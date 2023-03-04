Что за интересный символ изображен в центре флага Индии

На саммите G20 можно было разглядеть флаги Индии и Аргентины, расположенные рядом и похожие неким символом в центре:
Ну, с Аргентиной всё понятно – там в центре изображено Солнце. Этот флаг используется уже более 170 лет (с 1961-го):
Голубой и белый цвета по основной версии означают небо и облака. По другие версиям – это река и серебро (само название страны происходит от латинского слова "аргентум", обозначающим серебро)
А вот с Индией не все так однозначно. Если это и Солнце, то какое-то очень странное:
Больше похоже на колесо. И знаете, это довольно близко к истине.
Дело в том, что на более ранних версиях индийского флага действительно имелось Солнце (а также полумесяц, звезда и цветки лотоса):
Кстати, звезда с полумесяцем символизировали ислам, который был одной из главных религий Индии (сейчас эти части индийского государства выделены в отдельные – Пакистан и Бангладеш).
В 1917 году флагом Индии, как британской колонии, стало вот эта "адская" смесь:
Действительно, сочетание светов и аляповатость – просто вырви глаз.
Флаг продержался 3 года и следующим индийским знаменем стало более приятное полотно:
Как видим, в центре флага изображено прядильное колесо, как символ развитой в Индии текстильной промышленности.
Думаю, вы уже догадались, что именно это колесо и является прототипом того "Солнца", которое изображено в центре современного индийского флага.
Действительно, прядильная машина перекочевала сначала на флаг Индии 1931 года:
Затем, на более привычный нам флаг 1947 года:
И вот уже из этого флага образовался тот самый флаг, который мы сейчас знаем. То есть "громоздкую" прядильную машину убрали и просто как символ оставили колесо:
Правда, теперь это не прядильное колесо, а так называемое "колесо дхармы" (Дхармачакра) – один из главных религиозных символов индуизма. Такой же, например, как крест у христиан.
Получается, этот значок в центре флага удачно обыгрывает прядильное колесо (как символ "старой" Индии) и колесо дхармы, как религиозный символ.
Значение цветов флага также заменили:
- Оранжевый ("шафранный") теперь означает духовность
- Белый – миролюбие
- Зеленый – плодородие
Вот такая вот получается интересная история и трансформация флага за какие-то 100 лет с небольшим.
Источник:
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С ума сошли генетики от ген и хромосом.
Быть может, тот облезлый кот - был раньше негодяем,
А этот милый человек - был раньше добрым псом.
Я от восторга прыгаю,
Я обхожу искусы,-
Удобную религию
Придумали индусы!