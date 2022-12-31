Всемирная федерация бокса решила запретить трансам выступать против нормальных спортсменов

Смотрите, как удобно делалось. Ты, мягко говоря, слабый боксёр, и тебе регулярно это доказывают на ринге. Но стоит только себя начать называть каким-нибудь не бинарным существом, как тут же тебя переводят в женскую команду, где ты смело можешь самоутверждаться за счёт более слабых соперников. Удобно? Ещё как.

В печально известном матче 2014 года Фэллон Фокс, первый боец ​​ММА, идентифицировавший себя как трансгендер, жестоко избил свою соперницу, американку ​​​​Тамикку Брентс. Она продержалась чуть более двух минут против грубой силы Фокса, пока рефери не дал свисток об окончании поединка.

Брентс получила перелом черепа, сотрясение мозга и переломом орбитальной кости. По данным WhoaTV, ей тогда поставили семь скоб в голову. После того боя стало понятно, что о равноправии в боксе говорить сложно.