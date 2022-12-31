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Всемирная федерация бокса решила запретить трансам выступать против нормальных спортсменов

Всемирная федерация бокса решила запретить трансам выступать против нормальных спортсменов

Автор:
31 декабря 2022 15:48
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   бокс   боксеры   видео   спортстмены   тансендеры   
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Когда трансгендеры активно начали обживать окружающую среду, среда поморщилась, но пододвинулась. Но когда трансгендеры начали мигрировать в спорте из мужских команд в женские, во Всемирной федерации бокса зачесали затылки.

Смотрите, как удобно делалось. Ты, мягко говоря, слабый боксёр, и тебе регулярно это доказывают на ринге. Но стоит только себя начать называть каким-нибудь не бинарным существом, как тут же тебя переводят в женскую команду, где ты смело можешь самоутверждаться за счёт более слабых соперников. Удобно? Ещё как.

В печально известном матче 2014 года Фэллон Фокс, первый боец ​​ММА, идентифицировавший себя как трансгендер, жестоко избил свою соперницу, американку ​​​​Тамикку Брентс. Она продержалась чуть более двух минут против грубой силы Фокса, пока рефери не дал свисток об окончании поединка.

Брентс получила перелом черепа, сотрясение мозга и переломом орбитальной кости. По данным WhoaTV, ей тогда поставили семь скоб в голову. После того боя стало понятно, что о равноправии в боксе говорить сложно.


Потребовалось 8 лет, прежде чем Всемирный боксёрский совет заявил, что планирует создать отдельные соревнования для трансгендерных спортсменов. Об этом в интервью The Telegraph сообщил президент WBC Маурисио Сулейман.

С 2023 года транс-бойцам не разрешат соревноваться с бойцами, не являющимися трансгендерами. Это означает, что спортсменам, рожденные мужчинами, но называющие себя женщинами, будет разрешено соревноваться только с другими транс-бойцами того же пола, то есть, в данном случае, с мужчинами.


Вот такой вот цирк с конями получается. Теперь будет бокс мужской, женский и между неопознанными гражданами.


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Метки: Спорт   бокс   боксеры   видео   спортстмены   тансендеры   
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34  комментария
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22k
sssss3 2 часа назад
Пусть "петушиные" бои устраивают отдельно от НОРМАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ!!!
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0
rrlqzh.website 5 минут назад
руссо фашисто скрепостной залупутинское быдло !

желаю вам сдохнуть в следующем году ...

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6k
Джордж. Вашингтон. 10 минут назад
Пацаны, всё норм. За пределами всех этих "федераций" пи.дарасов пи.здить можно и нужно
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1k
sport404 19 минут назад
Как сказал один чел при опросе, если нас откопают археологи, будут только мужские и женские тела )))
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45k
Максим Т. Полчаса назад
В русском языке есть только одно слово - Пи....рас. Остальное - чушь собачья.
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21k
BiZ Полчаса назад
чемпион среди еьанутых. ждем, кто займет первое место..
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4k
Николаевич Полчаса назад
Бокс и трансы. Нуёпуюматьжешь! Давно пора и во всех видах спорта наложить табу.
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75
pitt silver Полчаса назад
Любой спорт который будет с участием только трансгендеров, такой же бесполезный как женский футбол. Почему бы их действительно в поликлинику не сдать для опытов как ниже уже предложили
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2k
Vadim Balabanov 39 минут назад
Professional MMA Fights Breakdown
6 matches 5 wins 1 loss
By knockout 3 1
By submission 2 0
By decision 0 0
Это его статистика выступлений среди женщин. Как видите, одно поражение. А на фото девка, которая его отхерачила Ashlee Evans Smith
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19k
Valiko 40 минут назад
трансов нужно в поликлинику отдать - на опыты
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9k
Shtoppi 50 минут назад
Этим ненормальным с самого начала нужно было отдельный вольер отгородить, чтобы люди могли нормально соперничать без их вмешательства.
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58
Alek 53 минуты назад
Новость дня под новый год, транс девчонкам по щекам даёт. Как мля за бабло только не раскарячешься
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5k
perekrestok 54 минуты назад
Надо сразу и Олимпиаду от них отрезать и свои игры для них организовать. Сначала нормальная Олимпиада. Потом ПараОлимпиада. Ну а потом Всемирные Транс Игры. Если они будут кому-нибудь интересны. И пусть такие игры открываются петушиными боями, чтобы как пример увидели бой настоящих самцов!
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26k
БамбарбияКиргуду 54 минуты назад
Зря.Пусть колечат друг друга.
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9k
Пётр Час назад
Ох уже эти гендеры, никак не перебесятся. Ведь простая истина: есть мужчина и есть женщина...Да, психологически ты можешь чувствовать себя кем угодно: мужчиной, женщиной, слоном или подводной лодкой, но биологически нет...С природой не поспоришь, когда археолог раскапывает древнее захоронение он может наткнутся: либо на мужской скелет, либо на женский...третьего не дано...
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−2
alk skr Час назад
Мдааа уш.
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2k
Денис Ануфриев Час назад
спорт нормального человека?
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7k
Serjio Час назад
Теперь будет бокс мужской, женский и между неопознанными гражданами...
Ну типа Руки-базуки с Тарасовым младшим и них теперь своя категория будет.
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1k
КАКАнгел Час назад
Это удар поддых всему троанс -движению. какой смысл менять пол если тебе не дают выступать против более слабых соперников ? только разрешение с голыми девками в одном душе мыться это того не стоит.
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30k
Ashabad Час назад
Даже не знаю, смеяться или плакать...

Ссылка coub.com
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4k
Babangdida 2 часа назад
Пришли к правильному решению! Будет интересно посмотреть бой между тварями с мужской силой и женской злобой.
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