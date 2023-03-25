18-летняя россиянка Анастасия Демурчян победила Кей Скотт из Австралии в финальном поединке за звание чемпиона мира по боксу в весовой категории до 70 кг, сообщает пресс-служба Федерации бокса России. Чемпионат мира проходит в Нью-Дели.
В сборной России призерами также стали Наталия Сычугова, завоевавшая серебряную медаль в весовой категории до 63 кг, и Диана Пятак, выигравшая бронзу, в категории до 81 кг.
Для Демурчян это первая победа на чемпионате мира. В октябре 2022 года она стала чемпионкой России.
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В ходе церемонии награждения организаторы чемпионата по ошибке включили вместо гимна России фрагмент концерта №1 Петра Чайковского, сообщили ТАСС в оргкомитете чемпионата.
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В октябре 2022 года Международная ассоциация бокса (IBA) допустила к соревнованиям боксеров из России и Белоруссии. Кроме того, им было разрешено выступать на международных турнирах под своими флагами, также было разрешено при их победе включать запись гимна. В связи с этим несколько команд, в том числе USA Boxing, отказались участвовать в чемпионате.
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Чемпионат мира по боксу среди женщин проходит с 15 по 26 марта. В турнире участвуют более 320 спортсменок из 65 стран мира.
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Пиндосы и их подпевалы испугались получить по щщам еще и на международной спортивной арене, помимо политической и экономической. В качестве оправдания своего отказа от участия, как всегда используются старые постулаты несостоявшихся властелинов мира, такие как: ненависть, презрение и империалистическая надменность, которые не позволяют псевдогегемону и свите, соревноваться с теми, кого они считают ниже себя по статусу, пусть даже в своем больном воображении.