Они этого не создавали: картины нейросети, сгенерированные в стилях известных художников

1054
19
Нейросеть попыталась создать пейзажи, подражая Винсенту Ван Гогу, Ивану Шишкину, Михаилу Врубелю, Клоду Моне, Сальвадору Дали и Ивану Айвазовскому. Где-то получилось не очень похоже, а в некоторых случаях стопроцентное попадание.
×
×
Для сравнения оригинальная картина Винсента Ван Гога
"Пшеничные поля после дождя", 1890 г.
Какая картина понравилась больше всего?
Источник:
Ссылки по теме:
- Путин, Трамп, Макрон: как бы выглядели лидеры разных стран в Средневековье
- Если бы «Звёздные войны» были кельтским мифом: 18 изображений от Midjourney
- Пользователи Сети увлеклись "скрещиванием" картинок в Midjourney
- «Бэтмен» в стиле «Безумного Макса»
- "Месть кумыса", или Казахские "Звездные войны" по версии Midjourney
Новости партнёров
реклама
Задолбали.