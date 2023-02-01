Провожали с козликом. Приключения Лукашенко в Зимбабве

Сегодня Александр Лукашенко, после трёхдневного официального визита, вылетел из Зимбабве на родину. Провожали лидера Белоруссии с оркестром, танцами, бубнами и настоящим козлом в военной форме. Ну, а почему вас это удивляет?
Встречали тоже душевно... Мы уже писали, что в турне Батька отправился не с пустыми руками - подарил зимбабвийцам трактор (на самом деле не один), они ему от всей души - чучело льва (интересно, где он его поставит?).
В ходе государственного визита белорусского президента в Зимбабве прошли переговоры лидеров двух стран о возможностях расширения сотрудничества как в экономике, так и в других сферах. Однако турне не ограничилось только деловой программой.
Лукашенко показали водопад Виктория, крокодиловую ферму и позволили насладиться песнями и плясками местных.
В поездке Александра Лукашенко сопровождали: лично президент Зимбабве и лично шпиц Лукашенко:
Фото и видео из поездки делится пресс-служба белорусского президента:
"Неудержимая мощь водного потока сравнима с силой народа Зимбабве", — прокомментировал президент Беларуси:
На прощание лидер африканской республики подарил белорусскому президенту альбом с фотографиями его визита:
Провожали Батьку со всеми почестями сам президент Зимбабве, рота почетного караула в полном составе и оркестр. Но всеобщее внимание к себе приковал настоящий козел, который был одет в военную форму и стоял в одном ряду с зимбабвийскими военными.
Как пишет Sputnik, в прошлом году зимбабвийская национальная армия обзавелась необычным маскотом, стоящим на армейском довольствии и пользующимся всенародной любовью:
Белорусский журналист Азаренок (аналог нашего Владимира Соловьева) сформулировал итоги визита в своей обычной чеканной манере:
«Технологии, товары, еда – вот что мы несем на африканский континент. Вы же (обращаясь к Западу, - ред.) несете только горе, смерть, разрушения и болезни. И прикрываетесь разными вашими старыми развратными кошелками, якобы усыновляющими африканских детей как трофеи и куклы. И мы еще разберемся, зачем. Зимбабвийский трибунал над колониальными убийцами не за горами.
Боливар, Сталин, Че Гевара, Фидель, Уго Чавес, Милошевич, Ахмадинежад, Муаммар. История антиколониализма пишется. И памятники им будут стоять во всех столицах мира. Грандиозные монументы. Кто-то павший, кто-то несущий огонь. И на самой вершине Лукашенко. Разбивающий цепи и пронзающий гадину копьем. Так и будет».
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Батька всё делает правильно, на перспективу. А один трактор не разорит экономику Белоруссии.
Я уже несколько раз заметил, что Лукашенко своего шпица сажает НА обеденный стол, даже во время официальных приёмов. Странное поведение, да и выглядит это дико и не гигиенично.
А вообще, кроме Александра Григорьевича, сейчас есть две важные фигуры: Коля и шпиц, Вы это точно подметили!