FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 11158 постов • 1461 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Французские фермеры собираются полностью заблокировать Париж

Французские фермеры собираются полностью заблокировать Париж

Автор:
28 января 2024 11:22
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Париж   Франция   крестьянский бунт   погромы   фермеры   
1291
1
5

Планы у трудового народа грандиозные, профсоюз готовится к основательной осаде столицы.

Уже больше не более 72 тысяч фермеров и 40 с лишним тысяч тракторов перекрывают дороги, поливают машины силовиков фекалиями и грязью, а также сжигают фуры с импортными продуктами. Мол, свое девать некуда, еще и конкуренты заграничные лезут.


В городе Нарбонн в департаменте Од протестующие устроили поджог здания социальной страховой службы. Для этого они использовали кучу засохших виноградных лоз. Несмотря на вмешательство 25 пожарных, дом в итоге был уничтожен огнём.


Профсоюзы утверждают: такими темпами отрасль скоро помрёт. Говорят, топливо дорогое, работа нерентабельна, уважения никакого.

Сейчас движение стараются блокировать в районе городов Тулуза, Страсбург, Лион, Бордо, Кале и Бове. Перекрыто минимум 12 автотрасс.

Фермеры намерены организовать полную блокаду Парижа, чтобы препятствовать поставкам в столицу любых товаров, заявил представитель фермерского профсоюза Максим Бюизар в эфире телеканала BFMTV.


"Идея заключается в том, чтобы ни один грузовик не мог снабжать столицу, — сказал он. - Это будет не 12 или 15-часовая операция, как раньше, а акция продолжительностью по меньшей мере в пять дней, которая позволит дать понять жителям Парижа, что они нуждаются в фермерах, чтобы жить, и что столица не обеспечивает сама себя. Ей необходимы сельскохозяйственные территории".


Начало блокады запланировано на следующую неделю, уже в ночь на понедельник фермеры приступят к перекрытию дорог в столицу. Среди планов на ближайшее время: наведаться в загородный дом Макрона.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Видео   Париж   Франция   крестьянский бунт   погромы   фермеры   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
37k
АнтонПолднев Час назад
Всё это, конечно, хорошо и правильно, в какой-то мере. Только таким, как Макрон, на эти потуги пое.бать. Они получают указания не от своих фермеров, а совершенно из других источников, находящихся через море. Так что нифига не будет. Какой-то компромисс, который по факту оставит всё как есть. Не ново.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
20k
sos1960sos 6 минут назад
Уже больше не более-менее...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 13 минут назад
Все авторы данных беспорядков начиная от Макрона кончая педиками в правительстве Франции имеют запасные аэродромы в США.
Так что им глубоко плевать на трактористов и их проблемы...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горожанин 22 минуты назад
Вставай, страна французская! Вставай на смертный бой! С американской силой грозной! С проклятой натовской и еэсовской ордой!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
кот базилий Полчаса назад
У нас бы давно сидели за одно желание "перекрыть".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
484
zu4ara 47 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: предложил спам-фильтр при добавлении комментария
−5
1k
rgubaev 53 минуты назад
Ладно перевернули грузовик с продуктами (хотя чем дальнобой то виноват?), но вот чем провинился домик на колесах - хоть убейте, не понимаю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Евгений Час назад
Был Макрон стал Микрон.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Alex Час назад
Жгите, лягушатники

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

97737



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Террористку Дарью Трепову* приговорили к 27 годам колонии
Террористку Дарью Трепову* приговорили к 27 годам колонии
20 вещей, которые поражают своими размерами
20 вещей, которые поражают своими размерами
Набирающие популярность в сообществах
Хищная пиявка с острова Борнео
Хищная пиявка с острова Борнео
В зоопарке придумали «опасный метод» перевоспитания матерящихся попугаев
В зоопарке придумали «опасный метод» перевоспитания матерящихся попугаев
Безболезненная альтернатива уколам. Для тех, кто боится их как огня
Безболезненная альтернатива уколам. Для тех, кто боится их как огня
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Коротко о составлении договоров

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#полиция#люди#в мире#факты#шоу бизнес#Прикол#собака#Мемы
#животные#милота#СССР#интересное#Разное#автомир#подборка#Россия#медицина
#история#забавно#Юмор#автомобили#машина#Автовсячина#Жизнь#драка#конфликт
Безболезненная альтернатива уколам. Для тех, кто боится их как огня Безболезненная альтернатива уколам. Для тех, кто боится их как огня «Из Парижа с любовью»: американский блогер приехал в столицу Франции и поразился количеству крыс на улицах «Из Парижа с любовью»: американский блогер приехал в столицу Франции и поразился количеству крыс... Новый рекорд Гиннесса: французы испекли пиццу с 1001 видом сыра Новый рекорд Гиннесса: французы испекли пиццу с 1001 видом сыра «Французы, проснитесь!»: в Лионе устроили массовую акцию против исламизации страны «Французы, проснитесь!»: в Лионе устроили массовую акцию против исламизации страны После Франции и Южной Кореи постельных клопов заметили в метро Гонконга После Франции и Южной Кореи постельных клопов заметили в метро Гонконга “Кошка - это катастрофа для биоразнообразия, собака - это катастрофа для климата”: во Франции задумались о домашних животных “Кошка - это катастрофа для биоразнообразия, собака - это катастрофа для климата”: во Франции...

На что жалуетесь?

Вернуться