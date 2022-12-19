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Видеоблогер из Казани выбил ногой дверь исторической крепости в Грузии и попал в поле зрения полиции

Видеоблогер из Казани выбил ногой дверь исторической крепости в Грузии и попал в поле зрения полиции

Автор:
19 декабря 2022 10:09
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: административное нарушение   блогер   видео   грузия   историческая ценность   полиция   пошалил   расследование   ума палата   
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Парень планировал снять занятное видео, правда, не подумал о последствиях.

Казанский блогер Раиль Арсланов засветился в скандале во время путешествия в Грузию. В поисках интересного контента Арсланов решил, что открыть дверь ногой в исторической крепости, будет отличной идеей. Что и сделал, сняв свой "подвиг" в муниципалитете Сагареджо на видео и выложив его в Сеть.


Разумеется, грузинам это видео не понравилось. Известно, что в отношении Арсланова проводится проверка. Блогера могут привлечь к делу по статье о порче объектов культурного наследия.

Сам герой дня из Грузии уже уехал, а после того, как в соцсетях появились многочисленные посты возмущения, написал: «Эй, друзья из Грузии, не будьте такими грубыми. Мы поняли свою ошибку».


Между тем, Арсланов - популярный музыкальный блогер, играющий на баяне в разных городах мира. У него 2,5 миллиона подписчиков в Ютубе. Казалось бы, чего не хватало баянисту? Видимо, административного нарушения и штрафа в Грузии. Во всяком случае, часть его поклонников написала, что разочаровалась в парне и отписывается от его канала.


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Метки: административное нарушение   блогер   видео   грузия   историческая ценность   полиция   пошалил   расследование   ума палата   
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29  комментариев
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20k
babuby Час назад
Это ещё раз доказывает, что блогеры границ не знают! Ради просмотров и подписчиков, готовы творить любую дичь, дабы деньги капали! Лохотроны рекламировать, си-жди-подс-ы рекламировать, 1 икс бэды, голой жопой на фоне церкви или мечети сверкать, .... Нет у блогеров ни рамок дозволенного, ни моральных рамок, ни ответственности за то что они несут в массы!
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83
ruslan d 37 секунд назад
Ума палата ...
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6k
Том Сойер Минуту назад
Блогер.....
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22k
Слепой Пью 10 минут назад
Говнюк-с!
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782
Олег Квирулянт 12 минут назад
Ееех, уже уехал... без ботинка в жопе от охеревших грузин.
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7k
Енот Потаскун 15 минут назад
Что за лицемерие? Видеоблогер, Коуч и и д.? Называйте вещи своими именами - далба@б, дегенерат, придурок. Вариантов куча.
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3k
SR 17 минут назад
До появления соцсетей только в семье знали, что ты дурачок...
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284
Валерий SR 13 минут назад
Маладца
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138
Den Li 19 минут назад
писец,если бы не посты на фишках,в жизни бы не знал этих хмырей-блогеров
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8k
Борис Карабанов Полчаса назад
Отрубить ноги и выслать в свою деревню. Пусть там живёт по своим диким обычаям. Запрет на въезд пожизненный. Из землянок беложопые повылазили и прутся в цивилизованную страну со своим уставом.
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5k
fin4all Полчаса назад
Вот от кого, а от Раиля такого не ожидал. Чачи он там что-ли перепил?
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193
Странник Полчаса назад
знакомый рассказывал, что после этого поступка любой грузин кто его встретит, с него спросит и отобьет охоту так поступать в будущем
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13k
sonic24a Полчаса назад
На этот раз да.
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71k
Доктор Джонс 36 минут назад
Эпический долпойоп...
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6k
Mixalych 38 минут назад
Хайпожопер безмозглый...
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1k
Юлия Фоксина 38 минут назад
Уж от кого, ну от него такой дикий поступок не ожидаешь. Вроде адекватный на первый взгляд парень, должен понимать культурную, историческую и архитектурную ценность, да и вообще вандализм это удел убогих, даже не важно по отношению к чему он направлен. Поэтому недовольство в Грузии данной выходкой более, чем оправдано. Справедливо будет если он полностью оплатит реставрацию и попросит извинения у тех кого, он это могло оскорбить.
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2k
Палыч 39 минут назад
Биомусор.
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644
KoteBasilio 41 минуту назад
ха овцеёбы недовольны!!!! двойные стандарты в действии мля....
когда вы бараны у нас себя по свински ведете это нормально, а как к вам в овцеёбинск приехали и чуток быдлонули так вы сссуки заблеяли !!!!!
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0
Igor KoteBasilio Полчаса назад
ты нации перепутал, овцеебы за ленточкой от Грузии севернее
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9k
Shtoppi 45 минут назад
Этот кретин в грузии от мобилизации прятался что ли, а теперь после того как привлек к себе внимание грузинских правоохранителей бежал куда-нибудь в киргизию?
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284
Валерий Shtoppi 11 минут назад
похоже
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32k
Snork Snorkoff 45 минут назад
Пусть дома в мечеть дверь выбьет.. посмотрим.
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724
vadimbar 46 минут назад
Похоже, по подписчикам таких блогеров можно проводить перепись идиотов.
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32k
ACU900 Час назад
Ссылка youtu.be
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