Что за интересный символ изображен в центре флага Индии

Голубой и белый цвета по основной версии означают небо и облака. По другие версиям – это река и серебро (само название страны происходит от латинского слова "аргентум", обозначающим серебро)

А вот с Индией не все так однозначно. Если это и Солнце, то какое-то очень странное: