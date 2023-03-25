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Анастасия Демурчян из Анапы стала чемпионом мира по боксу

Анастасия Демурчян из Анапы стала чемпионом мира по боксу

Автор:
25 марта 2023 23:52
Сообщество : Спорт
Метки: Нью-Дели   бокс   золотая медаль   победительницы   чемпионат мира   
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18-летняя россиянка Анастасия Демурчян победила Кей Скотт из Австралии в финальном поединке за звание чемпиона мира по боксу в весовой категории до 70 кг, сообщает пресс-служба Федерации бокса России. Чемпионат мира проходит в Нью-Дели.


В сборной России призерами также стали Наталия Сычугова, завоевавшая серебряную медаль в весовой категории до 63 кг, и Диана Пятак, выигравшая бронзу, в категории до 81 кг.


Для Демурчян это первая победа на чемпионате мира. В октябре 2022 года она стала чемпионкой России.



В ходе церемонии награждения организаторы чемпионата по ошибке включили вместо гимна России фрагмент концерта №1 Петра Чайковского, сообщили ТАСС в оргкомитете чемпионата.



В октябре 2022 года Международная ассоциация бокса (IBA) допустила к соревнованиям боксеров из России и Белоруссии. Кроме того, им было разрешено выступать на международных турнирах под своими флагами, также было разрешено при их победе включать запись гимна. В связи с этим несколько команд, в том числе USA Boxing, отказались участвовать в чемпионате.


Чемпионат мира по боксу среди женщин проходит с 15 по 26 марта. В турнире участвуют более 320 спортсменок из 65 стран мира.


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Метки: Нью-Дели   бокс   золотая медаль   победительницы   чемпионат мира   
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10  комментариев
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31k
Teodor 8 часов назад
Пиндосы ссут встречаться с нашими в честном бою, но говорят, что дело во флаге и гимне...
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11k
Shtoppi 6 минут назад
<<В связи с этим несколько команд, в том числе USA Boxing, отказались участвовать в чемпионате.>>
----------
Пиндосы и их подпевалы испугались получить по щщам еще и на международной спортивной арене, помимо политической и экономической. В качестве оправдания своего отказа от участия, как всегда используются старые постулаты несостоявшихся властелинов мира, такие как: ненависть, презрение и империалистическая надменность, которые не позволяют псевдогегемону и свите, соревноваться с теми, кого они считают ниже себя по статусу, пусть даже в своем больном воображении.
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5k
Frank Borman 2 часа назад
Мда. Кто бы мог подумать еще полвека назад, что бабы будут боксировать и поднимать штанги. Бабы лезут во все области, раньше бывшие чисто мужскими - армия, полиция, политика. Скоро мужики станут не нужны, они вымрут, как динозавры.
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25
Александр Сергеев 2 часа назад
Ну и конечно же вместо гимна включили Чайковского "по ошибке" .
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29k
koleos72 3 часа назад
Просто у них команда из негров пидотрансов была, но не прокатило!
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17k
Александр Сучков 8 часов назад
Без видеофрагментов боя пост не полноценен. Найти то можно, но грамотно, когда всё в одном месте. Ну а Настя- молодца!!! Поздравлям!
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Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
10018



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