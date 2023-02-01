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Провожали с козликом. Приключения Лукашенко в Зимбабве

Провожали с козликом. Приключения Лукашенко в Зимбабве

Автор:
01 февраля 2023 23:55
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Африка   БЕЛОРУСЫ   визит   зимбабве   козел   лукашенко   президент Белоруссии   шпиц   
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Сегодня Александр Лукашенко, после трёхдневного официального визита, вылетел из Зимбабве на родину. Провожали лидера Белоруссии с оркестром, танцами, бубнами и настоящим козлом в военной форме. Ну, а почему вас это удивляет?

Встречали тоже душевно... Мы уже писали, что в турне Батька отправился не с пустыми руками - подарил зимбабвийцам трактор (на самом деле не один), они ему от всей души - чучело льва (интересно, где он его поставит?).

В ходе государственного визита белорусского президента в Зимбабве прошли переговоры лидеров двух стран о возможностях расширения сотрудничества как в экономике, так и в других сферах. Однако турне не ограничилось только деловой программой.

Лукашенко показали водопад Виктория, крокодиловую ферму и позволили насладиться песнями и плясками местных.

В поездке Александра Лукашенко сопровождали: лично президент Зимбабве и лично шпиц Лукашенко:

Фото и видео из поездки делится пресс-служба белорусского президента:

"Неудержимая мощь водного потока сравнима с силой народа Зимбабве", — прокомментировал президент Беларуси:

На прощание лидер африканской республики подарил белорусскому президенту альбом с фотографиями его визита:

Провожали Батьку со всеми почестями сам президент Зимбабве, рота почетного караула в полном составе и оркестр. Но всеобщее внимание к себе приковал настоящий козел, который был одет в военную форму и стоял в одном ряду с зимбабвийскими военными.

Как пишет Sputnik, в прошлом году зимбабвийская национальная армия обзавелась необычным маскотом, стоящим на армейском довольствии и пользующимся всенародной любовью:


Белорусский журналист Азаренок (аналог нашего Владимира Соловьева) сформулировал итоги визита в своей обычной чеканной манере:

«Технологии, товары, еда – вот что мы несем на африканский континент. Вы же (обращаясь к Западу, - ред.) несете только горе, смерть, разрушения и болезни. И прикрываетесь разными вашими старыми развратными кошелками, якобы усыновляющими африканских детей как трофеи и куклы. И мы еще разберемся, зачем. Зимбабвийский трибунал над колониальными убийцами не за горами.

Боливар, Сталин, Че Гевара, Фидель, Уго Чавес, Милошевич, Ахмадинежад, Муаммар. История антиколониализма пишется. И памятники им будут стоять во всех столицах мира. Грандиозные монументы. Кто-то павший, кто-то несущий огонь. И на самой вершине Лукашенко. Разбивающий цепи и пронзающий гадину копьем. Так и будет».

Источник:

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Метки: Африка   БЕЛОРУСЫ   визит   зимбабве   козел   лукашенко   президент Белоруссии   шпиц   
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10  комментариев
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Frank Borman 2 часа назад
Беларусь и Зимбабве - братство и дружба! Беларусияне и зимбабвийцы - братья навек!
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17k
Bill Полчаса назад
В Зимбабве живет в два раза больше населения, чем в Беларусии. Зимбабве - член ООН, Африканского союза и других международных организаций. Зимбабве устало от наглосакцев и официально объявило об уходе с западных рынков. 85% населения Зимбабве - христиане.
Батька всё делает правильно, на перспективу. А один трактор не разорит экономику Белоруссии.
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5k
Ал Ри 45 минут назад
Зимбабве из банановой республики превратиться в картофельную империю
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Николай Пауков 53 минуты назад
Батька норм диктатор. Думаю с пониманием в Африке проблем не было.
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24k
pssst Час назад
Записка Батьки в книге отзывов впечатляет. Для многих современных политиков подобный текст даже с телесуфлера прочитать будет проблемой.
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27k
Юрьевич 2 часа назад
А нафига он своего жирного шпица везде таскает? Раньше вроде сына своего везде таскал... теперь вот на собак перешёл.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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