Французские фермеры собираются полностью заблокировать Париж

Планы у трудового народа грандиозные, профсоюз готовится к основательной осаде столицы.
Уже больше не более 72 тысяч фермеров и 40 с лишним тысяч тракторов перекрывают дороги, поливают машины силовиков фекалиями и грязью, а также сжигают фуры с импортными продуктами. Мол, свое девать некуда, еще и конкуренты заграничные лезут.
В городе Нарбонн в департаменте Од протестующие устроили поджог здания социальной страховой службы. Для этого они использовали кучу засохших виноградных лоз. Несмотря на вмешательство 25 пожарных, дом в итоге был уничтожен огнём.
Профсоюзы утверждают: такими темпами отрасль скоро помрёт. Говорят, топливо дорогое, работа нерентабельна, уважения никакого.
Сейчас движение стараются блокировать в районе городов Тулуза, Страсбург, Лион, Бордо, Кале и Бове. Перекрыто минимум 12 автотрасс.
Фермеры намерены организовать полную блокаду Парижа, чтобы препятствовать поставкам в столицу любых товаров, заявил представитель фермерского профсоюза Максим Бюизар в эфире телеканала BFMTV.
"Идея заключается в том, чтобы ни один грузовик не мог снабжать столицу, — сказал он. - Это будет не 12 или 15-часовая операция, как раньше, а акция продолжительностью по меньшей мере в пять дней, которая позволит дать понять жителям Парижа, что они нуждаются в фермерах, чтобы жить, и что столица не обеспечивает сама себя. Ей необходимы сельскохозяйственные территории".
Начало блокады запланировано на следующую неделю, уже в ночь на понедельник фермеры приступят к перекрытию дорог в столицу. Среди планов на ближайшее время: наведаться в загородный дом Макрона.
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Так что им глубоко плевать на трактористов и их проблемы...