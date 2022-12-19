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В Подмосковье 15 человек пострадали при обрушении строительных лесов

В Подмосковье 15 человек пострадали при обрушении строительных лесов

Автор:
19 декабря 2022 14:05
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Подмосковье   краснознаменск   прокуратура   рабочие   скорая помощь   стройка   
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А из-за неубранных дорог, машины скорой помощи пришлось заталкивать на место происшествия.

В Краснознаменске обрушились строительные леса. Часть секций с 9 по 2 этажи рухнула вниз, на них находились рабочие. Всех завалило арматурой.

Чудом никто не погиб, но люди получили серьёзные повреждения: ушибы, переломы и черепно-мозговые травмы.

Машины скорой помощи не сразу смогли проехать к месту происшествия. Дороги завалило снегом, который не успели убрать, поэтому авто буквально заталкивали на стройку.

Почему случилось ЧП и кто «проспал» технику безопасности - в этом сейчас разбирается прокуратура.

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Метки: Подмосковье   краснознаменск   прокуратура   рабочие   скорая помощь   стройка   
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4  комментария
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Совранский 2 часа назад
Почему случилось ЧП и кто «проспал» технику безопасности(с) дайте подумать,
откат, распил, занос + у остального есть ФИО.
p/s тот случай, что любой может найти - но только не полиция)))
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Вася Васильев 51 минуту назад
Это к деньгам... субчики конкретно влипли.
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August

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