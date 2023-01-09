Немецкий фотограф снимает дороги в никуда

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Немецкий фотограф Кевин Краутгартнер специализируется на снимках дорог. Его коллекция работ «Долгое путешествие» - о дорогах в отдаленных местностях, которые нечасто вспоминают о присутствии человека. Снимки сделаны с дрона. "Эти дороги показывают нам единение природы и человечества и демонстрируют, как человек соединяет разные уголки мира", - говорит фотограф.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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