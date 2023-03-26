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Видео с запахом: в Индии прошла праздничная битва навозом

Видео с запахом: в Индии прошла праздничная битва навозом

Автор:
26 марта 2023 10:05
Сообщество : Жизнь
Метки: Индия   в мире   навоз   новый год   обычай   снежки   фото   
168
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Сотни индийских жителей устроили битву с коровьим навозом, приуроченную к Новому году по индуистскому календарю. По легенде эта «ароматная» традиция приносит здоровье и удачу.

Хороший тамада и конкурсы интересные.

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Метки: Индия   в мире   навоз   новый год   обычай   снежки   фото   
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6  комментариев
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7k
SandMANn 2 часа назад
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17k
RDen 3 минуты назад
да, копаться в говне это так по индийски...
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578
Жопа 8 минут назад
Половина наверное даже руки после этого не помоет.... =)
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20k
Alf 2 часа назад
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ChePaev 2 часа назад
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