнеров   люди   негатив   одежда   цыгане   
1825
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В Ставрополе цыгане ломают замки на специальных благотворительных контейнерах для одежды и закидывают внутрь своих детей, которые обчищают всё под чистую.

На любые замечания прохожих - цыгане хватаются за камни и нападают


Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

«Если я не ошибаюсь, вещи для нуждающихся. Значит, вещи пошли по назначению, для остро нуждающихся цыган. Не очень понятно беспокойство и недовольство», - отметила одна пользовательница.

«Они эти вещи потом продавать будут тем, кто не смог из таких вот ящиков взять ничего. И им придётся платить последние деньги», - написал другой подписчик.

Источник:

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Метки: Видео   вещи из контейнеров   люди   негатив   одежда   цыгане   
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34  комментария
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13k
Б.Касторский 2 часа назад
Вот меня удивляет. В любом народе всегда можно найти что-то хорошее и положительное. Конечно часто плохое есть в разных пропорциях. Но вот чтобы весь народ был таким? Это просто в голове не укладывается.
Зато потом, а почему это цыган никто не любит? А есть за что любить?
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40k
russger 3 минуты назад
"Цыгане воруют вещи из контейнеров"

Пфф, новость. В Германии только самое ленивое цыганьё так не делает
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1k
Михаил 3 минуты назад
Вот прыгнул он туда, осталось дело за малым-плеснуть бензинчику и кинуть спичку...
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1k
Андрей Граф 7 минут назад
надо было их всех туда запихать и замуровать, мрази грязные и вонючие
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980
Ринат Фамутдинов Полчаса назад
Тварь... Я не нацист, но Адольф Шикльгрубер (Гитлер) их уничтожал! Ещё раньше (в древности) цыган (сис ганг - мы с Ганга) выгоняли ото всюду, это были парии (каста изгоев)! По ходу у них это генетически заложено... Ни разу не видел цыган работающих, с инструментом каким-нибудь...
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11k
Zhora 53 минуты назад
Никто не считает себя расистом, пока речь не заходит о цыганах!
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4k
leofox Час назад
Оставлю тут классику уже

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55k
Aleksandr Час назад
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219
Охинец Сахалинцев Час назад
Фото с Томми
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1k
asd Час назад
Цыгане ходят/ездят по деревням и продают по дешёвке одежду.
А не исключено, что еще проверяют все ли хорошо лежит у хозяев.
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814
Шурман 2 часа назад
Могу прям щас фото сделать и это Брюссель и контейнера эти стоят прям на углу моего дома , каждый вечер ( КАЖДЫЙ ) наблюдаю такую картину , эти цыгане ( на румынских номерах ) забрасывают своих детей в эти контейнера и те от туда подают им мешки с вещами и быстро все в кусты убирают а после детей вытаскивают , ладно забрали вы и забрали но нифига у нас в саду создавать мусор , они там же в кустах все перебирают . Звонили в полицию и не только я им вообще до этого дела нет
. У нас вот такие большие синие и по району таких штук 20 .
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25k
Shtoppi 2 часа назад
насколько же цыги, эти грязные, вонючие существа, омерзительны и отвратны. по факту просто паразиты которых нужно уничтожать.
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36k
Teodor 2 часа назад
Видать совсем плохо у них с наркоторговлей, раз на такое пошли... У нас частенько выкладывают довольно хорошие вещи у подъезда - раньше их таджики забирали, а теперь лежат, даже им не нужны - приподнялись таджики! А цыган унас нет...
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3434 поста (3133 в горячем)

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