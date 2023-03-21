Женоподобные андроиды, нарисованные нейросетью

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У нейросетки было несколько условий для создания изображений: женоподобность, широкие бёдра и симпатичность. А дальше начался полёт фантазии Midjourney.
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Какой андроид оказался самым красивым?
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