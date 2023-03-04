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Что за интересный символ изображен в центре флага Индии

Что за интересный символ изображен в центре флага Индии

Автор:
04 марта 2023 10:44
Сообщество : Факты
Метки: Индия   в мире   знак   интересно   познавательно   флаг   фото   
752
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На саммите G20 можно было разглядеть флаги Индии и Аргентины, расположенные рядом и похожие неким символом в центре:

Ну, с Аргентиной всё понятно – там в центре изображено Солнце. Этот флаг используется уже более 170 лет (с 1961-го):

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Голубой и белый цвета по основной версии означают небо и облака. По другие версиям – это река и серебро (само название страны происходит от латинского слова "аргентум", обозначающим серебро)

А вот с Индией не все так однозначно. Если это и Солнце, то какое-то очень странное:

Больше похоже на колесо. И знаете, это довольно близко к истине.

Дело в том, что на более ранних версиях индийского флага действительно имелось Солнце (а также полумесяц, звезда и цветки лотоса):


Кстати, звезда с полумесяцем символизировали ислам, который был одной из главных религий Индии (сейчас эти части индийского государства выделены в отдельные – Пакистан и Бангладеш).

В 1917 году флагом Индии, как британской колонии, стало вот эта "адская" смесь:

Действительно, сочетание светов и аляповатость – просто вырви глаз.

Флаг продержался 3 года и следующим индийским знаменем стало более приятное полотно:


Как видим, в центре флага изображено прядильное колесо, как символ развитой в Индии текстильной промышленности.


Думаю, вы уже догадались, что именно это колесо и является прототипом того "Солнца", которое изображено в центре современного индийского флага.

Действительно, прядильная машина перекочевала сначала на флаг Индии 1931 года:


Затем, на более привычный нам флаг 1947 года:


И вот уже из этого флага образовался тот самый флаг, который мы сейчас знаем. То есть "громоздкую" прядильную машину убрали и просто как символ оставили колесо:

Правда, теперь это не прядильное колесо, а так называемое "колесо дхармы" (Дхармачакра) – один из главных религиозных символов индуизма. Такой же, например, как крест у христиан.


Получается, этот значок в центре флага удачно обыгрывает прядильное колесо (как символ "старой" Индии) и колесо дхармы, как религиозный символ.


Значение цветов флага также заменили:

  • Оранжевый ("шафранный") теперь означает духовность
  • Белый – миролюбие
  • Зеленый – плодородие


Вот такая вот получается интересная история и трансформация флага за какие-то 100 лет с небольшим.

Источник:

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Метки: Индия   в мире   знак   интересно   познавательно   флаг   фото   
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9  комментариев
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54k
zloykoyot 2 часа назад
"Ну, с Аргентиной всё понятно – там в центре изображено Солнце. Этот флаг используется уже более 170 лет (с 1961-го)" Ну, вообще-то 205 лет, с 1818 года.
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91k
sapér Vodička 50 минут назад
Ну,пошла жара !
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794
Рафаэль 3 часа назад
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2k
ChePaev 3 часа назад
на флаге индии изображено колесо Сансары, означающее символ перерождения из одного в другое. В индуизме смерти нет, там умерший просто переходит из одного состояния жизни в другое. Вот колесо Сансары и символизирует бесконечность этих переходов.
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