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В Красноярске фельдшер сломал шлагбаум, чтобы скорая смогла проехать к пациенту

В Красноярске фельдшер сломал шлагбаум, чтобы скорая смогла проехать к пациенту

Автор:
25 марта 2023 13:37
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   красноярск   медики   повреждение имущества   скорая помощь   шлагбаум   
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Наградить или наказать?

Вчера вечером сотрудники скорой помощи приехали на вызов к пациенту, но не смогли попасть на территорию жилого комплекса из-за перегородившего дорогу шлагбаума. Медики вышли из машины и попытались найти сторожа или жильца, у которого хранится пульт от устройства. Но найти ответственных не получилось, после чего фельдшер решил действовать самостоятельно. Он вывернул стрелку шлагбаума, сломал механизм и позволил скорой въехать во двор.

Как бывало уже не раз, жильцы ЖК начнут возмущаться действиями медика и потребуют компенсацию за сломанное устройство. Однако в законе прописано, что беспрепятственный доступ автомобилей экстренных служб является одним из условий установки во дворах различных ограждений. Но, к сожалению, он исполняется далеко не всегда. Зачастую медикам приходится ждать, рискуя жизнью и здоровьем пациента, пока не появится ответственный за шлагбаум жилец и не откроет проезд.

Самый резонансный случай со шлагбаумом произошёл в конце 2018 года в Новосибирске. Частная скорая помощь спешила к пациенту, у которого было подозрение на внутренне кровотечение. Медик не стал ждать и тоже сломал шлагбаум. Через несколько дней жильцы подняли вой и потребовали заплатить 2500 за ремонт и 700 рублей за экспертизу. Однако общественность встала на сторону врачей, которые приехали и спасли пациента, а депутаты даже хотели наградить верного клятве Гиппократа фельдшера. Мужчину в итоге так и не наградили, а руководство частной скорой помощи в добровольном порядке выплатила жильцам, чтобы те успокоились, 4 тысячи рублей.

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Метки: видео   красноярск   медики   повреждение имущества   скорая помощь   шлагбаум   
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39  комментариев
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11k
Shtoppi Час назад
не понимаю, почему для кого-то сломанный шлагбаум, намного важнее чем спасенная жизнь? такое ощущение, что все эти вечно воющие приматы, видимо думают что они и их родственники/друзья бессмертные/неуязвимые что ли, раз считают что сами не окажутся в сложной жизненной ситуации и к ним скорая не сможет прорваться?
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25k
Matrosskin 8 минут назад
Ну вообще это вопрос к Прокуратуре, потому что это прямое препятствование оказанию медицинской помощи, и 124.1 УК РФ прям на горизонте замаячила в отношении всех, кто причастен к установке. И стоит начать Прокуратуре проверку, как сразу желающих покарать фельдшера уменьшится до исчезающе малых величин. Но да, "вот когда убьют, тогда и приходите" увы, у нас никто не отменял.
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15k
info-kozirev 11 минут назад
Наградить медика и дать писдюлей таким жителям,они ОБЯЗАНЫ дать доступ всем экстренным службам (как то пожарные или скорая помощь),что за наглость еще и вой поднимать.
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6k
sumrаknn 19 минут назад
1) в большинстве случаев шлагбаумы - незаконны.
2) департамент и министерство здравоохранения мало получает? их топ менеджеры чем заняты? Любая путная контора на такие случаи сразу натравливает свою юр службу и всех противников наказывает. да так что свою зп окупают кратно. незаконное препятстве скорой, оставление в опасности и тд, нарушение городского регламента и тп
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14k
Александр Полчаса назад
По идее, там, если на круглосуточного будочника денег нет, должна быть кнопка "экстренного вызова" ответственного за сий заслон.
Фельдшер со всех сторон прав!
А вообще, по моему, лет 5 назад была инициатива разрешить (если конечно мощности позволяют) Пожарным и СП, едущим на вызов, "убирать" мешающие проезду неправильно припаркованые авто...
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10k
ScorpionDS Полчаса назад
Недалеко от меня есть новострой, воткнутый среди давно построенных домов, его огибает типичная междомовая дорога, так они поставили шлагбаумы с каждой стороны, оставив один дом с тупиком с одной стороны, при этом когда им нужно выехать они его открывают и едут через тот двор, там долго споры были в итоге договорится не смогли и жильцы дома которые потеряли один выезд заблокировали его и для новостроя бетонными блоками.
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41k
Лесли 🥰 Полчаса назад
А вот если бы человек умер в то время пока скорая ждала, то его смерть надо было повесить на жильцов! Им же сраный шлагбаум важнее. Как ещё совести хватает на врачей гнать и копейки требовать!
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22k
weiter 41 минуту назад
Почему нет закона, который бы штрафовал за установку подобных вещей, препятствующих проезду экстренных служб. Потому что депутаты в больницу летают на вертолетах. Был бы такой закон, все вопросы отпали бы сами собой.
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3k
vfrcbvec 46 минут назад
Есть настолько упоротые что диву даешься, но ровно до момента это же ко мне!
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2k
Alex 57 минут назад
Все правильно сделал.
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6k
hhwost Час назад
всё правильно сделал. и не "скорая", а реанимобиль (по цвету), так что дважды всё правильно сделал.
а жильцы сами виноваты. у меня во дворе, например, шлагбаумы могут открыть и ВСЕ жильцы (независимо от наличия авто), и плюс диспетчер 24/7. потомучтозакон! ну и плюс 01,02,03,04 - недайбогпонадобится (идайбогчтобненам).
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4k
Григорий Час назад
обязать собственников шлагбаумов устанавливать модуль управления им экстренными службами, ну или если у вас шлагбаум - в скорую не звоните!
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52k
smakido Час назад
"Хочу напомнить, что мы все равны перед страданиями и однажды каждому из нас может понадобиться помощь." (доктор Лиза)
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3k
poбт Час назад
да ни особо то и сломал
в обратную сторону разогнут и норм
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18k
Александр Час назад
Воспрепятствование оказанию медицинской помощи наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. То же деяние, если оно повлекло по неосторожности смерть пациента, наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет.
Если поставили шлагбаум, то посадите кнопкодава, пусть оперативно 24/7 сидит и поднимает его.
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13k
U55R Час назад
Лично ломал шлагбаумы не раз. Оно того стоит, даже за 4000.
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6k
Дмитрий Час назад
Не вижу здесь преступления. Вернее вижу, но есть такое понятие, как "крайняя необходимость", которая исключает преступность деяния. Так что всё нормально! Можно товарищ фельдшер!
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18k
Александр 2 часа назад
Выявить всех жильцов кто участвует в установлении шлагбаумов и не принимать от них вызовы или пусть идут до шлагбаума и там их будет ждать скорая.
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478
Сергей Александр 5 минут назад
Медик на такое не пойдет. Как бы плохо я не относился к человеку экстренку ему окажу, и пусть катится на все 4 стороны.
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23k
SolomonA 2 часа назад
Сначала наказать, потом наградить. Наказать домоуправление, наградить фельдшера. Вообще таким "защитникам частной собственности" пора вменять уголовку...
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2k
RaiJu 2 часа назад
Никогда не понимал и не пойму шлагбаумы, у вас, что режимный объект? Если в падлу чтобы ставили чужие машины, выкупайте, платите деньги за землю. Придомовая территория является общественным местом
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10k
MakDag 2 часа назад
Тем жильцам, которые возмущаются сломанным шлагбаумом, никогда не понадобится скорая помощь, они с оторванной ногой или вывалившимися кишками сами доберутся до больницы!
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