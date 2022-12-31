Всемирная федерация бокса решила запретить трансам выступать против нормальных спортсменов

Когда трансгендеры активно начали обживать окружающую среду, среда поморщилась, но пододвинулась. Но когда трансгендеры начали мигрировать в спорте из мужских команд в женские, во Всемирной федерации бокса зачесали затылки.
Смотрите, как удобно делалось. Ты, мягко говоря, слабый боксёр, и тебе регулярно это доказывают на ринге. Но стоит только себя начать называть каким-нибудь не бинарным существом, как тут же тебя переводят в женскую команду, где ты смело можешь самоутверждаться за счёт более слабых соперников. Удобно? Ещё как.
В печально известном матче 2014 года Фэллон Фокс, первый боец ММА, идентифицировавший себя как трансгендер, жестоко избил свою соперницу, американку Тамикку Брентс. Она продержалась чуть более двух минут против грубой силы Фокса, пока рефери не дал свисток об окончании поединка.
Брентс получила перелом черепа, сотрясение мозга и переломом орбитальной кости. По данным WhoaTV, ей тогда поставили семь скоб в голову. После того боя стало понятно, что о равноправии в боксе говорить сложно.
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Потребовалось 8 лет, прежде чем Всемирный боксёрский совет заявил, что планирует создать отдельные соревнования для трансгендерных спортсменов. Об этом в интервью The Telegraph сообщил президент WBC Маурисио Сулейман.
С 2023 года транс-бойцам не разрешат соревноваться с бойцами, не являющимися трансгендерами. Это означает, что спортсменам, рожденные мужчинами, но называющие себя женщинами, будет разрешено соревноваться только с другими транс-бойцами того же пола, то есть, в данном случае, с мужчинами.
Вот такой вот цирк с конями получается. Теперь будет бокс мужской, женский и между неопознанными гражданами.
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желаю вам сдохнуть в следующем году ...
6 matches 5 wins 1 loss
By knockout 3 1
By submission 2 0
By decision 0 0
Это его статистика выступлений среди женщин. Как видите, одно поражение. А на фото девка, которая его отхерачила Ashlee Evans Smith
Ну типа Руки-базуки с Тарасовым младшим и них теперь своя категория будет.