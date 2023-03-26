Замминистра информации Зимбабве призвал россиян не бояться ехать в Африку

«Я знаю, что стереотипы об Африке на Западе негативные. Люди думают, что мы живём в джунглях, спим на деревьях и едим диких животных. Это все неправда, и нам нужно продвигать реальный образ – через фильмы, рекламную продукцию. У нас безопасно, можно ходить с телефоном по улицам и не бояться, что вас ограбят», — сообщил Мангвана.