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Пользователи Сети увлеклись "скрещиванием" картинок в Midjourney

Пользователи Сети увлеклись "скрещиванием" картинок в Midjourney

Автор:
15 ноября 2022 19:08
Сообщество : Юмор
Метки: Midjourney   Мэшап   веселые картинки   забавные картинки   интернет мем   картинки   нейросеть   скрещивание   уникальные   
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Нейросеть Midjourney выпустила крутое обновление V4, в котором улучшена функция смешивания двух разных картинок. Новый алгоритм даёт бесконечные возможности для экспериментов! Автор телеграм-канала Ai molodca наглядно показал, как это работает, и вместе со своими подписчиками настрогал целую коллекцию забавных мэшапов. Все они получены путём скрещивания в Midjourney. Говорят, это затягивает!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Midjourney   Мэшап   веселые картинки   забавные картинки   интернет мем   картинки   нейросеть   скрещивание   уникальные   
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5  комментариев
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20k
babuby Час назад
Вот-же делать нехрен долбоклюям!
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86
Мирлан Дононбаев 4 минуты назад
Какая нахрен нейросеть? Фотошоперы резвятся...
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6k
Андрей Крылов 10 минут назад
Где классика жанра? Результат скрешивания ежа с гадюкой?
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27k
Ваня 52 минуты назад
так себе, на любителя...
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194
Victor 59 минут назад
Кратос и рейнджеры топ
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