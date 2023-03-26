Замминистра информации Зимбабве призвал россиян не бояться ехать в Африку

Строчка из детского стишка "Не ходите дети в Африку гулять" больше не актуальна. Если под гнётом санкций вы ещё не определились с туристическим маршрутом на этот отпуск, проложите его в Зимбабве.
Замминистра информации Зимбабве Ник Мангвана призвал россиян не бояться ехать в Африку и не доверять «негативным западным стереотипам».
«Я знаю, что стереотипы об Африке на Западе негативные. Люди думают, что мы живём в джунглях, спим на деревьях и едим диких животных. Это все неправда, и нам нужно продвигать реальный образ – через фильмы, рекламную продукцию. У нас безопасно, можно ходить с телефоном по улицам и не бояться, что вас ограбят», — сообщил Мангвана.
Ранее информагентство Блумберг писало, что состоятельные жители России в условиях ограничений, вызванных введенными антироссийскими санкциями, все чаще покупают туры, в которых можно наблюдать за животными или охотиться в Зимбабве.
Источник:
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