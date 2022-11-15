Пользователи Сети увлеклись "скрещиванием" картинок в Midjourney

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Нейросеть Midjourney выпустила крутое обновление V4, в котором улучшена функция смешивания двух разных картинок. Новый алгоритм даёт бесконечные возможности для экспериментов! Автор телеграм-канала Ai molodca наглядно показал, как это работает, и вместе со своими подписчиками настрогал целую коллекцию забавных мэшапов. Все они получены путём скрещивания в Midjourney. Говорят, это затягивает!
Результатами странного кровосмешения стали Чебурахойода, Доктор Иисус, Хлебокот, Адские Телепузики, Пикачу Печкин и прочие удивительные создания. Вы можете ознакомиться с ними ниже.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Midjourney Мэшап веселые картинки забавные картинки интернет мем картинки нейросеть скрещивание уникальные
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