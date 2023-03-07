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Фельдшеры или топ-модели? Самые красивые девушки, работающие на Скорой

Фельдшеры или топ-модели? Самые красивые девушки, работающие на Скорой

Автор:
07 марта 2023 11:24
Метки: врач   девушки   здоровья   красота   скорая помощь   фельдшер   
2507
16

Героини этого поста - не просто невероятные красотки, но еще и самоотверженные медработники, стоящие на передовой в своей отрасли. В преддверии Международного женского дня, перед вами красивая подборка о замечательных представительницах уважаемый профессии.

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Метки: врач   девушки   здоровья   красота   скорая помощь   фельдшер   
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16  комментариев
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14k
banzai7 Час назад
Лучше с ними не встречаться в их рабочее время.
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108
Капитошка 8 минут назад
Эта самая хорошенькая.
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2k
RaiJu Полчаса назад
Я заметил, что уколы лучше всех делают страшные :)
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29
Дело 39 минут назад
Половина из них, боюсь, вколет не то, не туда и не тому)
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312
NGT33000 41 минуту назад
На сколько я знаю, медработникам запрещёно посещать работу с накрашенными ногтями...
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5k
alex 47 минут назад
красотки, наши всегда на высоте
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7k
tamin 49 минут назад
Молодцы девчонки!
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9k
krivsan Час назад
почему то таким мало доверяю у них в голове быстрее свалить с дежурства,а вот умудренные опытом врачи,в возрасте, это другое отношение
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942
Шурман Час назад
Красивые но я мало таких встречал , последняя встреча была уже докторшой такой же как они , вот правда меня из реанимации в палату перевели и прикрепили к ней , 2 недели в день по 3 раза к мне приходила :) потом доболтались так что она за меня все встречи с другими докторами назначала , жена когда узнала про это устроила скандал и запретила общаться :) а девка нет нет позванивает :)
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9k
SSD 2 часа назад
...есть видео, где они "приходят на помощь в ночные дежурства"? Друг спрашивает)
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59
Obrval SSD Час назад
Гоните Вашего друга к чёрту. Из за таких как он у работников Скорой бывают проблемы на выездах.
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