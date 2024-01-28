Французские фермеры собираются полностью заблокировать Париж

"Идея заключается в том, чтобы ни один грузовик не мог снабжать столицу, — сказал он. - Это будет не 12 или 15-часовая операция, как раньше, а акция продолжительностью по меньшей мере в пять дней, которая позволит дать понять жителям Парижа, что они нуждаются в фермерах, чтобы жить, и что столица не обеспечивает сама себя. Ей необходимы сельскохозяйственные территории".



Начало блокады запланировано на следующую неделю, уже в ночь на понедельник фермеры приступят к перекрытию дорог в столицу. Среди планов на ближайшее время: наведаться в загородный дом Макрона.