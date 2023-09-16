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В ТЦ подмосковного Реутова четырёхлетней девочке оторвало пальцы эскалатором

В ТЦ подмосковного Реутова четырёхлетней девочке оторвало пальцы эскалатором

Автор:
16 сентября 2023 00:07
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Подмосковье   Эскалатор   ампутация   пальцы   ребёнок   реутов   
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Малышка убежала от родителей, забежала на эскалатор, идущий в противоположном движению направлении, упала, а её рука застряла в оборудовании. Остановить неумолимую лестницу смогли только спустя 10 секунд, всё это время пальцы ребёнка были зажаты.

Инцидент произошел накануне, 14 сентября, в ТЦ «Шоколад», куда родители девочки приехали за покупками и отвлеклись, потеряв малышку из вида.
На кадрах, которые опубликовала прокуратура, видно, что ребенок забегает на эскалатор (в этот момент подъемник движется в обратном направлении), падает на колени и на руки. В этот момент ее пальцы зажимает ступенями.

Ребенка экстренно госпитализировали, её жизни ничего не угрожает, но три пальчика врачам пришлось ампутировать.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Виновному, если таковой найдется, грозит до 2-х лет лишения свободы.

Следователи уже провели обыски в компании, которая обеспечивала безопасность в ТЦ.

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Метки: Подмосковье   Эскалатор   ампутация   пальцы   ребёнок   реутов   
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18  комментариев
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11k
ScorpionDS 2 часа назад
Это ужасно, но такие эскалаторы по всему миру, с ними нужно быть осторожными, если кого-то и винить то только родителей.
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1k
Николай 17 минут назад
Вот на самом деле... Это эти эскалаторы нефига ж не идиоты придумывали.
девочка просто умудрилась попасть пальцами именно прям куда не надо.
Это был такой маленький шанс при том, что я видел на видео, но ей почему то удалось(
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1k
Максим Борисов 19 минут назад
"Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Виновному, если таковой найдется, грозит до 2-х лет лишения свободы.

Там должен что, специальный человек стоять, отлавливающий неуправляемых детей тупорылых родителей?
Не можешь удержать ребенка рядом? води на поводке.
теперь что, у каждой перилы и розетки по контролеру ставить. и дороги автомобильные шестиметровым забором обнести?

Твой ребенок-ты и следи.
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1k
Николай 20 минут назад
У меня одна фаланга правого фака повреждена год назад и то не очень прикольно. Выглядит сносно, все кнется, но этим пальцем я например не печатаю никогда.
А тут -3 в таком возрасте(((
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30k
Григорий 24 минуты назад
Работник эскалатора отреагировал за 10 секунд - честь и хвала, это практически минимальное время для увидеть-осознать-принять решение-остановить.
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8k
mbr Полчаса назад
Ну всё, теперь набегут чиновницы из ювенально-педофильского ПДН, и тупо отнимут ребёнка, как они это любят делать. Мало того, что ребёнок без пальцев теперь ещё и родителей лишиться.
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190
Knives22 Полчаса назад
А что за курица с бейджиком в правом верхнем углу?
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1k
Юрий Крахмалев 41 минуту назад
Какое уголовное дело, маму с папой сажать надо!
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1k
Юрий Крахмалев 44 минуты назад
Родители - идиоты!
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37k
russger 49 минут назад
"Виновному, если таковой найдется, грозит до 2-х лет лишения свободы"

Это кто? Тот кто физику придумал?
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10k
Бритва Час назад
кто там главный по физике. вот он и виновный.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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