В Красноярске фельдшер сломал шлагбаум, чтобы скорая смогла проехать к пациенту

Вчера вечером сотрудники скорой помощи приехали на вызов к пациенту, но не смогли попасть на территорию жилого комплекса из-за перегородившего дорогу шлагбаума. Медики вышли из машины и попытались найти сторожа или жильца, у которого хранится пульт от устройства. Но найти ответственных не получилось, после чего фельдшер решил действовать самостоятельно. Он вывернул стрелку шлагбаума, сломал механизм и позволил скорой въехать во двор.



Как бывало уже не раз, жильцы ЖК начнут возмущаться действиями медика и потребуют компенсацию за сломанное устройство. Однако в законе прописано, что беспрепятственный доступ автомобилей экстренных служб является одним из условий установки во дворах различных ограждений. Но, к сожалению, он исполняется далеко не всегда. Зачастую медикам приходится ждать, рискуя жизнью и здоровьем пациента, пока не появится ответственный за шлагбаум жилец и не откроет проезд.