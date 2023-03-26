FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10123 поста • 1424 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Замминистра информации Зимбабве призвал россиян не бояться ехать в Африку

Замминистра информации Зимбабве призвал россиян не бояться ехать в Африку

Автор:
26 марта 2023 22:25
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Африка   Ник Мангвана   безопасность   зимбабве   отдых   стереотипы   
2230
3

Строчка из детского стишка "Не ходите дети в Африку гулять" больше не актуальна. Если под гнётом санкций вы ещё не определились с туристическим маршрутом на этот отпуск, проложите его в Зимбабве.

Замминистра информации Зимбабве Ник Мангвана призвал россиян не бояться ехать в Африку и не доверять «негативным западным стереотипам».

«Я знаю, что стереотипы об Африке на Западе негативные. Люди думают, что мы живём в джунглях, спим на деревьях и едим диких животных. Это все неправда, и нам нужно продвигать реальный образ – через фильмы, рекламную продукцию. У нас безопасно, можно ходить с телефоном по улицам и не бояться, что вас ограбят», — сообщил Мангвана.

Ранее информагентство Блумберг писало, что состоятельные жители России в условиях ограничений, вызванных введенными антироссийскими санкциями, все чаще покупают туры, в которых можно наблюдать за животными или охотиться в Зимбабве.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Африка   Ник Мангвана   безопасность   зимбабве   отдых   стереотипы   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
99
Obrval 2 часа назад
Айболиту я верю больше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Властелин 19 минут назад
С каким телефоном? С таким?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Vladislav Grigorenko 58 минут назад
Да... С одной стороны - ... ни за что на свете! Не ходите в Африку, в Африку гулять!". А с другой - " У нас безопасно, можно ходить с телефоном по улицам и не бояться, что вас ограбят". Может это неправильно перевели, и он говорил не "с телефоном" а "с автоматом"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
99
Obrval Vladislav Grigorenko 39 минут назад
Есть места, где и с автоматом страшно. Как минимум с неспиленой мушкой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
ну было уже сегодня. научитесь уже сначала в поиск вбивать свои хотелки а потом их писать. и да 150 к за билет на одного это неинтересно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

69180



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Александр Фатюшин: советский Марлон Брандо
Александр Фатюшин: советский Марлон Брандо
Почему шедевр павильонного кино «Здравствуйте, я ваша тётя!» снимали по ночам и с одного дубля
Почему шедевр павильонного кино «Здравствуйте, я ваша тётя!» снимали по ночам и с...
Набирающие популярность в сообществах
Почему человечество 50 лет не летало на Луну?
Почему человечество 50 лет не летало на Луну?
Столетние фотографии Ингерманландии. 1911 год
Столетние фотографии Ингерманландии. 1911 год
Профессиональный фен Laifen Swift всего за 9990 рублей на распродаже Aliexpress 328
Профессиональный фен Laifen Swift всего за 9990 рублей на распродаже Aliexpress 328
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Сможете найти?

Лучшие демотиваторы
Случайно увидел объявление. Купил через знакомого

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#забавно#СССР#сарказм#животные#Приколы
#Юмор#интересно#Фотографии#факты#картинки#подборка
#история#США#люди#Африка#криминал#актеры
Cubot P80 - идеальный смартфон для съёмки с большим количеством памяти Cubot P80 - идеальный смартфон для съёмки с большим количеством памяти Россияне на Бали устроили "новую Москву" и бесят местных Россияне на Бали устроили "новую Москву" и бесят местных Провожали с козликом. Приключения Лукашенко в Зимбабве Провожали с козликом. Приключения Лукашенко в Зимбабве Президент Чада распорядился национализировать все активы американской нефтегазовой компании в стране Президент Чада распорядился национализировать все активы американской нефтегазовой компании в стране Куда поехать в мае на море Куда поехать в мае на море "У нас можно спокойно ходить с телефоном": замминистра Зимбабве зазывает в страну россиян "У нас можно спокойно ходить с телефоном": замминистра Зимбабве зазывает в страну россиян

На что жалуетесь?

Вернуться