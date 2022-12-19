В Подмосковье 15 человек пострадали при обрушении строительных лесов

А из-за неубранных дорог, машины скорой помощи пришлось заталкивать на место происшествия.
В Краснознаменске обрушились строительные леса. Часть секций с 9 по 2 этажи рухнула вниз, на них находились рабочие. Всех завалило арматурой.
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Чудом никто не погиб, но люди получили серьёзные повреждения: ушибы, переломы и черепно-мозговые травмы.
Машины скорой помощи не сразу смогли проехать к месту происшествия. Дороги завалило снегом, который не успели убрать, поэтому авто буквально заталкивали на стройку.
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откат, распил, занос + у остального есть ФИО.
p/s тот случай, что любой может найти - но только не полиция)))