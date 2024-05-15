"Цыгане воруют вещи из контейнеров"

«Если я не ошибаюсь, вещи для нуждающихся. Значит, вещи пошли по назначению, для остро нуждающихся цыган. Не очень понятно беспокойство и недовольство», - отметила одна пользовательница.



«Они эти вещи потом продавать будут тем, кто не смог из таких вот ящиков взять ничего. И им придётся платить последние деньги», - написал другой подписчик.