Видео с запахом: в Индии прошла праздничная битва навозом

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Сотни индийских жителей устроили битву с коровьим навозом, приуроченную к Новому году по индуистскому календарю. По легенде эта «ароматная» традиция приносит здоровье и удачу.
Хороший тамада и конкурсы интересные.
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