Видеоблогер из Казани выбил ногой дверь исторической крепости в Грузии и попал в поле зрения полиции

Парень планировал снять занятное видео, правда, не подумал о последствиях.
Казанский блогер Раиль Арсланов засветился в скандале во время путешествия в Грузию. В поисках интересного контента Арсланов решил, что открыть дверь ногой в исторической крепости, будет отличной идеей. Что и сделал, сняв свой "подвиг" в муниципалитете Сагареджо на видео и выложив его в Сеть.
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Разумеется, грузинам это видео не понравилось. Известно, что в отношении Арсланова проводится проверка. Блогера могут привлечь к делу по статье о порче объектов культурного наследия.
Сам герой дня из Грузии уже уехал, а после того, как в соцсетях появились многочисленные посты возмущения, написал: «Эй, друзья из Грузии, не будьте такими грубыми. Мы поняли свою ошибку».
Между тем, Арсланов - популярный музыкальный блогер, играющий на баяне в разных городах мира. У него 2,5 миллиона подписчиков в Ютубе. Казалось бы, чего не хватало баянисту? Видимо, административного нарушения и штрафа в Грузии. Во всяком случае, часть его поклонников написала, что разочаровалась в парне и отписывается от его канала.
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когда вы бараны у нас себя по свински ведете это нормально, а как к вам в овцеёбинск приехали и чуток быдлонули так вы сссуки заблеяли !!!!!