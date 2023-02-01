Провожали с козликом. Приключения Лукашенко в Зимбабве

Провожали Батьку со всеми почестями сам президент Зимбабве, рота почетного караула в полном составе и оркестр. Но всеобщее внимание к себе приковал настоящий козел, который был одет в военную форму и стоял в одном ряду с зимбабвийскими военными.

Как пишет Sputnik, в прошлом году зимбабвийская национальная армия обзавелась необычным маскотом, стоящим на армейском довольствии и пользующимся всенародной любовью: