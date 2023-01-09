FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 7754 поста • 798 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
Немецкий фотограф снимает дороги в никуда

Немецкий фотограф снимает дороги в никуда

Автор:
09 января 2023 17:07
Сообщество : ФотоМир
Метки: Кевин Краутгартнер   Фотографии   дороги   красота   съемки с дрона   фото   фотограф   фотопроект   
1344
16
Немецкий фотограф Кевин Краутгартнер специализируется на снимках дорог. Его коллекция работ «Долгое путешествие» - о дорогах в отдаленных местностях, которые нечасто вспоминают о присутствии человека. Снимки сделаны с дрона. "Эти дороги показывают нам единение природы и человечества и демонстрируют, как человек соединяет разные уголки мира", - говорит фотограф.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Кевин Краутгартнер   Фотографии   дороги   красота   съемки с дрона   фото   фотограф   фотопроект   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Максим Макашев Час назад
Дороги в никуда. Да сам пост НИ О ЧЁМ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
804
makc 19 минут назад
Без плана, без цели, без конечного пункта назначения
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

85388



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Он подписал себе приговор»: в Госдуме прокомментировали скандальное выступление Максима Галкина* в Дубае
«Он подписал себе приговор»: в Госдуме прокомментировали скандальное выступление...
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 7 января
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 7 января
Набирающие популярность в сообществах
Босния и Герцеговина. Недооцененная балканская скромница
Босния и Герцеговина. Недооцененная балканская скромница
Фотографии людей, которые из «гадких утят» превратились в красивых лебедей
Фотографии людей, которые из «гадких утят» превратились в красивых лебедей
Легкий способ перевести деньги через приложение Тинькофф
Легкий способ перевести деньги через приложение Тинькофф
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ребёнок из прошлого

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#история#Приколы#картинки#собака#США#аварии#фильм#Китай
#Юмор#Фотографии#Россия#факты#забавно#интересное#подборка#шоу бизнес#полиция#коты
#Прикол#СССР#люди#животные#кино#дтп#в мире#авто аварии#девушки#милота
Blackview представляет новый флагманский защищенный телефон BV9200 Blackview представляет новый флагманский защищенный телефон BV9200 Фотограф снимает все оттенки красоты Фотограф снимает все оттенки красоты Фотограф, очарованный небом Фотограф, очарованный небом Фотограф заснял, как природа наносит ответный удар человечеству Фотограф заснял, как природа наносит ответный удар человечеству Фотограф-путешественник раскрывает тайны Азии Фотограф-путешественник раскрывает тайны Азии Венгерский фотограф показывает мир таким, каким мы его никогда не видели Венгерский фотограф показывает мир таким, каким мы его никогда не видели

На что жалуетесь?

Вернуться