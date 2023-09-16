В ТЦ подмосковного Реутова четырёхлетней девочке оторвало пальцы эскалатором

Инцидент произошел накануне, 14 сентября, в ТЦ «Шоколад», куда родители девочки приехали за покупками и отвлеклись, потеряв малышку из вида.

На кадрах, которые опубликовала прокуратура, видно, что ребенок забегает на эскалатор (в этот момент подъемник движется в обратном направлении), падает на колени и на руки. В этот момент ее пальцы зажимает ступенями.