Видеоблогер из Казани выбил ногой дверь исторической крепости в Грузии и попал в поле зрения полиции

Разумеется, грузинам это видео не понравилось. Известно, что в отношении Арсланова проводится проверка. Блогера могут привлечь к делу по статье о порче объектов культурного наследия.

Сам герой дня из Грузии уже уехал, а после того, как в соцсетях появились многочисленные посты возмущения, написал: «Эй, друзья из Грузии, не будьте такими грубыми. Мы поняли свою ошибку».

Между тем, Арсланов - популярный музыкальный блогер, играющий на баяне в разных городах мира. У него 2,5 миллиона подписчиков в Ютубе. Казалось бы, чего не хватало баянисту? Видимо, административного нарушения и штрафа в Грузии. Во всяком случае, часть его поклонников написала, что разочаровалась в парне и отписывается от его канала.