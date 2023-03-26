FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7056 постов • 993 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
Песков поддержал идею Медведева о пиратстве в интернете

Песков поддержал идею Медведева о пиратстве в интернете

Автор:
26 марта 2023 08:20
Сообщество : Жить в России
Метки: Медведев   Песков   лицензионное соглашение   пиратство   сарказм   торренты   
3262
6

Граждане пираты, в наших рядах пополнение!

Не успели мы прийдти в себя после заявления зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о полезности пиратского дела, так тут пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что тоже этим делом балуется:


Соглашусь с Дмитрием Анатольевичем. Мы же имеем дело с пиратами — это те, кто нас ограбил, те, кто украл наши активы, кто ввёл незаконные с точки зрения международного права санкции. Раньше их называли пиратами, а теперь бандитами. Соответственно, фраза «пиратский контент» должна под другим соусом у нас восприниматься.


Сам Песков торрентами пользоваться не умеет, но фильмы ему оттуда регулярно скачивают.

Ну а в сети уже отреагировали на эту новость порцией свежих мемов и шуток.


×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Медведев   Песков   лицензионное соглашение   пиратство   сарказм   торренты   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
68  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
28k
Юрий 6 часов назад
Когда снимут запрет с Рутрекера и др?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 22)
1k
Andrey G 8 минут назад
Какое пиратство? Просто отмена права на интеллектуальную собственность представителей стран, принявших ссанкции в отношении России.
Хватит из себя пиратов корчить. Когда плавали пираты, у России кораблей нормальных не было и отношения к пиратству страна не имела. Хватит придумывать себе тупые традиции. Тут скорее борьба с пиратством и наглой интервенцией, а не пиратство.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
ss Час назад

Какая весёлая статья! Давно я так не смеялся!!! Карлик-алкаш и человек-пурга - это сила!
А когда дошёл до фразы, - "Сам Песков торрентами пользоваться не умеет", - чуть бутербродом не подавился.
И почему-то это меня не удивило. Радует, что он вообще знает что такое комп.
Да уж!... Алкаш и пустобрех - это сила! Пурга и карлик спасут Россию!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Robin Hood 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48k
Элек Мек 2 часа назад
Лился сумрак голубой
В паруса фрегата…
Собирала на разбой
Бабушка пирата.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
мангуст 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
124
User_1678028 2 часа назад
Свободу кинозал TV!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Artem 3 часа назад
Ну можно - значит можно. Мы и не знали, что когда не можно - было не можно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Евгений 3 часа назад
Не "пиратство", а каперство.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Том Джоуд 3 часа назад
А разве, до этого, всё по другому было? Всё - пиратское. Я, во-всяком случае, исключая некоторые моменты - пользуюсь только пиратским.
У нас же Микитка Михалков узаконил пиратство уже давно, и стригет деньги с федерального бюджета.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
498
ZeroCross.ru 3 часа назад
по VPN и так все куда нада - но ты вот красиво сделай, что-бы ОБОБРЕНО главным Медвэдэм !!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Артур 4 часа назад
Либерасты и грантососы кинулись отстаивать интересы западных корпораций! А взрывы на СП-2, а заморозка и конфискация активов России и её граждан чем является?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
837
Прямой Эффект 4 часа назад
Когда слышишь высказывания российской политической "элиты" возникает чувство брезгливой неловкости, как будто взгляд случайно упал на испражняющуюся особь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
346
Liberman K7OO 3 часа назад
Мне Медведев не нравится за то, что просрал Ливию. А Путину в укор ставлю повышение пенсионного возраста.И да, повышение возраста было с подачки МВФ. В котором,кстати, мы состоим и наши деньги идут на кредиты "Украины" пострадавшей от агрессора.Кстати, китайские деньги тоже идут туда. И вот как это понимать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
КАКАнгел 4 часа назад
Ссылка vk.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Frank Borman 4 часа назад
Прессек дело говорит. Цифрулизация грабежа - вот будушее отношений России-Запада. Цифрульные бойцы МО РФ будут нападать на врагов в Интернете и брать трофеи - новые релизы Виндоус, Фотошопа, ну и всякие геймы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Serg 4 часа назад
свободу и амнистию всем тем кто ставил не лицензионную винду!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Nick 5 часов назад
Подождите, щас образуется ещё какая-нибудь депутатская группа по распилу гос.грантов на поддержку торрентов. И всё как обычно выиграет ростелеком. Немного сотен миллиардов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Copycat 5 часов назад
Я старый пират и не знаю слов лицензионного соглашения)

Ну прикольно что пиратство начнут одобрять на государственном уровне, хотя пиратам ни каких одобнейий\разрешений не требуется, даже блокировка рутрекера и иже с ними - не помешала ни сколько, люди просто поставили на браузер впн разрешение и всё
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Dimon 5 часов назад
Все правильно! Так называемый цивилизованный мир сам в одну ночь отказался от правил, законов и договоренностей! В общем : Пшли накуй!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Властелин 5 часов назад
rutracker как помню его судами закрывали и изгоняли а сейчас походу пробил его час.
Он сейчас расцветет и станет еще круче.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 13 комментариев
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

71693



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Талибы* ткнули Хиллари Клинтон носом в секс- скандал с её мужем и в американский бардак
Талибы* ткнули Хиллари Клинтон носом в секс- скандал с её мужем и в американский бардак
Александр Фатюшин: советский Марлон Брандо
Александр Фатюшин: советский Марлон Брандо
Набирающие популярность в сообществах
"Леруа Мерлен" уходит из России
"Леруа Мерлен" уходит из России
Сказка о дружбе, психических расстройствах и которыбах за авторством Митинской Бабы-яги⁠⁠
Сказка о дружбе, психических расстройствах и которыбах за авторством Митинской Бабы-яги⁠⁠
Cubot P80 - идеальный смартфон для съёмки с большим количеством памяти
Cubot P80 - идеальный смартфон для съёмки с большим количеством памяти
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Сможете найти?

Лучшие демотиваторы
Случайно увидел объявление. Купил через знакомого

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#забавно#США#картинки#Приколы#животные#в мире
#Юмор#интересно#СССР#кино#сарказм#Мемы#интересное
#история#люди#факты#криминал#Фотографии#подборка#актеры
Cubot P80 - идеальный смартфон для съёмки с большим количеством памяти Cubot P80 - идеальный смартфон для съёмки с большим количеством памяти Что нового можно скачать и посмотреть в декабре Что нового можно скачать и посмотреть в декабре Гражданская война в США и развал ЕС: Медведев опубликовал 10 "футуристических гипотез" на 2023 год Гражданская война в США и развал ЕС: Медведев опубликовал 10 "футуристических гипотез" на 2023 год «Ядерные державы не проигрывают»: Медведев напомнил о последствиях поражения России «Ядерные державы не проигрывают»: Медведев напомнил о последствиях поражения России Что нового можно скачать и посмотреть в январе Что нового можно скачать и посмотреть в январе «Свинтившие уроды»: Медведев призвал не пускать в страну сбежавших оппозиционеров «Свинтившие уроды»: Медведев призвал не пускать в страну сбежавших оппозиционеров

На что жалуетесь?

Вернуться