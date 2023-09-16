В ТЦ подмосковного Реутова четырёхлетней девочке оторвало пальцы эскалатором

Малышка убежала от родителей, забежала на эскалатор, идущий в противоположном движению направлении, упала, а её рука застряла в оборудовании. Остановить неумолимую лестницу смогли только спустя 10 секунд, всё это время пальцы ребёнка были зажаты.
Инцидент произошел накануне, 14 сентября, в ТЦ «Шоколад», куда родители девочки приехали за покупками и отвлеклись, потеряв малышку из вида.
На кадрах, которые опубликовала прокуратура, видно, что ребенок забегает на эскалатор (в этот момент подъемник движется в обратном направлении), падает на колени и на руки. В этот момент ее пальцы зажимает ступенями.
Ребенка экстренно госпитализировали, её жизни ничего не угрожает, но три пальчика врачам пришлось ампутировать.
Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Виновному, если таковой найдется, грозит до 2-х лет лишения свободы.
Следователи уже провели обыски в компании, которая обеспечивала безопасность в ТЦ.
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девочка просто умудрилась попасть пальцами именно прям куда не надо.
Это был такой маленький шанс при том, что я видел на видео, но ей почему то удалось(
Там должен что, специальный человек стоять, отлавливающий неуправляемых детей тупорылых родителей?
Не можешь удержать ребенка рядом? води на поводке.
теперь что, у каждой перилы и розетки по контролеру ставить. и дороги автомобильные шестиметровым забором обнести?
Твой ребенок-ты и следи.
А тут -3 в таком возрасте(((
Это кто? Тот кто физику придумал?