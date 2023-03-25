Анастасия Демурчян из Анапы стала чемпионом мира по боксу





В октябре 2022 года Международная ассоциация бокса (IBA) допустила к соревнованиям боксеров из России и Белоруссии. Кроме того, им было разрешено выступать на международных турнирах под своими флагами, также было разрешено при их победе включать запись гимна. В связи с этим несколько команд, в том числе USA Boxing, отказались участвовать в чемпионате.



