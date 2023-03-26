Песков поддержал идею Медведева о пиратстве в интернете

Граждане пираты, в наших рядах пополнение!
Не успели мы прийдти в себя после заявления зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о полезности пиратского дела, так тут пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что тоже этим делом балуется:
Соглашусь с Дмитрием Анатольевичем. Мы же имеем дело с пиратами — это те, кто нас ограбил, те, кто украл наши активы, кто ввёл незаконные с точки зрения международного права санкции. Раньше их называли пиратами, а теперь бандитами. Соответственно, фраза «пиратский контент» должна под другим соусом у нас восприниматься.
Сам Песков торрентами пользоваться не умеет, но фильмы ему оттуда регулярно скачивают.
Ну а в сети уже отреагировали на эту новость порцией свежих мемов и шуток.
Источник:
- Что нового можно скачать и посмотреть в декабре
- «Свинтившие уроды»: Медведев призвал не пускать в страну сбежавших оппозиционеров
- Гражданская война в США и развал ЕС: Медведев опубликовал 10 "футуристических гипотез" на 2023 год
- Что нового можно скачать и посмотреть в январе
- «Ядерные державы не проигрывают»: Медведев напомнил о последствиях поражения России
Хватит из себя пиратов корчить. Когда плавали пираты, у России кораблей нормальных не было и отношения к пиратству страна не имела. Хватит придумывать себе тупые традиции. Тут скорее борьба с пиратством и наглой интервенцией, а не пиратство.
Какая весёлая статья! Давно я так не смеялся!!! Карлик-алкаш и человек-пурга - это сила!
А когда дошёл до фразы, - "Сам Песков торрентами пользоваться не умеет", - чуть бутербродом не подавился. И почему-то это меня не удивило. Радует, что он вообще знает что такое комп.
Да уж!... Алкаш и пустобрех - это сила! Пурга и карлик спасут Россию!
В паруса фрегата…
Собирала на разбой
Бабушка пирата.
У нас же Микитка Михалков узаконил пиратство уже давно, и стригет деньги с федерального бюджета.
------------------
Однозначно актами международного терроризма и беспредела!
А чем же ответило в ответ на это российское правительство и МИД?!? Поставками стратегических ресурсов в страны НАТО? Зерновыми сделками в интересах Европы?!? Жестами "доброй воли"?
Чем?!?
За последний год у страны украдены сотни миллиардов долларов, арестованы активы государства и частных граждан ещё на десятки миллиардов. ЧЕМ ответило на это "правительство" РФ? Призывом скачивать западное ПО с торрентов?!?
Почему в ответ не арестованы бесчисленные активы западных акционеров, например, начиная от стратегических предприятий в собственности Русала, и заканчивая предприятиями ЖКХ, откуда через офшоры средства российских граждан утекают непонятно кому?!? Даже западным акционерам Сбербанка и прочих крупнейших налогоплательщиков страны не заморозили выплаты дивидендов!
Ну прикольно что пиратство начнут одобрять на государственном уровне, хотя пиратам ни каких одобнейий\разрешений не требуется, даже блокировка рутрекера и иже с ними - не помешала ни сколько, люди просто поставили на браузер впн разрешение и всё
Он сейчас расцветет и станет еще круче.