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Женоподобные андроиды, нарисованные нейросетью

Женоподобные андроиды, нарисованные нейросетью

Автор:
21 марта 2023 14:21
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Midjourney   АНДРОИДЫ   Нейротворчество   женоподобные роботы   нейросеть   роботы   
2169
18
У нейросетки было несколько условий для создания изображений: женоподобность, широкие бёдра и симпатичность. А дальше начался полёт фантазии Midjourney.
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Какой андроид оказался самым красивым?

Источник:

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Метки: Midjourney   АНДРОИДЫ   Нейротворчество   женоподобные роботы   нейросеть   роботы   
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17  комментариев
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6k
Sanar 5 часов назад
Вижу слово "нейросеть" ставлю минус, академик Павлов бы одобрил
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4k
Рыжая борода 2 часа назад
Меня одного интересует зачем роботу широкий таз и сиськи?
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4k
Vasiliy 3 часа назад
Роботу ненужны человеческие черты. Другое дело если бы это были киборги с сохранением функции зачатия, деторождения и выкармливания. Но тогда весь металл должен быть скрыт.
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9k
Garpia121 3 часа назад
Зачем андроиду грудь? Мужской вариант тоже будут гендерно выделять?
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3k
vfrcbvec 3 часа назад
Ссылка coub.com
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
1k
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Котэ 4 часа назад
я человек простой - вижу "нейросеть", ставлю минус. мальчикам в 12-13 лет норм
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28k
Levyathan 4 часа назад
Ну, Роберта Родригеса переплюнуть не удалось
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45k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 5 часов назад
у людей пока лучше получается
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15k
sonic24a 5 часов назад
типагрудь то им зачем, оспадя?
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167
Александр sonic24a 5 часов назад
Баки? Они же на соляре?
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3k
OLDer 5 часов назад
Ох что то не верю я в эту нейросеть.
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1k
Шапкин 5 часов назад
Выключите уже это уопище!
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21k
Davy Jones 5 часов назад
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