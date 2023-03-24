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Они этого не создавали: картины нейросети, сгенерированные в стилях известных художников

Они этого не создавали: картины нейросети, сгенерированные в стилях известных художников

Автор:
24 марта 2023 13:28
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Midjourney   Иван Айвазовский   Клод Моне   имитация картин   нейросеть   сальвадор дали   
1054
19

Нейросеть попыталась создать пейзажи, подражая Винсенту Ван Гогу, Ивану Шишкину, Михаилу Врубелю, Клоду Моне, Сальвадору Дали и Ивану Айвазовскому. Где-то получилось не очень похоже, а в некоторых случаях стопроцентное попадание.

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Какая картина понравилась больше всего?


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Метки: Midjourney   Иван Айвазовский   Клод Моне   имитация картин   нейросеть   сальвадор дали   
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7  комментариев
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6k
Sanar Час назад
Не дают вам спокойствия эти ссаные "нейросети"
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3k
Godwine Æþelræd 6 минут назад
80% успеха, это правильная фраза для нейронки и правильная модель самой нейронки, обученная на том материале, который нужно получить. Если фраза не правильная, то и результат будет не корректный, и если нейронке показали 3 картины Айвазовского, то этого слишком мало для обучения стилю.
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517
povelitel3d 19 минут назад
Айвазовский часто писал Крым, в начале творчества - Италию. В Крыму и Италии нет бургерских домов.
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2k
Ал Час назад
Покусились таки на святое!
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24k
Павел Плеханов Час назад
Я человек простой - вижу "нейросети", ставлю минус.
Задолбали.
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19k
Виталий Касандров Час назад
Тут нигде даже 50% попадания нет.
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