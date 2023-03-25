В Красноярске фельдшер сломал шлагбаум, чтобы скорая смогла проехать к пациенту

Наградить или наказать?
Вчера вечером сотрудники скорой помощи приехали на вызов к пациенту, но не смогли попасть на территорию жилого комплекса из-за перегородившего дорогу шлагбаума. Медики вышли из машины и попытались найти сторожа или жильца, у которого хранится пульт от устройства. Но найти ответственных не получилось, после чего фельдшер решил действовать самостоятельно. Он вывернул стрелку шлагбаума, сломал механизм и позволил скорой въехать во двор.
Как бывало уже не раз, жильцы ЖК начнут возмущаться действиями медика и потребуют компенсацию за сломанное устройство. Однако в законе прописано, что беспрепятственный доступ автомобилей экстренных служб является одним из условий установки во дворах различных ограждений. Но, к сожалению, он исполняется далеко не всегда. Зачастую медикам приходится ждать, рискуя жизнью и здоровьем пациента, пока не появится ответственный за шлагбаум жилец и не откроет проезд.
Источник:
Самый резонансный случай со шлагбаумом произошёл в конце 2018 года в Новосибирске. Частная скорая помощь спешила к пациенту, у которого было подозрение на внутренне кровотечение. Медик не стал ждать и тоже сломал шлагбаум. Через несколько дней жильцы подняли вой и потребовали заплатить 2500 за ремонт и 700 рублей за экспертизу. Однако общественность встала на сторону врачей, которые приехали и спасли пациента, а депутаты даже хотели наградить верного клятве Гиппократа фельдшера. Мужчину в итоге так и не наградили, а руководство частной скорой помощи в добровольном порядке выплатила жильцам, чтобы те успокоились, 4 тысячи рублей.
Источник:
Источник:
- Красноярец попался на кассе при попытке купить автомоечную станцию «Керхер» за 200 рублей
- Мгновенная карма: воришка, удирая на украденном велосипеде в Раменском, врезался в шлагбаум
- В Казани фельдшер пинками приводил в чувство лежащего на земле "пациента"
- В Татарстане водитель отказался убирать свою машину ради скорой с ребенком
- "Что ты такое?": красноярец попытался пожарить колбасу, но она расплавилась на сковороде
2) департамент и министерство здравоохранения мало получает? их топ менеджеры чем заняты? Любая путная контора на такие случаи сразу натравливает свою юр службу и всех противников наказывает. да так что свою зп окупают кратно. незаконное препятстве скорой, оставление в опасности и тд, нарушение городского регламента и тп
Фельдшер со всех сторон прав!
А вообще, по моему, лет 5 назад была инициатива разрешить (если конечно мощности позволяют) Пожарным и СП, едущим на вызов, "убирать" мешающие проезду неправильно припаркованые авто...
а жильцы сами виноваты. у меня во дворе, например, шлагбаумы могут открыть и ВСЕ жильцы (независимо от наличия авто), и плюс диспетчер 24/7. потомучтозакон! ну и плюс 01,02,03,04 - недайбогпонадобится (идайбогчтобненам).
Если поставили шлагбаум, то посадите кнопкодава, пусть оперативно 24/7 сидит и поднимает его.